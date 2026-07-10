ශ්රී ලංකා අවුරුදු 19න් පහළ කණ්ඩායම අවසන් වික්කට්ටුවෙන් ඉන්දියාව තලා දමමින් තරුණ එක්දින ශ්රේණිය දිනා ගනී
ශ්රී ලංකාවේ අවුරුදු 19න් පහළ ක්රිකට් කණ්ඩායම තෙවන හා තීරණාත්මක තරුණ එක්දින අන්තර්ජාතික තරගයේදී ඉන්දියාව අවුරුදු 19න් පහළ කණ්ඩායම එක් වික්කට්ටුවකින් පරාජය කරමින් ආසියාතික ක්රිකට්හි බලගතුම තරුණ කණ්ඩායම්වලින් එකක් හමුවේ ඓතිහාසික 2-1 ශ්රේණි ජයග්රහණයක් අත්කර ගත්තේය.
යුගයක් මතක තබා ගත හැකි ශ්රේණි ජයක්
ශ්රී ලංකාවේ තරුණ ක්රිකට් ක්රීඩකයන් ත්රාසජනක අවසන් තරගයේදී දැඩි ස්ථීරත්වයෙන් හා මනෝ ශක්තියෙන් ක්රීඩා කරමින්, අවසන් වික්කට්ටුව ඉතිරිව තිබිය දී ඉලක්කය හඹා ගියහ. ජය ලැබුණේ ඉතාමත් සුළු වෙනසකින් වූ අතර, ඒ තරගය ආරම්භයේ සිට අවසානය දක්වාම දෙපාර්ශ්වය අතර ඉතා සමීපව කෙළෙළ බව එයින් ස්පෂ්ටව හෙළිවිය.
ශ්රේණිය 1-1ක් ලෙස සමව ගිය තත්ත්වයේ තෙවන තීරණාත්මක තරගයට එළඹ සිටි ශ්රී ලංකාවේ ක්රීඩකයන්, රන් හඹා යාමේදී තීරණාත්මක මොහොතවල වික්කට්ටු ගිලිහී ගිය ද, නොකඩවා ධෛර්යය රකිමින් ඉදිරියට ගියහ. මෙම ජයග්රහණය මෑත ශ්රී ලංකා තරුණ ක්රිකට් ඉතිහාසයේ හදවත් ඇඹරෙන තත්පරයක් ලෙස සදාකාලිකව සිහිපත් කෙරෙනු ඇත.
ශ්රී ලංකා ක්රිකට්හි ආඩම්බරජනක මොහොතක්
තරුණ ක්රිකට් ක්රීඩකයන් දියුණු කිරීමේ බලකොටුවක් ලෙස ඉන්දියාව ලෝකයේ ප්රසිද්ධ රටක් බැවින්, අවුරුදු 19න් පහළ මට්ටමේදී ඔවුන් හා ලබාගත් ශ්රේණි ජයග්රහණය ඉතාමත් වැදගත් වේ. තරුණ ක්රිකට් ක්රීඩකයන් බිහිකිරීම සඳහා ශ්රී ලංකාව දැඩි ආයෝජනයක් ගෙන ගෙන යන මෙවේලෙහි, ජ්යෙෂ්ඨ ජාතික කණ්ඩායම් මට්ටමේ ඉහළම ප්රවීණ ප්රවේශය සඳහා ඊළඟ පරම්පරාව සූදානම් බව මෙම ජයග්රහණය ප්රබල ලෙස ප්රකාශ කරයි.
මෙම ජයග්රහණය සම්බන්ධ ක්රීඩකයන්ට විශාල විශ්වාස ශක්තියක් ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ඔවුන් අතරින් බොහෝ දෙනෙකු ජ්යෙෂ්ඨ ජාතික ක්රිකට් කණ්ඩායමට ඇතුළත් වීමේ අනාගත අපේක්ෂකයන් ලෙස පුළුල් ලෙස හඳුනා ගැනෙයි. දිවයිනේ ක්රිකට් නිරීක්ෂකයන් හා රසිකයන් මෙම ජයග්රහණය ශ්රී ලංකා ක්රිකට්හි අනාගතය සඳහා ශුභ ලකුණක් ලෙස සලකමින් ඉක්මනින් සමරමින් සිටිති.
අනාගතය කෙරෙහි බලා සිටිමින්
මෙම ජයග්රහණය නිසැකවම ශ්රී ලංකා ක්රිකට්හි තරුණ සංවර්ධන වැඩසටහන් නව ජවයකින් යොදවනු ඇති අතර, වයස් කාණ්ඩ ක්රිකට් සඳහා අඛණ්ඩ ආයෝජනයේ වැදගත්කම නැවතත් තහවුරු කරනු ඇත. ICC අවුරුදු 19 ලෝක කුසලාන චක්රය සැමවිටම ක්ෂිතිජය ලඟ රැඳී සිටින බැවින්, මෙවැනි ශ්රේණි ජයග්රහණ රටේ දීර්ඝකාලීන ක්රිකට් අභිලාෂයන් සඳහා ඉතා වැදගත් පදනම් ගලක් ලෙස ක්රියා කරයි.
දැනට, ශ්රී ලංකාවේ ඉන්දියාව අවුරුදු 19න් පහළ කණ්ඩායමට එරෙහිව ඉමහත් හා අමතක නොවන ශ්රේණි ජයග්රහණයක් ලබාදීමෙන් පසු, තරුණ ශ්රී ලංකා කණ්ඩායම හා ඔවුන්ගේ සහාය කාර්ය මණ්ඩලය ලැබෙන සෑම ප්රශංසාවකටම සුදුස්සන් වෙති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.