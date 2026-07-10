ඩොලර් මිලියන 2.5ක සයිබර් වංචා සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් සම්පූර්ණ විගණනයක් හා විමර්ශනයක් ඉල්ලා පාර්ලිමේන්තු මුදල් කාරක සභාව නියෝග කරයි
ශ්රී ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තු මහජන මුදල් කාරක සභාව (COPF), රජයේ මහජන අරමුදල් වලින් ඩොලර් මිලියන 2.5ක් අහිමි වූ බරපතල සයිබර් වංචා සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් සම්පූර්ණ විගණනයක් හා ගැඹුරු විමර්ශනයක් සිදු කරන ලෙස ඉල්ලා සිටී. මෙම සිද්ධිය රටේ මූල්ය අධීක්ෂණ ක්රමවේදයන් හා ඩිජිටල් ආරක්ෂණ පිළිවෙත් සම්බන්ධයෙන් බරපතල සැකයන් මතු කර ඇත.
මහජන අරමුදල් අහිමි වීම සම්බන්ධයෙන් කාරක සභාව අනතුරු අඟවයි
මහජන මුදල් කළමනාකරණය පරීක්ෂා කිරීමේ වගකීම දරන COPF, ඩොලර් මිලියන 2.5ක් වංචනික ලෙස මාරු කිරීම ජාතික හදිසි ප්රශ්නයක් ලෙස විධිමත්ව ප්රකාශ කර ඇත. අරමුදල් මාරු කරන ලද නිශ්චිත තත්ත්වයන් හඳුනාගැනීම සහ වංචාවට ඉඩ සලසා ඇති අභ්යන්තර පාලන ක්රමවේදයන්හි ඇති ලිහිල් බව නිශ්චිත කිරීම සඳහා සම්පූර්ණ අධිකරණ විගණනයක් සිදු කරන ලෙස කාරක සභාව බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා ඇත.
මෙම සිද්ධිය නීතිනිර්මාතෘවරුන් හා මූල්ය නිරීක්ෂකයන් අතර පුළුල් කලබැගෑනියක් ඇති කර ඇති අතර, කාරක සභාව අවධාරණය කර ඇත්තේ වගවීම ස්ථාපිත කළ යුතු බවත්, සෘජු ක්රියාවෙන් හෝ නොසැලකිලිමත් කමෙන් හෝ වගකිව යුත්තන් සුදුසු ප්රතිවිපාකවලට මුහුණ දිය යුතු බවත්ය.
ශක්තිමත් සයිබර් ආරක්ෂණ ආරක්ෂාකාරී ක්රමවේදයන් සඳහා ඉල්ලීම
ක්ෂණික විමර්ශනයෙන් ඔබ්බට, ශ්රී ලංකාවේ රාජ්ය මූල්ය ආයතනයන් ඒවායේ සයිබර් ආරක්ෂණ යටිතල පහසුකම් සැලකිය යුතු ලෙස ශක්තිමත් කිරීමේ අවශ්යතාව COPF විශේෂයෙන් ඉස්මතු කර ඇත. කාරක සභාවේ වාර්තාව අවධාරණය කරන්නේ, ක්රමයෙන් ඩිජිටල් බවට පත්වෙමින් පවතින මූල්ය පරිසරය තුළ රාජ්ය වත්කම් ආරක්ෂා කිරීමේදී මෙම සිද්ධිය හෙළිදරව් කළ අවදානම පද්ධතිමය හිඩැසක් පෙන්නුම් කරන බවයි.
- වංචනික ගනුදෙනුව සම්බන්ධයෙන් සම්පූර්ණ අධිකරණ හා මූල්ය විගණනයක් සිදු කරන ලෙස නිර්දේශ කර ඇත.
- වගකිව යුත්තන් හඳුනාගැනීම සඳහා ස්වාධීන විමර්ශනයක් සිදු කරන ලෙස කාරක සභාව ඉල්ලා ඇත.
- රාජ්ය මූල්ය ආයතනයන් පුරා සයිබර් ආරක්ෂණ පිළිවෙත් ශක්තිමත් කිරීම සඳහා අවධාරණය කර ඇත.
- අනාගත සිද්ධීන් වළක්වා ගැනීම සඳහා වැඩිදියුණු කළ අභ්යන්තර අධීක්ෂණ ක්රමවේදයන් නිර්දේශ කෙරෙමින් පවතී.
වගවීම ප්රමුඛ අවධානය ලෙස
COPF හි මැදිහත්වීම, රජය සයිබර් ආරක්ෂණ තර්ජන මහජන මුදල් සඳහා සාම්ප්රදායික මූල්ය අපරාධ හා සමාන බරපතලකමින් සලකා බැලිය යුතු බව ඉල්ලා සිටින පාර්ලිමේන්තු පීඩනය වර්ධනය වෙමින් පවතින බව සංඥා කරයි. මෙතරම් විශාල ප්රමාණයක මහජන අරමුදල් අහිමිවීම පිළිගත නොහැකි බවත්, ශ්රී ලාංකික ජනතාවට ඕනෑම විමර්ශනයක ප්රතිඵල සම්බන්ධයෙන් සම්පූර්ණ විනිවිදභාවය ලැබිය යුතු බවත් නීතිනිර්මාතෘවරු අවධාරණය කර ඇත.
කාරක සභාව පැහැදිලිව ප්රකාශ කර ඇත්තේ, විශ්වාසදායක හා ස්වාධීන විමර්ශනයක් ප්රමාදයකින් තොරව සිදු කළ යුතු බවත්, එහි සොයාගැනීම් නියමිත කාලය තුළ පාර්ලිමේන්තුවට වාර්තා කළ යුතු බවත්ය.
මෙම සිද්ධිය ශ්රී ලංකාවේ ඩිජිටල් මූල්ය ගනුදෙනු හා සයිබර් අපරාධ ප්රතිචාර පාලනය කරන පවතින නීතිමය හා ආයතනික රාමුවල ප්රමාණාත්මකතාව සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තුව තුළ පුළුල් සාකච්ඡා ඇති කරවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.