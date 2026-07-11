ශ්රී ලංකාව 2026 ජූනි මාසයේ සංචාරක ආදායම් හා විදේශ ප්රේෂණ සම්බන්ධයෙන් මිශ්ර ප්රතිඵල වාර්තා කරයි
2026 ජූනි මාසයේ ශ්රී ලංකාවේ විදේශ විනිමය ආවාහය මිශ්ර චිත්රයක් ඉදිරිපත් කළ අතර, කම්කරු විදේශ ප්රේෂණ වසර-සිට-වසර පදනමින් ශක්තිමත් වර්ධනයක් සටහන් කරගත් නමුත් සංචාරක ආදායම් මැයි මාසයේ ඉහළ මට්ටම් හා සැසඳීමේදී පහළ බැසීමක් පෙන්නුම් කළේය.
විදේශ ප්රේෂණ වසර-සිට-වසර වර්ධනය පවත්වා ගනී
2026 ජූනි මාසයේ කම්කරු විදේශ ප්රේෂණ ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 695 ක් දක්වා ළඟා වූ අතර, එය වසර-සිට-වසර සියයට 9.3 ක වර්ධනයක් පිළිබිඹු කරයි. මෙම සංඛ්යාව, දූපත් ජාතියේ ආර්ථිකයට විශ්වසනීය විදේශ මුදල් ප්රභවයක් ලෙස ශ්රී ලංකාවේ විදේශගත ශ්රම බලකායේ අඛණ්ඩ වැදගත්කම අවධාරණය කරයි.
සෞඛ්ය සම්පන්න වාර්ෂික සංසන්දනය තිබියදීත්, ජූනි මාසයේ ප්රේෂණ එකතුව 2026 මැයි මාසයේ වාර්තා වූ සංඛ්යාවලට සාපේක්ෂව පහළ බැසීමක් නිරූපණය කළ අතර, විදේශයන්හි රැකියා කරන ශ්රී ලාංකිකයන්ගෙන් ලැබෙන ආවාහයෙහි මාස-සිට-මාස යම් හකුළීමක් දැකගත හැකි විය.
සංචාරක ආදායම් මැයි මාසයේ ඉහළ මට්ටම්වලින් ලිහිල් වේ
සංචාරක ක්ෂේත්රයට සම්බන්ධ විදේශ විනිමය ආදායම් ද පෙර මාසයට සාපේක්ෂව ජූනි මාසයේ පසු බැස්සේය. මෙම පහළ යාම, වර්ෂයේ මුල් මාසවලින් පසු ශ්රී ලංකාවේ උච්ච සංචාරක කාලසීමාව ක්රමයෙන් අවසන් වන විට, මැද-වර්ෂ කාලපරිච්ඡේදය තුළ සංචාරක පැමිණීම් හා වියදම් කෙරෙහි සාමාන්යයෙන් බලපාන සෘතුමය රටාවන් පිළිඹිඹු කරයි.
සංචාරක ආදායම් අඩුවීම, ක්ෂේත්රය එහි පුළුල් අර්බුද-පසු යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ ගමනේ ඉදිරියට යමින් සිටියද, සෘතුමය උච්චාවචනයන්ට ගොදුරු වීමේ අවදානම පිළිබඳ මතක්කිරීමක් ලෙස ක්රියා කරයි.
පුළුල් ආර්ථික පසුබිම
විදේශ ප්රේෂණ හා සංචාරකය යන දෙකම ශ්රී ලංකාවේ වඩාත් ඉතා වැදගත් විදේශ විනිමය ආදායම් ප්රභව දෙකක් ලෙස පවතින අතර, මෑත වසරවල දරුණු ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු රටේ බාහිර ගිණුම් ස්ථාවර කිරීමේ දී ඒවා තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි.
- කම්කරු විදේශ ප්රේෂණ: 2026 ජූනි මාසයේ ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 695, වසර-සිට-වසර සියයට 9.3 කින් ඉහළට
- සංචාරක ආදායම්: 2026 මැයි මාස මට්ටම්වලට සාපේක්ෂව පහළ බැස්සේය
- දෙකම දර්ශකය මාස-සිට-මාස පදනමින් මැයි සංඛ්යාවලින් ලිහිල් විය
ආර්ථික විශේෂඥයන් හා ප්රතිපත්ති立案කරුවන් දෙකම ක්ෂේත්රවල මාස-සිට-මාස පහළ යාම තාවකාලිකද, නැතහොත් සාම්ප්රදායිකව조용한 මැද-වර්ෂ කාලපරිච්ඡේදය තුළ විදේශ මුදල් ආවාහය පවත්වා ගැනීම සඳහා වඩාත් ඉලක්කගත පියවර අවශ්ය බව සංඥා කරයිද යන්න ඉතා සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.
සෞඛ්ය සම්පන්න ප්රේෂණ හා සංචාරක ආවාහය පවත්වා ගැනීමේ ශ්රී ලංකාවේ හැකියාව, රටේ ක්රියාත්මක ආර්ථික ප්රකෘති වැඩසටහනට පදනම් වන විනිමය අනුපාත ස්ථාවරත්වය හා විදේශ සංචිත ආරක්ෂණ සුරැකීමට අත්යාවශ්ය යැයි සැලකේ.
2026 වර්ෂයේ තෙවන කාර්තුව පුරා බාහිර අංශය කෙසේ ක්රියාත්මක වේද යන්න පිළිබඳ වඩාත් පැහැදිලි චිත්රයක් සැපයෙන අතිරේක දත්ත ඉදිරි සති කිහිපය තුළ බලධාරීන් විසින් නිකුත් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.