Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ශෝකයෙන් — ප්‍රිය ගායිකා මාරියාසෙල් ගුණතිලක වයස 68දී අපවත් වෙයි

10 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාව ශෝකයෙන් — ප්‍රිය ගායිකා මාරියාසෙල් ගුණතිලක වයස 68දී අපවත් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රවීණ ගායිකා මාරියාසෙල් ගුණතිලක මහත්මිය වයස 68දී අපවත් වූ බව ඇගේ පවුලේ අය තහවුරු කිරීමත් සමඟ රටේ සංගීත ලෝකය ගැඹුරු ශෝකයකට පත්ව සිටී.

යුගයක් අර්ථ දැක්වූ කටහඬක්

මාරියාසෙල් ගුණතිලක මහත්මිය, ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම ප්‍රිය සංගීත පුද්ගලයන් අතරින් කෙනෙකු ලෙස පුළුල් ලෙස පිළිගැනුනු අතර, ඇය ජීවිතයේ දශක ගණනාවක් රටේ විචිත්‍රවත් සංගීත ක්ෂේත්‍රයට කැප කළාය. ඇගේ අද්විතීය කටහඬ සහ නොමැකෙන දායකත්වය, පරම්පරා හරහා සංගීත රසිකයන්ගේ හදවත්වල විශේෂ තැනක් ඇයට හිමි කර දුන්නේය.

ඇගේ අභාවය පිළිබඳ පුවත රසිකයන්ගෙන්, සෙසු කලාකරුවන්ගෙන් සහ ඇගේ කීර්තිමත් වෘත්තීය ජීවිතය පුරාවට ඇය සමඟ කටයුතු කිරීමේ භාග්‍යය ලැබූ අය අතරිනුත් ගැඹුරු වේදනාවේ රැල්ලක් නැගී සිටී.

දිගු කලක් රැඳෙන උරුමයක්

ගුණතිලක මහත්මියගේ සංගීත නිර්මාණ රාශිය, ඇගේ අසාමාන්‍ය දක්ෂතාවයට සහ සංගීතය කෙරෙහි ඇය තුළ තිබූ ගැඹුරු ආදරයට සාක්ෂි දරන සදාකාලික සාධකයක් ලෙස නැගී සිටී. ඇගේ වෘත්තීය ජීවිතය පුරාවට, ඇය දේශීය මෙන්ම ජාත්‍යන්තර ප්‍රේක්ෂකයන් ද මවිත කළ අතර, ශ්‍රී ලාංකික සංගීතයේ සැබෑ අයිකනයක් ලෙස ඇගේ ස්ථානය තහවුරු කර ගත්තාය.

ඇගේ අභාවය රටේ සංස්කෘතික ඉතිහාසයේ අසාමාන්‍ය පරිච්ඡේදයකට එළඹෙන අවසානය සනිටුහන් කළ ද, ඇය ජාතියට දායාද කළ රාගධාරීන් තවත් බොහෝ කලක් රිසිලෙව්ව ගෙන දෙනු ඇත.

මෙම දුෂ්කර අවස්ථාවේ ඔවුන්ගේ ගැඹුරු喪失感ය සමඟ ගනුදෙනු කරමින් සිටින පවුලේ අය, පෞද්ගලිකත්වය ගරු කරන ලෙස ඉල්ලා සිටී. අවමංගල්‍ය කටයුතු සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර නුදුරු කාලයක් ඇතුළත නිවේදනය කිරීමට නියමිතය.

Lanka Newspapers කණ්ඩායම, මාරියාසෙල් ගුණතිලක මහත්මියගේ ජීවිතයෙන් හා සංගීතයෙන් ස්පර්ශ වූ ඇගේ පවුලට, මිතුරන්ට සහ සියලු දෙනාට ගැඹුරු ශෝකය පළ කරයි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකා අවුරුදු 19න් පහළ කණ්ඩායම අවසන් වික්කට්ටුවෙන් ඉන්දියාව තලා දමමින් තරුණ එක්දින ශ්‍රේණිය දිනා ගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකා අවුරුදු 19න් පහළ කණ්ඩායම අවසන් වික්කට්ටුවෙන් ඉන්දියාව තලා දමමින් තරුණ එක්දින ශ්‍රේණිය දිනා ගනී

ශ්‍රී ලංකාවේ අවුරුදු 19න් පහළ ක්‍රිකට් කණ්ඩායම තෙවන හා තීරණාත්මක තරුණ එක්දින අන්තර්ජාතික තරගයේදී ඉන්දියාව අවුරුදු 19න් පහළ කණ්ඩායම එක් වික්කට්ටුවකින් පරාජය…

10 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ රැවටිලිකාර සන්සුන්කම: මතුපිට ස්ථාවරත්වය ජාතියට ඇති විශාලතම අවදානම විය හැක්කේ මන්ද Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ රැවටිලිකාර සන්සුන්කම: මතුපිට ස්ථාවරත්වය ජාතියට ඇති විශාලතම අවදානම විය හැක්කේ මන්ද

මතුපිටින් සැඟවුණු අනතුරු ඇඟවීමක් මෑත මාසවලදී ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය කැපී පෙනෙන සුවය ලැබීමේ ලක්ෂණ දක්නට ලැබේ — උද්ධමනය සමනය වෙමින්, රුපියල ස්ථාවරත්වයට පත්වෙමින්,…

10 Jul 2026 Discuss
සජිත් විවේචකයන්ට තදින් පිළිතුරු දෙයි — හිංසාකාරී චෝදනාවලට එරෙහිව පාර්ලිමේන්තුවේදී සමගි ජන බලවේගය වෙනුවෙන් පෙනී සිටියි Sinhala

සජිත් විවේචකයන්ට තදින් පිළිතුරු දෙයි — හිංසාකාරී චෝදනාවලට එරෙහිව පාර්ලිමේන්තුවේදී සමගි ජන බලවේගය වෙනුවෙන් පෙනී සිටියි

විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා බ්‍රහස්පතින්දා පාර්ලිමේන්තුවේදී තියුණු අභියෝගයක් එල්ල කරමින්, හිංසාකාරී අතීතයක් සහිත කණ්ඩායම් විසින් සමගි ජන බලවේගයට…

10 Jul 2026 Discuss