මහ බැංකුවේ ආක්රමණශීලී ඩොලර් මිලදී ගැනීම් මධ්යයේ ශ්රී ලංකාවේ විදේශ සංචිත ජූනි මාසයේ 6.2%කින් පහළට
ශ්රී ලංකාවේ දළ නිල විදේශ සංචිත 2026 ජූනි මාසයේදී 6.2%කින් පහළ ගොස් ඇති බව නවතම දත්ත පෙන්වා දෙන අතර, දූපත් රාජ්යය තම ආර්ථික ය立立ව ගැනීම සඳහා ගමන් කරන මෙහිදී සංචිත සමුච්චනයේ වේගය පිළිබඳ නව ප්රශ්න මතු වී තිබේ.
සංචිත පීඩනයට ලක්වෙයි
ජූනි මාසයේ වාර්තා වූ පහළ යෑම, මෑත කාලීන ශ්රී ලංකාවේ දරුණුතම ආර්ථික අර්බුදය නිසා බරපතළ ලෙස ක්ෂය වූ බාහිර සංචිත නැවත ගොඩනැගීමේ ප්රයත්නයට සැලකිය යුතු බාධාවක් ලෙස සලකනු ලැබේ. ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව සංචිත තත්ත්වය ශක්තිමත් කිරීමට ක්රියාශීලීව කටයුතු කළද, ජූනි අංක ප්රකාශ කරන්නේ එම මාසය තුළ පිටතට ගිය විදේශ මුදල් ප්රමාණය ආවන්නෙට ලැබීම ඉක්මවා ගිය බවයි.
මහ බැංකුව ඩොලර් මිලදී ගැනීම් තීව්ර කරයි
මාසික පහළ යෑම තිබියදීත්, මහ බැංකුව දිගු කාලීන ක්ෂිතිජයක් ඔස්සේ සංචිත ගොඩනැගීමට දැඩි කැපවීමක් දක්වා ඇත. 2026 වර්ෂයේ පළමු මාස හය තුළ, මුදල් අධිකාරිය විවෘත වෙළෙඳපොළෙන් ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 556කට අධික ප්රමාණයක් මිලදී ගෙන ඇති අතර, එය රටේ බාහිර මූල්ය තත්ත්වය ශක්තිමත් කිරීම අරමුණු කරගත් සැලකිය යුතු මැදිහත්වීමකි.
මෙම ආක්රමණශීලී ඩොලර් මිලදී ගැනීමේ උපායමාර්ගය, ගෝලීය ආර්ථික අවිනිශ්චිතතා සහ දේශීය ගෙවීමේ බැඳීම් ශ්රී ලංකාවේ බාහිර ගිණුම් මත පීඩනය ඇති කරමින් පවතින මධ්යයේ ස්ථාවර සංචිත පදනමක් පවත්වා ගැනීමට මහ බැංකුව දරන අධිෂ්ඨානය පිළිබිඹු කරයි.
මෙය වැදගත් වන්නේ ඇයි
විදේශ සංචිත ඕනෑම ආර්ථිකයකට ඉතා වැදගත් ආරක්ෂිත කොට්ටාශයක් ලෙස සේවය කරන අතර, රටකට තම ආනයන බැඳීම් ඉටු කිරීමට, බාහිර ණය සේවා කිරීමට සහ ආතතියේ අවස්ථාවලදී ස්වකීය මුදල් ආරක්ෂා කිරීමට ඉඩ සලසයි. ශ්රී ලංකාව සඳහා, ප්රමාණවත් සංචිත මට්ටමක් පවත්වා ගැනීම විශේෂයෙන් වැදගත් වන්නේ, ක්රියාත්මක ජාත්යන්තර මුදල් අරමුදල් වැඩසටහනට සම්බන්ධ කොන්දේසි හේතුවෙනි.
- සංචිත පහළ යෑමක් බාහිර කම්පනවලට ඇති අවදානම පිළිබඳ සංඥාවක් විය හැකිය.
- ප්රමාණවත් සංචිත මට්ටම් ශ්රී ලංකාවේ IMF යළි ගොඩ නැගීමේ වැඩසටහනේ ප්රධාන මිම්මකි.
- මහ බැංකුවේ ක්රියාශීලී වෙළෙඳපොළ මිලදී ගැනීම් සංචිත තත්ත්වය කළමනාකරණය කිරීමට ක්රියාශීලී ප්රවේශයක් ගනු ලබන බව පෙන්නුම් කරයි.
ඉදිරිය දෙස බලමින්
ජූනි මාසයේ දක්නට ලැබුණු පහළ යන ප්රවණතාව ආපසු හැරවීමට විදේශ විනිමය වෙළෙඳපොළේ මහ බැංකුවේ අඛණ්ඩ මැදිහත්වීම ප්රමාණවත් ද යන්න ඉදිරි මාසවලදී විශ්ලේෂකයන් සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත. ශ්රී ලංකාව ඉල්ලීම් ප්රතිව්යූහගත කිරීම සහ ආර්ථික ස්ථාවරීකරණය යන සංකීර්ණ ක්රියාවලිය තවමත් ගෙන යමින් සිටින බැවින්, විදේශ සංචිතවල ගමන් මග රටේ මූල්ය සෞඛ්යය පිළිබඳ වඩාත්ම සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ලබන දර්ශකවලින් එකක් ලෙස පවතී.
2026 වර්ෂයේ පළමු මාස හය තුළ ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන භාගයකට අධික විදේශ මුදල් ප්රමාණයක් මිලදී ගැනීම, පුළුල් ආර්ථික යළි ගොඩ නැගීමේ 礎ිනලා ලෙස බාහිර සංචිත නැවත ගොඩනැගීමට බලධාරීන් ලබා දෙන වැදගත්කම අවධාරණය කරයි.
ඉදිරි මාසවලදී සංචිත චලනයන් පිළිබඳ තවදුරටත් දත්ත, ශ්රී ලංකාවේ බාහිර තත්ත්වය ප්රතිලාභදායී ප්රතිසාධන මාර්ගයක ගමන් කරන්නේ ද යන්න පිළිබඳ වඩාත් පැහැදිලි චිත්රයක් ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.