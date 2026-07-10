එක්සත් ජනපද-ඉරාන ප්රහාර උත්සන්න වන අතර ඛමෙනේගේ අවසන් කටයුතු සිදුවෙයි; හෝමුස් සමුද්ර සන්ධිය ඔස්සේ නෞකා ගමනාගමනය තීව්ර ලෙස පහත වැටේ
එක්සත් ජනපදය සහ ඉරානය අතර හමුදා ගැටුම් බ්රහස්පතින්දා දක්වා අඛණ්ඩව ක්රියාත්මක වූ අතර, ලෝකයේ ඉතාමත් තීරණාත්මක සමුද්ර සන්ධිය වන හෝමුස් සමුද්ර සන්ධිය හරහා නෞකා ගමනාගමනය නාටකාකාර ලෙස පහත වැටෙන බව නිරීක්ෂකයින් සටහන් කිරීමත් සමඟ ගෝලීය නාවික මාර්ග පිළිබඳ බරපතල අනතුරු හැඟවීමක් ඇති වී තිබේ.
තීරණාත්මක ජල මාර්ගය ආසන්නයේ ප්රහාර රැල්ලක්
සිදු කරන ලද නවතම ප්රහාරක අදියර තුළ හමුදා ඉලක්ක 90ක් ඉලක්ක කර ගත් බව එක්සත් ජනපදය තහවුරු කළ අතර, එම ස්ථාන කිහිපයක් තෙල් හා ගෑස් ප්රවාහනය සඳහා ලෝකයේ ඉතාමත් තීරණාත්මක නාවික සංකෝචනයක් ලෙස සැලකෙන හෝමුස් සමුද්ර සන්ධියට ආසන්නයේ පිහිටා ඇත. ඊට ප්රතිචාර වශයෙන් ඉරානය ද ප්රතිප්රහාර දියත් කරමින්, ක්ෂණිකව සංසිඳීමේ ලක්ෂණ නොපෙන්වෙන හමුදා ක්රියාකාරකම් චක්රයක් පවත්වාගෙන ගියේය.
එක්සත් ජනපද ප්රහාරවල ප්රතිඵලයක් ලෙස අඩුම තරමින් දෙදාහක් පමණ වූ පිරිසක් ජීවිත අහිමිව ඇති බව ඉරාන බලධාරීන් වාර්තා කළ නමුත්, මිය ගිය සංඛ්යාව සහ ඉලක්ක කරගත් ස්ථානවල තත්ත්වය පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර ක්ෂණිකව ලබාගත නොහැකි විය.
නෞකා ගමනාගමනය තීව්ර ලෙස පහත වැටේ
උත්සන්න වෙමින් පවතින ගැටුම ගෝලීය සමුද්ර වාණිජ ක්ෂේත්රය තුළ කම්පනය ඇති කර ඇත. දිනපතා ලෝකයේ සැලකිය යුතු ප්රමාණයක් වූ තෙල් සැපයුම ගලා යන හෝමුස් සමුද්ර සන්ධිය හරහා ගමන් කිරීමට තෝරා ගන්නා වාණිජ නෞකාවල සංඛ්යාව නාටකාකාර ලෙස පහත වැටී ඇති බව නිරීක්ෂකයින් සඳහන් කළේය. මෙම තත්ත්වය ශ්රී ලංකාව සහ පුළුල් දකුණු ආසියාතික කලාපය ඇතුළු ගෝලීය ශක්ති වෙළෙඳපොළ සහ සැපයුම් දාම සඳහා බරපතල ප්රතිවිපාක ගෙන ඒමේ හැකියාවක් ඇත.
ගැටුම් මධ්යයේ ඛමෙනේ භූමදාන කෙරේ
ඉරානයේ ශ්රේෂ්ඨ නායක අලි ඛමෙනේගේ භූමදාන කාර්යය යන ශෝකජනක පසුබිම මත මෙම උත්සන්නය ක්රියාවට නැංවිණි. ඔහුගේ මරණය දේශය තුළ දේශපාලන වාතාවරණය දැනටමත් ප්රතිව්යූහගත කර ඇත. ශෝකාන්ත හා භූමදාන ක්රියාවලිය අතරතුර අඛණ්ඩව ක්රියාත්මක වූ හමුදා ප්රහාරවල කාලීනත්වය ඉරානය තුළ ජනතා හැඟීම් තීව්ර කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
කලාපීය හා ගෝලීය ප්රතිවිපාක
හෝමුස් සමුද්ර සන්ධියේ නෞකා ගමනාගමනයට දිගු කාලීන බාධාවක් ඇති වුවහොත් ලොව පුරා තෙල් මිල තීව්ර ලෙස ඉහළ යා හැකි බව විශ්ලේෂකයින් අනතුරු අඟවයි. දශක ගණනාවේ දී කළ දරුණුතම ආර්ථික අර්බුදයෙන් ප්රකෘතිය ලබමින් සිටින ආනයනය මත යැපෙන ශ්රී ලංකාව වැනි ආර්ථිකයන් සඳහා, ගෝලීය ශක්ති වියදම්වල ඕනෑම ස්ථාවර ඉහළ යෑමක් මූල්ය ස්ථාවරත්වයට සහ ජීවන වියදමට සැලකිය යුතු අභියෝගයක් ගෙනදෙනු ඇත.
ජාත්යන්තර ප්රජාව තවමත් සන්ධානයක් හෝ රාජ්යතාන්ත්රික විසඳුමක් ඇති කර ගෙන නොමැති අතර, කෙටි කාලීනව සාකච්ඡා කිරීමට වොෂිංටනය හෝ තෙහෙරානය කිසිදු ඉදිරි ගමනක් ලකුණු නොකරන බැවින් තත්ත්වය ඉතාමත් අස්ථිර ලෙස පවතී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.