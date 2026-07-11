එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ප්රචණ්ඩත්වය පිළිබඳ දැඩි කනස්සල්ල පළ කරයි
එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කාර්යාලය ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාරවල මෑතකාලීනව ඇති වූ ප්රචණ්ඩත්වය පිළිබඳ දැඩි කනස්සල්ල පළ කරමින්, තත්ත්වය "ඉතා භයාවහ" බව ප්රකාශකයකු විසින් විස්තර කර ඇත.
ජාත්යන්තර කනස්සල්ල වර්ධනය වේ
එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කාර්යාලයේ ප්රකාශකයකු ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාරවල නවතම කලබලකාරී සිදුවීම් සම්බන්ධයෙන් මෙම දෘඪ නිවේදනය නිකුත් කළ අතර, ජාත්යන්තර මානව හිමිකම් අධීක්ෂණ මණ්ඩලවල ඉහළම මට්ටම්වලදී මෙම තත්ත්වය කෙරෙහි අවධානය යොමු වී ඇති බව එයින් පෙන්නුම් කෙරේ.
එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය "ඉතා භයාවහ" යන වාක්ය ඛණ්ඩය භාවිත කිරීම, ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය තුළ පවතින තත්ත්වයන් සහ එම ස්ථානවල මෑතකදී ඇති වූ ප්රචණ්ඩ සිදුවීම් ජාත්යන්තර ප්රජාව විසින් කෙතරම් බරපතළ ලෙස සලකනු ලබන්නේද යන්න පිළිබිඹු කරයි.
ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර තත්ත්වයන් කෙරෙහි අවධානය
ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ අධික ජනාකීර්ණභාවය, ප්රමාණවත් නොවන සම්පත් සහ රැඳවියන්ට දුර්වල ජීවන තත්ත්වයන් ඇතුළු ගැටලු සම්බන්ධයෙන් විවේචනයට ලක්ව ඇත. මෙවැනි පරිසරයක් භයානක සිදුවීම්වලට මඟ පෑදිය හැකි ඉතා අස්ථාවර තත්ත්වයන් නිර්මාණය කරන බව හිමිකම් පෙනී සිටිනු ලබන්නන් වරින් වර අනතුරු ඇඟවීය.
- ශ්රී ලංකාවේ සංශෝධනාගාර පහසුකම්වල අධික ජනාකීර්ණභාවය දිගු කාලීන ව්යුහාත්මක ගැටලුවක් ලෙස පවතී
- ජාත්යන්තර මානව හිමිකම් ආයතන ඊට පෙර රැඳවියන්ගේ සුභසාධනය පිළිබඳ කනස්සල්ල ප්රකාශ කර ඇත
- නවතම ප්රචණ්ඩ සිදුවීම් හේතුවෙන් බන්ධනාගාර ක්රමවේදය ප්රතිසංස්කරණය කිරීමට නැවතත් ඉල්ලීම් එල්ල වී ඇත
වගවීම හා ප්රතිසංස්කරණය සඳහා ඉල්ලීම්
එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කාර්යාලය ශ්රී ලංකාවේ මෑතකාලීන බන්ධනාගාර ප්රචණ්ඩත්වය "ඉතා භයාවහ" ලෙස විස්තර කරමින්, ක්ෂණික හා විනිවිද පෙනෙන ක්රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස බලධාරීන්ට බලකර ඇත.
මානව හිමිකම් නිරීක්ෂකයින් දැන් ශ්රී ලංකා රජයෙන් ඉල්ලා සිටිනුයේ සිදුවීම් පිළිබඳ සම්පූර්ණ හා විනිවිද පෙනෙන විමර්ශනයක් පවත්වන ලෙසත්, සියලු රැඳවියන්ගේ ආරක්ෂාව හා යහපැවැත්ම සහතික කරන ලෙසත්, රටේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය තුළ ප්රචණ්ඩත්වයේ මූලික හේතු විසඳීමට අර්ථාන්විත ප්රතිසංස්කරණ ක්රියාත්මක කරන ලෙසත් ය.
එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ නිවේදනයට ශ්රී ලංකා බලධාරීන් තවමත් ජනතාව ඉලක්ක කරගත් සවිස්තරාත්මක ප්රතිචාරයක් ලබා දී නොමැත. මෙම සිදුවීම නිසා බන්ධනාගාර ප්රතිසංස්කරණය හදිසි ජාතික වැදගත්කමක් සහිත කාරණාවක් ලෙස ප්රමුඛත්වයට ගැනීමට රජය මත දේශීය හා ජාත්යන්තර පීඩනය තව දුරටත් තීව්ර වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.