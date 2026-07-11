ශ්රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උග්ර වෙයි: සිද්ධි 67,000කට අධිකව සහ මරණ 47ක් වාර්තා වේ
දිවයිනපුරා ඩෙංගු තත්ත්වය බරපතල මහජන සෞඛ්ය අවදානමක් මතු කරයි
ශ්රී ලංකාව දරුණු ඩෙංගු උණ අර්බුදයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, නවතම සෞඛ්ය දත්තවලට අනුව රටේ සිද්ධි 67,000කට අධික සංඛ්යාවක් සහ මරණ 47ක් වාර්තා වී ඇත. මෙම සංඛ්යාලේඛන, බලධාරීන් සහ වෛද්ය වෘත්තිකයන් පාලනය කිරීමට කටයුතු කරන බරපතල මහජන සෞඛ්ය අභියෝගයක් ඉස්මතු කරයි.
රට පුරා ඉහළ යන සිද්ධි සංඛ්යාව
ඩෙංගු වසංගතය පළාත් කිහිපයකට පැතිරී ඇති අතර, වාර්තා වන සිද්ධි සංඛ්යාව භයානක වේගයකින් ඉහළ යමින් පවතී. මදුරුවන් මගින් පැතිරෙන මෙම රෝගය, විශේෂයෙන් තද වර්ෂාපතනය සහ එකතු වූ හිරු රහිත ජලය ඇති කාල වලදී වේගයෙන් පැතිරෙන බැවින්, රෝගය වැඩිදුර පැතිරීම වැළැක්වීම සඳහා වහාම වැළැක්වීමේ පියවර ගන්නා ලෙස සෞඛ්ය නිලධාරීන් මහජනයාට බලකර ඇත.
Aedes aegypti මදුරුවාගේ දෂ්ටය මගින් සම්ප්රේෂණය වන ඩෙංගු උණ, නිසි වේලාවට ප්රතිකාර නොකළහොත් දරුණු ඩෙංගු රක්තපාත උණ බවට පත් විය හැකි අතර, එය රට පුරා රෝහල් සම්පත් සහ සෞඛ්ය සේවකයන් කෙරෙහි සැලකිය යුතු පීඩනයක් එල්ල කරයි.
මහජනතාවට කළ හැකි දේ
ඩෙංගු වැළැක්වීමේ සටනේදී ප්රජා සහභාගිත්වය අත්යවශ්ය බව සෞඛ්ය බලධාරීන් නිරන්තරයෙන් අවධාරණය කර ඇත. මූලික වැළැක්වීමේ පියවරයන් ඇතුළත් වන්නේ:
- නිවෙස්, කාර්යාල සහ පාසල් අවට හිරු රහිත ජලය ඉවත් කිරීම
- ජල ගබඩා කිරීමේ බඳුන් සහ මල් පාත්ති නිතිපතා පිරිසිදු කිරීම
- මදුරු විකර්ෂක ද්රව්ය සහ ආරක්ෂිත ඇඳුම් භාවිත කිරීම
- උස් උෂ්ණත්වය, දරුණු හිසරදය හෝ සන්ධි වේදනාව වැනි ඩෙංගු රෝග ලක්ෂණ ඇති වුවහොත් වහාම වෛද්ය ප්රතිකාර ලබා ගැනීම
නැවත නැවත මතු වන ජාතික අභියෝගයක්
ශ්රී ලංකාව ඓතිහාසිකව ඩෙංගු වසංගතවලට මුහුණ දී ඇති අතර, විශේෂයෙන් මදුරු වෙරළ සාදා ගැනීම සඳහා වඩාත් සෘජු කාලගුණික තත්ත්ව ඇති මෝසම් කාලවලදී මෙය වඩාත් දරුණු ලෙස ඇති වේ. වේගවත් නාගරීකරණය, දුර්වල අපද්රව්ය කළමනාකරණය සහ අසමසම මහජන දැනුවත්භාවය වසරෙන් වසර රෝගය පැවතීමට දායක වී ඇති බව වෛද්ය විශේෂඥයෝ අනතුරු අඟවති.
තවදුරටත් ජීවිත හානි වැළැක්වීමට සහ රටේ සෞඛ්ය පද්ධතිය කෙරෙහි වන බර අඩු කිරීමට, ප්රාදේශීය සෞඛ්ය පරීක්ෂකවරුන් සහ ප්රජා මට්ටමේ ඩෙංගු撲滅 වැඩසටහන් සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කරන ලෙස පුරවැසියන්ට දැඩි ලෙස දිරිගන්වනු ලැබේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.