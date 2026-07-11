Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

අයෝමල් පෙරේරා වසර 26ක් පැරණි 400m උපාංග ජාතික වාර්තාව බිඳ දමයි

11 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
අයෝමල් පෙරේරා වසර 26ක් පැරණි 400m උපාංග ජාතික වාර්තාව බිඳ දමයි

ශ්‍රී ලාංකික මලල ක්‍රීඩාවට සැමරිය යුතු නව이정표යක් ලැබී ඇති අතර, धावक අයෝමල් පෙරේරා 400 මීටර් උපාංග තරඟාවලියේ ජාතික වාර්තාව බිඳ දැමීමට සමත් වී ඇත — එය වසර 26ක් තිස්සේ රැකවරණය ලබා, දේශීය 육상 ක්‍රීඩාවේ දිගුකාලීනම නිමිත්ත ලෙස සලකනු ලැබූ ප්‍රමිතියකි.

දශක දෙකහමාරකට අධික කාලයක් රැකෙන් තිබූ වාර්තාවක්

400 මීටර් උපාංග ජාතික වාර්තාව වසර 26ක් මුළුල්ලේ කිසිවකු විසින් බිඳ දමනු නොලැබූ අතර, එම ප්‍රමිතිය අභිබවා යාම කෙතරම් දුෂ්කර වූයේද යන්නට එය සාක්ෂියකි. පෙරේරාගේ ජයග්‍රහණය ඔහුගේ පෞද්ගලික ජයක් පමණක් නොව, ශ්‍රී ලාංකික මලල ක්‍රීඩාව සඳහා ඓතිහාසික මොහොතක් ද වෙයි. ජාතික වේදිකාවේ සිදු කළ හැකි යැයි සිතූ සීමාවන් ඉක්මවා යාමට නව පරම්පරාවක් සූදානම් බව ඒ හරහා සනාථ වේ.

ශ්‍රී ලාංකික භූ මලල ක්‍රීඩාවට නව බලාපොරොත්තුවක්

වාර්තා බිඳීමේ ප්‍රසිද්ධ ජයග්‍රහණය රටේ ක්‍රීඩා ප්‍රජාව අතර සාදරයෙන් පිළිගනු ලැබ ඇති අතර, මලල ක්‍රීඩා ක්‍රීඩකයෝ හා නිලධාරීන් ද එහි වැදගත්කම පිළිගනිති. කාලාන්තරයෙන් හතරෙන් එකකට වඩා අධික කාලයක් රැකෙමින් තිබූ ජාතික වාර්තාවක් බිඳ දැමීමට අසාමාන්‍ය ක්‍රීඩා නිපුණතාවයක්, ශික්ෂාව හා තරඟකාරී ධෛර්යයක් අවශ්‍ය වේ — ඒ සියල්ල පෙරේරා සම්පූර්ණයෙන් ප්‍රකට කළේය.

ශ්‍රී ලංකාවේ භූ මලල ක්‍රීඩා ප්‍රජාව බොහෝ විට මෙවැනි සීමා-බිඳීමේ ජයග්‍රහණ දෙස බලා සිටී, ඉදිරි තරුණ ක්‍රීඩකයන් ඉහළම මට්ටමින් ක්‍රීඩාව හසුරුවන්නට දිරිගැන්වීමේ අරමුණින්. පෙරේරාගේ ජයග්‍රහණය තරඟකාරී මලල ක්‍රීඩාව කෙරෙහි, විශේෂයෙන් ද්වීපය පුරා ශ්‍රේෂ්ඨ ලෙස ඉදිරිය බලා සිටින උපාංග ධාවකයන් අතර, අළුත් උනන්දුවක් ඇති කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ජාතික ආඩම්බරයේ මොහොතක්

ක්‍රිකට් හා පාපන්දු සමීපව අනුගමනය කරන ජාතියකට, මලල ක්‍රීඩාවේ තනි ශ්‍රේෂ්ඨත්වයේ මොහොත් විශේෂ බරක් දරයි. අයෝමල් පෙරේරාගේ ජයග්‍රහණය ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩා රසිකයන්ට සැබෑ ආඩම්බරයෙන් සැමරිය හැකි ජයක් වෙයි, මන්ද එය ඓතිහාසිකව ස්ථිර ශ්‍රේෂ්ඨත්වය ලබා ගැනීම දුෂ්කර ලෙස ඔප්පු වූ ශාඛාවක කලාපීය මලල ක්‍රීඩා සිතියමේ රටට නැවත ස්ථානයක් ලබා දෙන බැවිනි.

වාර්තාව ස්ථාපිත වූ නිශ්චිත කාලය හා ස්ථානය පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු ඉදිරි දින කිහිපය තුළ ජාතික මලල ක්‍රීඩා අධිකාරීන් විසින් තහවුරු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඩෙංගු උවදුර: එක් සතියක් තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ නව රෝගීන් 8,000කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් Sinhala

ඩෙංගු උවදුර: එක් සතියක් තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ නව රෝගීන් 8,000කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක්

මැද ජූලි මාසයේ දිවයිනේ සෑම දිශාවකම ඩෙංගු ව්‍යාප්තිය තීව්‍ර වේ ශ්‍රී ලංකාව දැඩි ඩෙංගු උණ ව්‍යාප්තියකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, ජූලි මාසයේ දෙවැනි සතිය තුළ පමණක්…

11 Jul 2026 Discuss
මහ බැංකුවේ ආක්‍රමණශීලී ඩොලර් මිලදී ගැනීම් මධ්‍යයේ ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ සංචිත ජූනි මාසයේ 6.2%කින් පහළට Sinhala

මහ බැංකුවේ ආක්‍රමණශීලී ඩොලර් මිලදී ගැනීම් මධ්‍යයේ ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ සංචිත ජූනි මාසයේ 6.2%කින් පහළට

ශ්‍රී ලංකාවේ දළ නිල විදේශ සංචිත 2026 ජූනි මාසයේදී 6.2%කින් පහළ ගොස් ඇති බව නවතම දත්ත පෙන්වා දෙන අතර, දූපත් රාජ්‍යය තම ආර්ථික ය立立ව ගැනීම සඳහා ගමන් කරන මෙහිදී…

11 Jul 2026 Discuss
එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ප්‍රචණ්ඩත්වය පිළිබඳ දැඩි කනස්සල්ල පළ කරයි Sinhala

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ප්‍රචණ්ඩත්වය පිළිබඳ දැඩි කනස්සල්ල පළ කරයි

එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කාර්යාලය ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාරවල මෑතකාලීනව ඇති වූ ප්‍රචණ්ඩත්වය පිළිබඳ දැඩි කනස්සල්ල පළ කරමින්, තත්ත්වය "ඉතා භයාවහ" බව ප්‍රකාශකයකු…

11 Jul 2026 Discuss