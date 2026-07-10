මුදල් විශුද්ධිකරණ විරෝධී නීති මගින් පොලිසියට අසීමිත බලතල ලැබෙන බවට මන්ත්රී ශනකියන් අනතුරු අඟවයි
제안된මූල්ය අපරාධ නීති පුරවැසි නිදහසට තර්ජනයක් බවට බට්ටිකලෝව මන්ත්රීවරයා අනතුරු අඟවයි
මුදල් විශුද්ධිකරණය සහ ත්රස්තවාදී මූල්යකරණය ඉලක්ක කරගත් යෝජිත නීති මගින් සාමාන්ය පුරවැසියන්ගේ අයිතිවාසිකම් කෙරෙහි තර්ජනයක් එල්ල කළ හැකි, ඉතා පුළුල් බලතල නීතිය ක්රියාත්මක කරන බලධාරීන් සතු කිරීමේ අවදානමක් ඇති බවට බට්ටිකලෝව දිස්ත්රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී ශනකියන් රාසමානික්කම් මහතා පාර්ලිමේන්තුවේ දී තීව්ර අනතුරු ඇඟවීමක් සිදු කළේය.
පාර්ලිමේන්තු විවාදයේ දී අදහස් දක්වමින් මන්ත්රීවරයා අවධාරණය කළේ, මුදල් විශුද්ධිකරණ විරෝධී සහ ත්රස්තවාදී මූල්යකරණ විරෝධී පනත්හි අඩංගු විධිවිධාන මගින් මූල්ය අපරාධ මර්දනය සඳහා අවශ්ය සහ සමානුපාතික සීමාවන් ඉක්මවා යන, ඉතා පුළුල් බලයක් පොලිස් බලධාරීන් හට ලබා දිය හැකි බවයි.
පාලනයකින් තොර බලතල පිළිබඳ කනස්සල්ල
ශනකියන් මන්ත්රීවරයා තර්ක කළේ, මුදල් විශුද්ධිකරණය සහ ත්රස්තවාදය මූල්යකරණය කිරීම මර්දනය කිරීම යන නීතිවල ප්රකාශිත අරමුණු නිසි හා අවශ්ය ඒවා වුවත්, පොලිස් බලකායන් සතු කිරීමට නියමිත ආකාරය ඉතා සූක්ෂ්ම ලෙස විමර්ශනය කළ යුතු බවයි. ශ්රී ලංකාවේ සිවිල් නිදහස කෙරෙහි බරපතළ ප්රතිවිපාක ඇති කළ හැකි නීති තිරීමට ඉක්මන් නොවන ලෙස ඔහු නීති立法කරුවන්ට අනතුරු ඇඟවීය.
ශක්තිමත් අධිකරණ අධීක්ෂණයක් සහ පැහැදිලිව නිර්වචනය කළ සීමාවන් එවැනි ඕනෑම නීතියකට ඇතුළත් කළ යුතු බැව් මන්ත්රීවරයා අවධාරණය කළ අතර, නොපැහැදිලිව සකස් කරන ලද විධිවිධාන අවභාවිතයට ලක් කළ හැකි වන අතර, ඒ ඔස්සේ රටේ සුළු ජාතීන් සහ අවදානමට ලක් විය හැකි කණ්ඩායම් කෙරෙහි අසමානුපාතික බලපෑමක් ඇති විය හැකි බවට ද ඔහු අනතුරු ඇඟවීය.
මෙවැනි නීති, ජාතික ආරක්ෂාව සහ ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාව යටතේ සෑම පුරවැසියෙකුටම සහතික කරන ලද මූලික අයිතිවාසිකම් අතර සූක්ෂ්ම සමතුලිතතාවක් ඇති කළ යුතුය.
නීති සම්පාදනයේ ප්රවේශම් කමට පුළුල් ආයාචනයක්
ශනකියන් මන්ත්රීවරයාගේ මැදිහත්වීම, ප්රමාණවත් විවාදය සහ මහජන සාකච්ඡාව සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන් සලකා බලමින්, මූල්ය අපරාධ නීති ඉදිරිපත් කිරීමේ වේගය පිළිබඳ ව සමහර පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරුන් අතර ඇති වෙමින් පවතින නොසන්සුන්කාරී හැඟීම ප්රතිබිම්බ කරයි. පනත් නීතිය බවට පත් කිරීමට පෙර, ස්වාධීන නීතිඥ විශේෂඥයින්ගේ සහ සිවිල් සමාජ නියෝජිතයින්ගේ කටහඬ සමාලෝචන ක්රියාවලියට ඇතුළත් කිරීම සහතික කරන ලෙස ඔහු රජයෙන් ඉල්ලා සිටියේය.
යෝජිත නීති, ගෝලීය නියාමන ආයතන විසින් නියම කරන ලද අවශ්යතා ඇතුළු, මූල්ය අපරාධ මර්දනය සම්බන්ධ ජාතාන්තර ප්රමිතීන්ට අනුකූල වීම සඳහා ශ්රී ලංකාව ගන්නා පුළුල් උත්සාහයන්හි කොටසක් වෙයි. කෙසේ වෙතත්, ශනකියන් මන්ත්රීවරයා වැනි විවේචකයින් පවසන්නේ, ජාත්යන්තර රාමුවන්ට අනුකූල වීම, දේශීය අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂාවේ වියදමෙන් සිදු නොවිය යුතු බවයි.
ඉදිරි සැසිවාරවල දී ද පනත් පිළිබඳ සාකච්ඡා ඉදිරියට යාමට නියමිත අතර, බට්ටිකලෝව මන්ත්රීවරයා විසින් සළකුණු කරන ලද ආන්දෝලනාත්මක විධිවිධාන සම්බන්ධයෙන් තවත් ගණනාවක් මන්ත්රීවරුන් ද අදහස් දක්වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.