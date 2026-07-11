ජනාධිපතිවරණ සමාව පිළිබඳ නව නියාමන රාමුවක් ශ්රී ලංකාව හඳුන්වා දෙයි
ජනාධිපතිවරයාගේ සමාව ප්රදානය කිරීමේ බලය පිළිබඳ නියාමනය කරන නව රෙගුලාසි ශ්රී ලංකාවේ ක්රියාත්මක කිරීමට නියමිතව ඇති අතර, මෙය විධායක බලය සහ රටේ යුක්ති පද්ධතිය අතර සම්බන්ධය ස්පර්ශ කරන වැදගත් ප්රගමනයකි.
සමාව ප්රදාන ක්රියාවලියේ වෙනස්කම්
යෝජිත රෙගුලාසි, ජනාධිපතිවරයා වරදකරුවන්ට සමාව ප්රදානය කරන ක්රියාවලියට වඩාත් ශ්රේණිගත ව්යුහයක් සහ විනිවිදභාවයක් ගෙන ඒම අරමුණු කරගනිමින් සකස් කර ඇත. ජනාධිපතිවරණ සමාව ශ්රී ලංකාවේ දිගු කලක් තිස්සේ මහජන විවාදයට භාජනය වූ කරුණක් වී ඇති අතර, විචාරකයින් එහි භාවිතය පිළිබඳ පැහැදිලි මාර්ගෝපදේශ නොමැතිකම සම්බන්ධයෙන් නිතර සිය අදහස් ප්රකාශ කරමින් සිටිති.
නව රාමුව, සමාව ප්රදානය සළකා බලනු ලැබීමට සහ ප්රදානය කිරීමට පෙර අනුගමනය කළ යුතු විධිමත්절차 හඳුන්වා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, මෙම විධායක වරප්රසාදයේ ක්රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධයෙන් වසර ගණනාවක් තිස්සේ ඉදිරිපත් වූ වගවීමේ ඉල්ලීම්වලට ප්රතිචාර දක්වනු ඇත.
පරීක්ෂාවට ලක් වූ බලයක්
සමාව ප්රදානය කිරීමේ බලය ශ්රී ලංකා ව්යවස්ථාවෙහි රැකවරණය ලැබ ඇති අතර, අධිකරණ විසින් නියම කරන ලද දඬුවම් සමාව දීමට, අත්හිටුවීමට හෝ සැහැල්ලු කිරීමට ධූරයේ සිටින ජනාධිපතිවරයාට පුළුල් බලයක් ලබා දෙනු ලැබේ. කෙසේ වෙතත්, නිශ්චිත절차ත්මක ආරක්ෂණ නොමැතිකම, නීති විශේෂඥයින්, සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් සහ විරුද්ධ පක්ෂ දේශපාලනඥයින්ගේ විවේචනට ලක් වී ඇත.
මෑත ඉතිහාසයේ ප්රකට සමාව ප්රදාන තීරණ කිහිපයක් මහජන මතභේද ඇති කළ අතර, ක්රියාවලිය වඩාත් නියාමිත හා විනිවිද භාවයෙන් යුතු ආකාරයකට ගෙන යා යුතු බවට ඉල්ලීම් තීව්ර විය.
ශ්රී ලංකාවේ යුක්ති පද්ධතිය සඳහා වන වැදගත්කම
නීතිය පිළිබඳ විශ්ලේෂකයින් පෙන්වා දී ඇත්තේ, පැහැදිලි රෙගුලාසි හඳුන්වා දීම, සමාව ප්රදාන දේශපාලනිකව අභිප්රේරිත තීරණ ලෙස නොසලකනු ඇති බවට සහතික කරමින්, යුක්ති පද්ධතියේ සාධාරණත්වය සම්බන්ධයෙන් මහජන විශ්වාසය යළි ස්ථාපිත කිරීමට ඉවහල් විය හැකි බවයි.
- නව රෙගුලාසි යටතේ සුදුසුකම් සඳහා විධිමත් නිර්ණායක ස්ථාපිත කළ හැකිය
- ඕනෑම සමාවක් ප්රදානය කිරීමට පෙර ශ්රේණිගත සමාලෝචන ක්රියාවලියක් හඳුන්වා දිය හැකිය
- නියාමන වෙනස්කම්වල කොටසක් ලෙස වඩා පුළුල් අධීක්ෂණ යාන්ත්රණ අපේක්ෂා කෙරේ
මෙම පියවර, නීති වෘත්තිකයින් සහ අයිතිවාසිකම් පෙනී සිටින්නන් විසින් සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ලබන අතර, ඔවුහු, පාලනය නොකළ විධායක දයාන්විතභාවය අධිකරණ ස්වාධීනත්වයට සහ රාජ්ය ආයතන කෙරෙහි මහජන විශ්වාසයට අවදානමක් ඇති කරන බව දීර්ඝ කලක් තිස්සේ තර්ක කර ඇත.
නව රෙගුලාසිවල නිශ්චිත විධිවිධාන පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු ඉදිරි සති කිහිපය තුළ මහජනතාවට දැනුම් දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, රාමුව අවසාන කිරීමට පෙර රජය පුළුල් සාකච්ඡා සිදු කළ යුතු බවට කොටස්කරුවෝ 촉구 කරනු ලබති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.