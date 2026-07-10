ශ්රී ලංකාව ශෝකයෙන් — ප්රිය ගායිකා මාරියාසෙල් ගුණතිලක වයස 68දී අපවත් වෙයි
ශ්රී ලංකාවේ ප්රවීණ ගායිකා මාරියාසෙල් ගුණතිලක මහත්මිය වයස 68දී අපවත් වූ බව ඇගේ පවුලේ අය තහවුරු කිරීමත් සමඟ රටේ සංගීත ලෝකය ගැඹුරු ශෝකයකට පත්ව සිටී.
යුගයක් අර්ථ දැක්වූ කටහඬක්
මාරියාසෙල් ගුණතිලක මහත්මිය, ශ්රී ලංකාවේ වඩාත්ම ප්රිය සංගීත පුද්ගලයන් අතරින් කෙනෙකු ලෙස පුළුල් ලෙස පිළිගැනුනු අතර, ඇය ජීවිතයේ දශක ගණනාවක් රටේ විචිත්රවත් සංගීත ක්ෂේත්රයට කැප කළාය. ඇගේ අද්විතීය කටහඬ සහ නොමැකෙන දායකත්වය, පරම්පරා හරහා සංගීත රසිකයන්ගේ හදවත්වල විශේෂ තැනක් ඇයට හිමි කර දුන්නේය.
ඇගේ අභාවය පිළිබඳ පුවත රසිකයන්ගෙන්, සෙසු කලාකරුවන්ගෙන් සහ ඇගේ කීර්තිමත් වෘත්තීය ජීවිතය පුරාවට ඇය සමඟ කටයුතු කිරීමේ භාග්යය ලැබූ අය අතරිනුත් ගැඹුරු වේදනාවේ රැල්ලක් නැගී සිටී.
දිගු කලක් රැඳෙන උරුමයක්
ගුණතිලක මහත්මියගේ සංගීත නිර්මාණ රාශිය, ඇගේ අසාමාන්ය දක්ෂතාවයට සහ සංගීතය කෙරෙහි ඇය තුළ තිබූ ගැඹුරු ආදරයට සාක්ෂි දරන සදාකාලික සාධකයක් ලෙස නැගී සිටී. ඇගේ වෘත්තීය ජීවිතය පුරාවට, ඇය දේශීය මෙන්ම ජාත්යන්තර ප්රේක්ෂකයන් ද මවිත කළ අතර, ශ්රී ලාංකික සංගීතයේ සැබෑ අයිකනයක් ලෙස ඇගේ ස්ථානය තහවුරු කර ගත්තාය.
ඇගේ අභාවය රටේ සංස්කෘතික ඉතිහාසයේ අසාමාන්ය පරිච්ඡේදයකට එළඹෙන අවසානය සනිටුහන් කළ ද, ඇය ජාතියට දායාද කළ රාගධාරීන් තවත් බොහෝ කලක් රිසිලෙව්ව ගෙන දෙනු ඇත.
මෙම දුෂ්කර අවස්ථාවේ ඔවුන්ගේ ගැඹුරු喪失感ය සමඟ ගනුදෙනු කරමින් සිටින පවුලේ අය, පෞද්ගලිකත්වය ගරු කරන ලෙස ඉල්ලා සිටී. අවමංගල්ය කටයුතු සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර නුදුරු කාලයක් ඇතුළත නිවේදනය කිරීමට නියමිතය.
Lanka Newspapers කණ්ඩායම, මාරියාසෙල් ගුණතිලක මහත්මියගේ ජීවිතයෙන් හා සංගීතයෙන් ස්පර්ශ වූ ඇගේ පවුලට, මිතුරන්ට සහ සියලු දෙනාට ගැඹුරු ශෝකය පළ කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.