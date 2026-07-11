ශ්රී ලංකා ඉතිහාසයේ මාරාන්තිකම බන්ධනාගාර කෝලාහලයෙන් 26 දෙනෙකු මියෙති — අමාත්යවරයා වගකීම භාරගනී
අසමසම බන්ධනාගාර ප්රචණ්ඩත්වයෙන් රට කම්පනයට
ශ්රී ලංකා ඉතිහාසයේ මාරාන්තිකම බන්ධනාගාර කෝලාහලයේ ඛේදජනක අවසානය හමුවේ රට දැඩි කම්පනයකට ලක්ව ඇත. එක් රැඳවුම් මධ්යස්ථානයක් තුළ ඇති වූ ප්රචණ්ඩ සිදුවීමකින් රැඳවියන් 26 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වූ අතර, මෙම සිදුවීම රට පුරා දැඩි කලබලයක් ඇති කළ අතර රජයේ ඉහළම මට්ටමින් වගවීමට ඉල්ලා හඬ නැගේ.
මහජන කෝලාහලය මැද අමාත්යවරයා ඉදිරිපත් වෙයි
ඛේදවාචකයෙන් පසු, බන්ධනාගාර පද්ධතිය භාර අමාත්යවරයා සිය අසාර්ථකත්වය ප්රසිද්ධියේ පිළිගෙන "මම වගකීම භාරගනිමි" යනුවෙන් පැහැදිලිව ප්රකාශ කළේය. රාජ්ය ආයතනයක් තුළ මෙතරම් බිහිසුණු ප්රචණ්ඩත්වයකට ඉඩ සැලසුණේ කෙසේද යන්න පිළිබඳ පිළිතුරු ඉල්ලා සිටිනා පුරවැසියන් හා විපක්ෂ පිරිස්වල ඉල්ලීම් මධ්යයේ මෙම ප්රකාශය ඉදිරිපත් විය.
බන්ධනාගාරයේ තත්ත්වය ස්ථාවර කර ගෙන ඇති බවත්, රැඳවුම් මධ්යස්ථානය තුළ නැවත සාමය ස්ථාපිත කර ඇති බවත් සහ තවදුරටත් කිසිදු තර්ජනයක් නොමැති බවත් ප්රකාශ කරමින් අමාත්යවරයා මහජනයා සැනසීමට උත්සාහ ගත්තේය.
ශ්රී ලංකා ඉතිහාසයේ භයානකම සිද්ධිය
ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ඉතිහාසයේ මෙතෙක් වාර්තා වූ ඉතාම මාරාන්තික කෝලාහලය ලෙස මෙය හඳුන්වනු ලැබේ. රැඳවුම් මධ්යස්ථානයක් ඇතුළත රැඳවියන් 26 දෙනෙකු ජීවිතය අහිමි කර ගැනීම, රැඳවියන්ට ලක්වන තත්ත්වයන්, ආරක්ෂක ප්රමාණවත් බව හා රටේ බන්ධනාගාර පද්ධතියේ සමස්ත කළමනාකරණය සම්බන්ධයෙන් ගැඹුරු ප්රශ්න රාශියක් ඉස්මතු කරයි.
ශ්රී ලංකා බන්ධනාගාරවල අධිජනාකීර්ණ තත්ත්වය දිගුකාලීන හා අනතුරුදායක ගැටලුවක් ලෙස නිතර හඳුන්වා දී ඇති අතර, මානව හිමිකම් ක්රියාකාරීන් වරින් වර අනතුරු ඇඟවූ පරිදිම, පිරිහෙමින් තිබූ තත්ත්වයන් මෙවැනි දරුණු ප්රචණ්ඩ ක්රියාවලට දොරටු විවෘත කළ බව දැන් සනාථ වී ඇත.
ස්වාධීනyelp පරීක්ෂණයක් ඉල්ලා හඬ නැගේ
විවේචකයන් හා සිවිල් සමාජ සංවිධාන, අමාත්ය ප්රකාශවලින් ඔබ්බට ගොස් කෝලාහලයට හේතු වූ තත්ත්වයන් සම්බන්ධ සම්පූර්ණ ස්වාධීන පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කරන ලෙස රජයෙන් බලකරමින් සිටිති. ඉදිරිපත් වන ප්රධාන ගැටලු අතර:
- රැඳවියන් අතර ප්රචණ්ඩ කෝලාහලය ඇති කළ මූල හේතු
- බන්ධනාගාර නිලධාරීන් නිසි කාලයට හා සෑහෙන ලෙස ක්රියා කළාද යන්න
- රැඳවුම් මධ්යස්ථානය තුළ ජීවන තත්ත්වය හා අධිජනාකීර්ණ තත්ත්වයේ මට්ටම
- නැවත සිදුවීමක් වැළැක්වීම සඳහා අවශ්ය ක්රමවේද ප්රතිසංස්කරණ මොනවාද යන්න
පිළිතුරු බලාපොරොත්තුවෙන් රට
අමාත්යවරයාගේ වගකීම භාරගැනීම කැපී පෙනෙන පියවරක් වූවත්, බොහෝ දෙනා වළකා ගත හැකි ව තිබූ යයි විශ්වාස කරන මෙම ඛේදවාචකය නිසා ඇවිළී ගත් මහජන කෝපය සමනය කිරීමට එය ප්රමාණවත් වී නොමැත.
ජීවිත අහිමි වූවන් සෙවනෙහි ශ්රී ලංකාව ශෝකය දරන අතරතුර, බන්ධනාගාර පද්ධතිය ප්රතිසංස්කරණය කිරීමට හා මෙම ව්යසනයට තුඩු දුන් තත්ත්වයන් හදිසියේ ම විසඳීමට රජය ගන්නා ප්රායෝගික පියවරවලට ජනසිත් දැන් යොමු වී ඇත. ඉදිරි දිනවල පරීක්ෂණ කටයුතු ඉදිරියට යත්ම, මියගිය රැඳවියන්ගේ පවුල් තවත් විනිවිදභාවයක් ඉල්ලා ඉදිරිපත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.