Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

සජිත් විවේචකයන්ට තදින් පිළිතුරු දෙයි — හිංසාකාරී චෝදනාවලට එරෙහිව පාර්ලිමේන්තුවේදී සමගි ජන බලවේගය වෙනුවෙන් පෙනී සිටියි

10 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
සජිත් විවේචකයන්ට තදින් පිළිතුරු දෙයි — හිංසාකාරී චෝදනාවලට එරෙහිව පාර්ලිමේන්තුවේදී සමගි ජන බලවේගය වෙනුවෙන් පෙනී සිටියි

විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා බ්‍රහස්පතින්දා පාර්ලිමේන්තුවේදී තියුණු අභියෝගයක් එල්ල කරමින්, හිංසාකාරී අතීතයක් සහිත කණ්ඩායම් විසින් සමගි ජන බලවේගයට (එස්.ජේ.බී.) දොස් පැවරීමට දරන උත්සාහයන් කෙරෙහි තද අප්‍රසාදය පළ කළේය.

ප්‍රේමදාස චෝදකයන්ට අභියෝග කරයි

පාර්ලිමේන්තුවේදී අදහස් දක්වමින් ප්‍රේමදාස මහතා පැවසුවේ, ඝාතන, කොල්ල කෑම් සහ ජාතික වත්කම් විනාශ කිරීම සම්බන්ධයෙන් ජාත්‍යන්තර හෙළාදැකීමට ලක් වූ කොටස් දැන් සමගි ජන බලවේගයට දෝෂාරෝපණය කිරීම ඉතාමත් කනගාටුදායක බවයි.

"ඝාතන, කොල්ල කෑම් සහ ජාතික වත්කම් විනාශ කිරීම හේතුවෙන් ජාත්‍යන්තර නින්දාවට පාත්‍ර වූ අය දැන් සමගි ජන බලවේගයට දෝෂාරෝපණය කරමින් සිටිති. මෙය ඇත්තෙන්ම කනගාටුදායකය," යනුවෙන් ප්‍රේමදාස මහතා සෙසු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට ප්‍රකාශ කළේය.

දේශපාලන දෝෂාරෝපණයේ පුරුද්ද

විපක්ෂ නායකගේ අදහස් ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන භූ දර්ශනය තුළ ඇති වෙමින් පවතින තතු ගැටුම් පිළිබිඹු කරන අතර, සතුරු පක්ෂ අතර චෝදනා සහ ප්‍රතිචෝදනා මෑත මාසවලදී දැඩි ලෙස උත්සන්න වී ඇත. ප්‍රේමදාසගේ ප්‍රකාශය සමගි ජන බලවේගය සහ විවේචනය එල්ල කරන්නන් අතර පැහැදිලි සදාචාරාත්මක වෙනසක් ඉස්මතු කිරීම සඳහා යොමු වූවක් බව පෙනේ.

ඔහුගේ අදහස් අතීත හිංසාකාරී ක්‍රියා සහ රටට ආර්ථික හානි සිදු කිරීම සඳහා වගකිව යුතු කණ්ඩායම් ඉලක්ක කරගත් අතර, එවැනි පාර්ශ්වවලට සමගි ජන බලවේගයේ කිසියම් වැරදි ක්‍රියාවක් සම්බන්ධයෙන් වගවීම් ඉල්ලීමේ විශ්වාසනීයත්වයක් නොමැති බව ඉඟි කළේය.

ප්‍රේමදාස මහතා තම දේශනයේදී නිශ්චිත පුද්ගලයන් හෝ සංවිධාන නම් නොකළ නමුත්, ඔහුගේ අදහස් ප්‍රධාන විපක්ෂ පක්ෂයට එරෙහිව මෑතකදී එල්ල වූ දේශපාලන ප්‍රහාරවලට දෙන ලද කෙළින් ප්‍රතිචාරයක් ලෙස පුළුල් ලෙස අවබෝධ කරගන්නා ලදී.

ප්‍රේමදාස නායකත්වයෙන් යුත් සමගි ජන බලවේගය, ඊළඟ මැතිවරණ චක්‍රයට ආසන්නව විශ්වාසනීය හා මූලධර්මාත්මක විපක්ෂ බලවේගයක් ලෙස තමන් ස්ථානගත කිරීම අඛණ්ඩව ඉදිරියට ගෙන යන අතර, විපක්ෂ නායකවරයා පාර්ලිමේන්තු මහලේදී පක්ෂයේ වාර්තාව සහ කීර්තිය ආරක්ෂා කිරීමේදී ශබ්දාන්විත ලෙස කටයුතු කර ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

JVP බුද්ධිමය දේපළ විවාදයේදී වීරවංශට එරෙහිව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තීරණය ලබාදේ Sinhala

JVP බුද්ධිමය දේපළ විවාදයේදී වීරවංශට එරෙහිව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තීරණය ලබාදේ

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ (JVP) මහලේකම් තිල්වින් සිල්වාගේ බුද්ධිමය දේපළ අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් හිටපු ඇමති විමල් වීරවංශ විසින් රුපියල් මිලියනයක…

10 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාරයක සිදු වූ නිර්දය ප්‍රහාරයකින් බන්ධනාගාර නිලධාරීන් දෙදෙනෙකු මරුට Sinhala

ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාරයක සිදු වූ නිර්දය ප්‍රහාරයකින් බන්ධනාගාර නිලධාරීන් දෙදෙනෙකු මරුට

ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාර පද්ධතිය කොළඹ කළ අමානුෂික ප්‍රචණ්ඩත්වය ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය තුළ සිදු වූ ප්‍රචණ්ඩ ප්‍රහාරයකින් බන්ධනාගාර නිලධාරීන් දෙදෙනෙකු…

10 Jul 2026 Discuss
ඩෙංගු රෝගීන් 65,000 ඉක්මවීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකා විශ්වවිද්‍යාල දොරවල් වසා අන්තර්ජාල ඉගෙනුමට මාරු වෙයි Sinhala

ඩෙංගු රෝගීන් 65,000 ඉක්මවීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකා විශ්වවිද්‍යාල දොරවල් වසා අන්තර්ජාල ඉගෙනුමට මාරු වෙයි

දිවයිනේ ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 65,000 ඉක්මවීමත් සමඟ, ශ්‍රී ලංකාවේ විශ්වවිද්‍යාල භෞතික පරිශ්‍ර වසා දමා අන්තර්ජාල ඉගෙනුම් ක්‍රමවේදයට මාරු වීමට සිදු වී ඇත.…

10 Jul 2026 Discuss