ශ්රී ලංකාව පළමු 'ටැප් සහ පේ' ජංගම මුදල් පසුම්බිය දියත් කිරීමත් සමඟ ඩිජිටල් ගෙවීම්වල නව යුගයකට පිවිසේ
මුදල් රහිත ගනුදෙනු පරිණාමයේ සන්ධිස්ථානයක් සනිටුහන් කරමින්, 'ටැප් සහ පේ' තාක්ෂණයෙන් සමන්විත රටේ ප්රථම ජංගම මුදල් පසුම්බිය දියත් කිරීමත් සමඟ ශ්රී ලංකාවේ ඩිජිටල් මූල්ය පරිසරය සැලකිය යුතු පියවරක් ඉදිරියට තබා ඇත.
මුදල් රහිත පහසුව නව පරිච්ඡේදයකට
මෙම යුගාන්තකාරී ගෙවීම් විසඳුමේ හඳුන්වාදීම ශ්රී ලංකාව සම්බන්ධ නොවී සිදුකරන වාණිජ කටයුතුවල ගෝලීය ප්රවණතාවන්ට සමගාමී කරවයි. එමගින් පරිශීලකයන්ට අනුකූල ගෙවීම් පර්යන්තවල ජංගම උපාංගය තට්ටු කිරීමෙන් පමණක් ගනුදෙනු සම්පූර්ණ කර ගැනීමේ හැකියාව ලැබේ. මෙම තාක්ෂණය භෞතික මුදල් හෝ සාම්ප්රදායික බැංකු කාඩ්පත් භාවිතය අවශ්යතාවය ඉවත් කරමින්, විකිණුම් ස්ථානයේදී වේගවත් හා සුමටතර අත්දැකීමක් ලබා දෙයි.
සම්බන්ධ නොවී සිදුකරන හා ජංගම දුරකථන පදනම් කරගත් ගෙවීම් පද්ධති ආසියාව, යුරෝපය සහ ඉන් ඔබ්බෙහි වෙළෙඳපොළවල පාරිභෝගික හැසිරීම් දැනටමත් පරිවර්තනය කර ඇත. මෙම දියත් කිරීමත් සමඟ ශ්රී ලාංකික පාරිභෝගිකයන්ට සහ ව්යාපාරිකයන්ට එවැනිම නූතන හා කාර්යක්ෂම ගෙවීම් පරිසර පද්ධතියකට දැන් ප්රවේශ විය හැකිය.
ශ්රී ලාංකික පාරිභෝගිකයන්ට මෙයින් අදහස් වන්නේ කුමක්ද
නව ජංගම මුදල් පසුම්බිය නාගරික මගීන්, සිල්ලර සාප්පු යන්නන් සහ ඩිජිටල්-ප්රථම මූල්ය විසඳුම් ක්රමයෙන් වැඩිවැඩියෙන් කැමති, තාක්ෂණය දත් තරුණ පරම්පරාව අතර දැඩි ජනප්රියතාවක් ඇති කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ප්රධාන බලාපොරොත්තු වන ප්රතිලාභ අතර:
- සිල්ලර අලෙවිසැල් සහ සේවා කවුන්ටරවලදී ඉක්මන් ගෙවීම් අත්දැකීම්
- භෞතික මුදල් මත යැපීම අඩු කිරීමෙන් දෛනික පහසුව වැඩිදියුණු කිරීම
- සංකේතාත්මක සම්බන්ධ නොවීම් තාක්ෂණය මගින් වැඩිදියුණු කළ ගනුදෙනු ආරක්ෂාව
- මුළු රටේම පරිශීලකයන්ට වැඩි මූල්ය ප්රවේශ්යතාවක්
ශ්රී ලංකාවේ ඩිජිටල් ආර්ථිකයට පුළුල් ඇඟවීම්
ශ්රී ලංකාව සිය ආර්ථිකය පුරාම පුළුල් ඩිජිටල් පරිවර්තන ඉලක්ක සක්රීයව අනුගමනය කරන කාලයකදී මෙම සංවර්ධනය ළඟා වේ. විනිවිදභාවය වැඩිදියුණු කිරීමේ, අවිධිමත් මුදල් ආර්ථිකය අඩු කිරීමේ සහ සමස්ත ආර්ථික කාර්යක්ෂමතාව ඉහළ නැංවීමේ මාර්ගයක් ලෙස ඉලෙක්ට්රොනික ගෙවීම් ක්රම අනුගමනය කිරීමට බලධාරීන් සහ මූල්ය ආයතන බොහෝ කලක සිට දිරිමත් කර ඇත.
මෙම දියත් කිරීම ඊළඟ පරම්පරාවේ ගෙවීම් යටිතල පහසුකම් වැළඳ ගැනීමේ ශ්රී ලංකාවේ සූදානම පිළිබඳව දේශීය මූල්ය තාක්ෂණ ක්ෂේත්රයේ ක්රීඩකයන් අතර වර්ධනය වෙමින් පවතින විශ්වාසය පිළිබිඹු කරයි.
කාර්මික නිරීක්ෂකයන් සඳහන් කරන්නේ, මෙම මුලපිරීමේ සාර්ථකත්වය බොහෝ දුරට වෙළෙන්දන්ගේ අනුගමන අනුපාත සහ ප්රථම භාවිතකරුවන් ඉක්මවා ප්රධාන ධාරාවේ භාවිතය ප්රවර්ධනය කිරීම සඳහා ජනතා දැනුවත් කිරීමේ ව්යාපාර මත රඳා පවතිනු ඇති බවයි. රට පුරා වැඩිවැඩියෙන් විකිණුම් ස්ථාන පර්යන්ත 'ටැප් සහ පේ' ක්රියාකාරිත්වය සඳහා අනුකූල බවට පත් වන විට, ඉදිරි මාසවලදී දෛනික වාණිජ කටයුතු මත තාක්ෂණයේ බලපෑම සැලකිය යුතු ලෙස වර්ධනය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ශ්රී ලංකාවේ මූල්ය තාක්ෂණ ක්ෂේත්රය ඉතා වේගයෙන් විකාශනය වෙමින් පවතින අතර, මෙම නවතම දියත් කිරීම කලාපයේ පුළුල් වෙමින් පවතින ඩිජිටල් ගෙවීම් අවකාශයේ තරඟකාරී ක්රීඩකයෙකු ලෙස ස්ථානගත වීමේ රටේ හැකියාව අවධාරණය කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.