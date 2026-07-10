ශ්රී ලංකාවේ රැවටිලිකාර සන්සුන්කම: මතුපිට ස්ථාවරත්වය ජාතියට ඇති විශාලතම අවදානම විය හැක්කේ මන්ද
මතුපිටින් සැඟවුණු අනතුරු ඇඟවීමක්
මෑත මාසවලදී ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථිකය කැපී පෙනෙන සුවය ලැබීමේ ලක්ෂණ දක්නට ලැබේ — උද්ධමනය සමනය වෙමින්, රුපියල ස්ථාවරත්වයට පත්වෙමින්, විදේශ සංචිත ක්රමයෙන් නැවත ගොඩනැගෙමින් පවතී. සාමාන්ය නිරීක්ෂකයන්ට — සහ සමහර ප්රතිපත්ති立案කරුවන්ට ද — 2022 දරුණු ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු ශ්රී ලංකාව නව පියවරක් තබා ඇති බවක් පෙනේ. එහෙත් විශ්ලේෂකයන් සහ ආර්ථික විශේෂඥයන් අනතුරු ඇඟවීමේ සංඥාවක් ඇති කරයි: ස්ථාවරත්වයේ ඒ ස්වරූපයම ශ්රී ලංකාවේ භයානකම මායාව විය හැකි බවයි.
සුවය ලැබීමේ මිථ්යාව
රටක් ස්ථාවරව දිස්වන විට, ප්රතිසංස්කරණ සිදු කිරීමේ හදිසි අවශ්යතාවය බොඳ වී යාමේ ප්රවණතාවක් ඇති වේ. දේශපාලන කැමැත්ත දුර්වල වේ, ජනතා පීඩනය සමනය වේ, සහ සැබෑ සුවය ලබා ගැනීමට අත්යවශ්ය දැඩි ව්යුහාත්මක වෙනස්කම් කෙටිකාලීන සහනය වෙනුවෙන් නිහඬව කල්තබනු ලැබේ. රටේ අස්ථිර ආර්ථික ය立直කිරීම සමීපව නිරීක්ෂණය කරන ආර්ථික නිරීක්ෂකයන් පෙන්වා දෙන්නේ, ශ්රී ලංකාව දැන් ඇදී යාමේ අවදානමට ලක්ව ඇති罠 මෙයයි.
රට තවමත් සංකීර්ණ ණය ප්රතිව්යුහගත කිරීමේ ක්රියාවලියක් මධ්යයේ පසුවන අතර, අඛණ්ඩ මූල්ය විනයක් ඉල්ලා සිටින ජාත්යන්තර මුදල් අරමුදලේ වැඩසටහනක් යටතේ නිරීක්ෂණයට ලක්ව සිටී. අවශ්ය ප්රතිසංස්කරණ — ආදායම් සමාගමනය, රාජ්ය ව්යාපාර ප්රතිව්යුහගත කිරීම සහ පාලන ක්රමය වැඩිදියුණු කිරීම ඇතුළු — තවමත් සම්පූර්ණ නොවේ.
නිශ්ශබ්ද තර්ජනය: ස්වයං තෘප්තිය
ඉතිහාසය ගැඹුරු පාඩම් ඉදිරිපත් කරයි. මූල්ය අර්බුදවලින් පසු ස්ථාවර වූ බව පෙනෙනු ලැබූ සංවර්ධනය වෙමින් පවතින ආර්ථිකයන් කිහිපයක්ම, මූල සාධක කිසිදා නිසිලෙස විසඳා නොගත් හෙයින් නැවත පසුබෑමකට ලක් විය. රජය සහ පොදු ජනතාව අතර දැනට පවතින සාපේක්ෂ සන්සුන්කම ස්වයං තෘප්තියක් ඇති කරන්නේ නම්, ශ්රී ලංකාව ද ඒ රටාව නැවත නොකරනු ඇතැයි කිව නොහැකි බව විවේචකයන් අනතුරු ඇඟවීය.
ප්රධාන අවදානම් සාධක තවමත් ස්ථිරව පවතී:
- රජයේ ආදායම සීමා කිරීම දිගින් දිගටම සිදු කරන පටු බදු පදනම
- ආර්ථික කම්පනවලට ඉඩ ඉතිරි නොකරන ඉහළ මට්ටමේ රාජ්ය ණය
- ගෝලීය කඩාකප්පල්කාරීත්වයට සංවේදී සංචාරක ව්යාපාරය සහ විදේශ ප්රේෂණ මත රඳා පැවතීම
- රාජ්ය ව්යාපාර තුළ ව්යුහාත්මක අකාර්යක්ෂමතා
- සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන් තවමත් දැනෙන ජීවන වියදම් පීඩනය
ප්රතිසංස්කරණ මන්දගාමී නොවිය යුතුය
ආර්ථික විද්යාඥයන් අවධාරණය කරන්නේ, අර්ථවත් ප්රතිසංස්කරණ සඳහා ඇති කවුළුව ඉතා කෙටි බවයි. අර්බුදයක් නැවුම්ව ඇති විට, රජයන්ට වේදනාකාරී නමුත් අත්යවශ්ය වෙනස්කම් ඉදිරියට ගෙන යාමේ ජනවරමත් ශක්යතාවත් දෙකම ලැබේ. තත්ත්වයන් වැඩිදියුණු වී දුෂ්කරතාවල මතකයන් ශිෂ්ටාචාරීව ශිෂ්ඨ වෙද්දී, ඒ ජනවරම දුර්වල වේ — කෙටිකාලීනව ජනප්රිය නොවිය හැකි නමුත් දිගුකාලීන ස්ථිතිස්ථාපකත්වයට අත්යවශ්ය ප්රතිපත්ති ක්රියාත්මක කිරීම ඉන් වඩාත් අපහසු කරමිනි.
ශ්රී ලංකාවට දැනට ඇති ශ්රේෂ්ඨතම අනතුර තවත් ක්ෂණික කඩාවැටීමක් නොව — අඛණ්ඩ උත්සාහය වඩාත්ම වැදගත් වන හරියටම ප්රතිසංස්කරණ ශක්යතාව ක්රමයෙන් ඛාදනය වීමයි.
තීරණාත්මක හංගලාවක
ශ්රී ලංකාව හංගලාවක සිටී. 2022 අර්බුදයේ ගැඹුරම අවස්ථාවේ සිට සිදු කරන ලද ප්රගතිය සැබෑ ය, එය නොසලකා හැරිය නොහැකිය. නමුත් ප්රගතිය සහ සුවය ලැබීම එකක් නොවේ, සහ සුවය ලැබීම සහ ස්ථිතිස්ථාපකත්වය ද එකක් නොවේ. සැබෑ ලෙස ස්ථාවර미래යක් ගොඩනැගීමට නම්, ප්රතිපත්
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.