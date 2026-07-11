Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඩෙංගු උවදුර: එක් සතියක් තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ නව රෝගීන් 8,000කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක්

11 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඩෙංගු උවදුර: එක් සතියක් තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ නව රෝගීන් 8,000කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක්

මැද ජූලි මාසයේ දිවයිනේ සෑම දිශාවකම ඩෙංගු ව්‍යාප්තිය තීව්‍ර වේ

ශ්‍රී ලංකාව දැඩි ඩෙංගු උණ ව්‍යාප්තියකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, ජූලි මාසයේ දෙවැනි සතිය තුළ පමණක් නව ආසාදිතයන් 8,000කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වී ඇති බව සෞඛ්‍ය බලධාරීන් සඳහන් කරයි. රටේ දිගුකාලීන සෞඛ්‍ය තර්ජනයක් ලෙස පවතින දෛශික රෝගයට එරෙහිව සටන් කරන මෙම අවස්ථාවේ, ජනාරෝග්‍ය නිලධාරීන් අතර නැවත වරක් බරපතළ සැලකිල්ල මතු වී ඇත.

නැවත නැවත ඇති වන මෙය කාලීන අර්බුදයකි

ඩෙංගු උණ, Aedes aegypti මදුරුවාගේ දෂ්ටනය මගින් පැතිරෙන මෙම රෝගය ශ්‍රී ලංකාවට දිගු කලක් තිස්සේ බරපතළ ජනාරෝග්‍ය අභියෝගයක් ව පවතී. වාර්ෂිකව මැදවසර සමය, ඒ කියන්නේ සෘතුමය වර්ෂාපතනය හා වැඩිවන මදුරු බෝ වීමේ තත්ත්වයන් සමඟ සමපාත වන කාලය, දිවයිනේ සෑම දිශාවකම ආසාදිත සංඛ්‍යාව ඉහළ යාමකට සාමාන්‍යයෙන් හේතු වේ. මෙ වසරේ සංඛ්‍යාලේඛන පෙන්නුම් කරන්නේ තත්ත්වය විශේෂයෙන් සැලකිළිමත් වීමට සෑහෙන දිශාවකට යොමු වෙමින් ඇති බවයි.

සංඛ්‍යාවල තේරුම කුමක්ද

එක් සතියක් තුළ ආසාදිතයන් 8,000කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් ලෙස වාර්තා වීම රටේ සෞඛ්‍ය පද්ධතිය කෙරෙහි දැඩි බරක් පමුණුවයි. බලපෑමට ලක් වූ දිස්ත්‍රික්කවල රෝහල් හා සායන, සම්භාව්‍ය ඩෙංගු රෝග ලක්ෂණ සහිත රෝගීන් ලැබීමත් සමඟ වෛද්‍ය සේවය සඳහා ඉහළ ඉල්ලුමකට මුහුණ දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. එම රෝග ලක්ෂණ අතර ඇතුළත් වන්නේ:

  • අධික උෂ්ණත්වය හා දැඩි හිස්වේදනය
  • ඇස් පිටිපස් වේදනාව
  • සන්ධි හා මාංශ පේශි වේදනාව
  • ඔක්කාරය හා සමේ කුෂ්ඨ
  • දරුණු අවස්ථාවල දී, හදිසි රෝහල් ගත කිරීම අවශ්‍ය රුධිර වහනයේ සංකූලතා

වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස මහජනතාවට ඉල්ලීමක්

නිවාස, පාසල් හා රැකියා ස්ථාන අවට ඇති මදුරු බෝ වීමේ ස්ථාන ඉවත් කිරීමේ ඉතා වැදගත් කාර්යය ගැන සෞඛ්‍ය බලධාරීන් නිරන්තරයෙන් අවධාරණය කරමින් සිටිති. භාජන, රබර් රෝද, මල් පෝච්චි හා අවහිර වූ ජලාපවහනවල රැදෙන සැණෙළිජලය, Aedes මදුරුවා බෝ වී ගුණ වන ප්‍රධාන පරිසරය ලෙස පවතී.

ඩෙංගු වැළැක්වීම ආරම්භ වන්නේ ඔබේ නිවෙසෙනි. රැදෙන ජලය ඉවත් කිරීම හා පිරිසිදු පරිසරයක් පවත්වා ගැනීම, සෑම ශ්‍රී ලාංකිකයෙකුටම දැන් ගත හැකි වඩාත්ම ඵලදායී ක්‍රියාමාර්ග වේ.

සියලු පළාත්වල වැසියන් දිරිමත් කරනු ලබන්නේ, ඩෙංගු රෝග ලක්ෂණ ඇති වූ විගස ඉක්මනින් වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගන්නා ලෙසයි. රෝගය එහි ස්වරූපයෙන් භයානක රක්තහරිත ස්වරූපයට පත් වීමේ අවදානම, කල් ඇති ව ලබා ගන්නා ප්‍රතිකාර මගින් සැලකිය යුතු ලෙස අඩු කර ගත හැකිය.

බලධාරීන් අවධානයෙන් සිටිති

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ වසංගතවේදය පිළිබඳ ඒකකය, තත්ත්වය හොඳින් නිරීක්ෂණය කරමින් කලාපීය සෞඛ්‍ය කාර්යාල සමඟ ප්‍රතිචාර ක්‍රියාදාමය සම්බන්ධීකරණය කරමින් සිටී. රෝගීන් සංඛ්‍යාව තව දුරටත් ඉහළ යාමට පෙරාතුව වසංගතය මැඩ ලීමට නිලධාරීන් කටයුතු කරන විට, අධික අවදානම් සහිත ප්‍රදේශවල දුම් ඉසීමේ මෙහෙයුම් හා ප්‍රජා දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් තීව්‍ර කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ඩෙංගු වැළැක්වීම ප්‍රජාවේ ද සාමූහික වගකීමක් බවත්, ජීවිතයට තර්ජනයක් විය හැකි මෙම රෝගයේ ව්‍යාප්තිය සීමා කිරීමේ දී සෞඛ්‍ය බලධාරීන් සමඟ ප්‍රජාවේ සහයෝගිතාව අත්‍යවශ්‍ය බවත්, ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට මෙයින් සිහිපත් කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

අයෝමල් පෙරේරා වසර 26ක් පැරණි 400m උපාංග ජාතික වාර්තාව බිඳ දමයි Sinhala

අයෝමල් පෙරේරා වසර 26ක් පැරණි 400m උපාංග ජාතික වාර්තාව බිඳ දමයි

ශ්‍රී ලාංකික මලල ක්‍රීඩාවට සැමරිය යුතු නව이정표යක් ලැබී ඇති අතර, धावक අයෝමල් පෙරේරා 400 මීටර් උපාංග තරඟාවලියේ ජාතික වාර්තාව බිඳ දැමීමට සමත් වී ඇත — එය වසර 26ක්…

11 Jul 2026 Discuss
මහ බැංකුවේ ආක්‍රමණශීලී ඩොලර් මිලදී ගැනීම් මධ්‍යයේ ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ සංචිත ජූනි මාසයේ 6.2%කින් පහළට Sinhala

මහ බැංකුවේ ආක්‍රමණශීලී ඩොලර් මිලදී ගැනීම් මධ්‍යයේ ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ සංචිත ජූනි මාසයේ 6.2%කින් පහළට

ශ්‍රී ලංකාවේ දළ නිල විදේශ සංචිත 2026 ජූනි මාසයේදී 6.2%කින් පහළ ගොස් ඇති බව නවතම දත්ත පෙන්වා දෙන අතර, දූපත් රාජ්‍යය තම ආර්ථික ය立立ව ගැනීම සඳහා ගමන් කරන මෙහිදී…

11 Jul 2026 Discuss
එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ප්‍රචණ්ඩත්වය පිළිබඳ දැඩි කනස්සල්ල පළ කරයි Sinhala

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ප්‍රචණ්ඩත්වය පිළිබඳ දැඩි කනස්සල්ල පළ කරයි

එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කාර්යාලය ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාරවල මෑතකාලීනව ඇති වූ ප්‍රචණ්ඩත්වය පිළිබඳ දැඩි කනස්සල්ල පළ කරමින්, තත්ත්වය "ඉතා භයාවහ" බව ප්‍රකාශකයකු…

11 Jul 2026 Discuss