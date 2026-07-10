ඩෙංගු අර්බුදය අවස්ථා 65,000 ඉක්මවීමත් සමඟ ශ්රී ලංකා විශ්ව විද්යාල අන්තර්ජාල ඉගෙනුමට මාරු වෙයි
දිවයිනේ ඩෙංගු රෝග පැතිරීම වේගයෙන් තීව්ර වෙමින් පවතින අතර, තහවුරු වූ රෝගීන් සංඛ්යාව දැන් 65,000 ඉක්මවා ඇති මධ්යේ, ශ්රී ලංකාවේ විශ්ව විද්යාල පද්ධතිය ශාරීරිකව දොරවල් වසා අන්තර්ජාල ඉගෙනුමට මාරු වීමට බල කෙරී ඇත.
විශ්ව විද්යාල මහජන සෞඛ්ය හදිසි අවස්ථාවට ප්රතිචාර දක්වයි
මදුරුවන් මගින් පැතිරෙන මෙම රෝගයේ ව්යාප්තිය අවම කිරීමේ අරමුණින් ශ්රී ලංකාව පුරා උසස් අධ්යාපන ආයතන ඒවායේ පරිශ්ර වසා, අධ්යයන කටයුතු අථිතික වේදිකා වෙත මාරු කිරීමේ පූර්වාරක්ෂාකාරී පියවර ගෙන ඇත. රෝග ව්යාප්තිය මෙම මට්ටමකට ළඟා වී ඇති අවස්ථාවක විශ්ව විද්යාල පරිශ්රවල විශාල සිසු සංඛ්යාවක් එකතු වීමෙන් ඇතිවිය හැකි අවදානම සම්බන්ධයෙන් සෞඛ්ය හා අධ්යාපන අධිකාරීන් අතර වර්ධනය වෙමින් පවතින කනස්සල්ල මෙම තීරණයෙන් පිළිබිඹු වේ.
සාමාන්යයෙන් දහස් ගණනක් සිසුන්, ඇදුරු මහතුන් සහ පරිපාලන කාර්ය මණ්ඩලය ඒකරාශී කරන විශ්ව විද්යාල පරිශ්ර, මෙවැනි ව්යාප්තියක් අතරතුර විවෘතව තබා ගතහොත් ඩෙංගු වෛරසය සංක්රමණය වීම වේගවත් කළ හැකි පරිසරයන් ලෙස හඳුනාගෙන ඇත.
ඩෙංගු රෝග බාධාව දිවයිනේ ව්යාප්ත වෙයි
රෝගී සංඛ්යාව ස්ථාවරව ඉහළ නැඟී 65,000 සීමාව ඉක්මවා යාමත් සමඟ, ශ්රී ලංකාවේ මහජන සෞඛ්ය පද්ධතිය මත දැඩි පීඩනයක් ඇති වී ඇත. සෞඛ්ය නිලධාරීන් පුරවැසියන්ට ඔවුන්ගේ නිවෙස් අවට මදුරු වර්ධනස්ථාන ඉවත් කිරීමට සහ, අධික උෂ්ණත්වය, දරුණු හිසරදය, ඇස් පිටිපස් වේදනාව, සන්ධි හා මාංශ පේශි වේදනාව සහ සමේ කුෂ්ඨ ආකාරයෙන් දක්නට ලැබෙන රෝග ලක්ෂණ මුලින්ම දක්නට ලැබුණු විගස වෛද්ය ප්රතිකාර ලබා ගැනීමටත් බල කරමින් සිටිති.
- නාගරික හා අර්ධ නාගරික ප්රදේශ විශේෂයෙන් ආශ්රිතව, පළාත් කිහිපයකම රෝගීන් වාර්තා වී ඇත
- ඩෙංගු වෛරසයේ ප්රධාන වාහකයා වන ඒඩීස් ඊජිප්ටයි මදුරුවා, ඉවත දැමූ භාජන, රබර් රෝද සහ නිසිලෙස නඩත්තු නොකළ ජලනළ ආදියේ고여 있는 ජලය තුළ ශීඝ්රයෙන් ජනනය වේ
- සෞඛ්ය අධිකාරීන් අධික අවදානම් සහිත ප්රදේශවල දුම් දැමීමේ හා දෛශික පාලන මෙහෙයුම් තීව්ර කර ඇත
- පුරවැසියන්ට මදුරු විකර්ෂක භාවිත කිරීමට සහ ආරක්ෂිත ඇඳුම් පැළඳීමට උපදෙස් දෙනු ලැබේ
අධ්යයන අඛණ්ඩතාවයට තර්ජනයක්
අන්තර්ජාල පන්ති වෙත මාරු වීම ශ්රී ලාංකේය විශ්ව විද්යාල සඳහා නව අභියෝගයක් ඇති කරයි; ඒවායින් බොහොමයක් පෙර ජාතික අර්බුද හේතුවෙන් ඇති වූ බාධාවන් අනුව සම්බන්ධතා හා සම්පත් හිඟ තත්ත්වයන් සමඟ තවමත් ගනුදෙනු කරමින් සිටී. විශේෂයෙන් ග්රාමීය ප්රදේශවල සිසුන්ට අථිතික දේශන හා පාඨමාලා කටයුතු සඳහා අවශ්ය ස්ථාවර අන්තර්ජාල සම්බන්ධතා ලබා ගැනීමේ දී දුෂ්කරතාවලට මුහුණ දීමට සිදු විය හැකිය.
විශ්ව විද්යාල අධිකාරීන් සිසුන්ට සහතික කර ඇත්තේ, විභාග හා අධ්යයන වර්ෂය සම්පූර්ණ කිරීමට ඇතිවන බාධාව අවම කිරීම සඳහා අධ්යයන දිනදසුන් ප්රවේශමෙන් කළමනාකරණය කරනු ඇති බවය.
නැවත නැවත මතු වන ජාතික අභියෝගයක්
ශ්රී ලංකාවේ ඩෙංගු රෝගය දිගු කලක් තිස්සේ නැවත නැවත ඇතිවන සෘතුමය තර්ජනයක් ව පැවතී ඇති අතර, වැසි කාලය අතරතුර හා ඉෙන් පසු ජලය රැඳී සිටීම වැඩිවන විට රෝග ව්යාප්තිය සාමාන්යයෙන් ශිඛරයට ළඟා වේ. කෙසේ වෙතත්, වාර්තා වූ රෝගීන් 65,000 ඉක්මවා ඇති වත්මන් ව්යාප්තියේ පරිමාණය, සෞඛ්ය අංශය ඉක්මවා අධ්යාපන අංශය දක්වා විහිදෙන අසාමාන්ය ලෙස ශක්තිමත් ආයතනික ප්රතිචාරයක් ඇති කිරීමට හේතු වී ඇත.
මහජන සෞඛ්ය විශේෂඥයන් ස්ථානීය ආණ්ඩු ආයතන, ප්රජා නායකයන් සහ ගෘහස්ත ජනතාව ජනන ස
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.