ඩෙංගු රෝගීන් 65,000 ඉක්මවීමත් සමඟ ශ්රී ලංකා විශ්වවිද්යාල දොරවල් වසා අන්තර්ජාල ඉගෙනුමට මාරු වෙයි
දිවයිනේ ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්යාව 65,000 ඉක්මවීමත් සමඟ, ශ්රී ලංකාවේ විශ්වවිද්යාල භෞතික පරිශ්ර වසා දමා අන්තර්ජාල ඉගෙනුම් ක්රමවේදයට මාරු වීමට සිදු වී ඇත.
විශ්වවිද්යාල දුරස්ථ ඉගෙනුමට හැරෙයි
සිසුන් සහ කාර්යමණ්ඩල සුරක්ෂිත කිරීම අරමුණු කරගත් වැදගත් පියවරක් ලෙස, ශ්රී ලංකාවේ උසස් අධ්යාපන ආයතන සියල්ල対面 පන්ති තාවකාලිකව අත්හිටුවා අථිර්තික වේදිකා වෙත යොමු වී ඇත. ශිෂ්ය නවාතැන් සහ විශ්වවිද්යාල පරිශ්ර ආශ්රිත ජනාකීර්ණ ප්රදේශවල ඩෙංගු රෝගය ව්යාප්ත වන වේගය පිළිබඳ සෞඛ්ය බලධාරීන් සහ විශ්වවිද්යාල පරිපාලකයන් අතර වැඩෙන කනස්සල්ල මෙම තීරණය තුළ පිළිබිඹු වේ.
විශ්වවිද්යාල පරිශ්ර වසා දැමීම, වත්මන් රෝගාබාධය සම්බන්ධයෙන් ගනු ලැබූ වඩාත්ම ප්රබල මහජන සෞඛ්ය ප්රතිචාරයන්ගෙන් එකක් ලෙස සැලකෙන අතර, මදුරු මගින් පැතිරෙන මෙම රෝගය නිලධාරීන් කෙතරම් බැරෑරුම් ලෙස සලකනවාද යන්න ඉස්මතු කරයි.
ගොඩනැගෙන මහජන සෞඛ්ය හදිසි අවස්ථාවක්
ශ්රී ලංකාවේ ඩෙංගු තත්ත්වය තීව්ර ලෙස බිඳ වැටෙමින් පවතින අතර, දිවයිනේ වාර්තා වූ රෝගීන් සංඛ්යාව 65,000 සීමාව ඉක්මවා ඇත. ඩෙංගු උණ සහ එහි බරපතල සංකූලතාවලින් පෙළෙන රෝගීන් ප්රාන්ත කිහිපයක රෝහල් වෙත වැඩි වශයෙන් ඇතුළත් වීම් වාර්තා කරද්දී, සෞඛ්ය බලධාරීන් ඉහළ අවධානයෙන් සිටිති.
Aedes මදුරුවාගේ දෂ්ටය මගින් පැතිරෙන ඩෙංගු රෝගය, ගොඩ නිශ්චල ජලයේ වර්ධනයට සුදුසු තත්ත්ව නිර්මාණය කරන ප්රබල වර්ෂාපතනය අතරතුර හා ඉන් අනතුරුව ඉහළ යාමේ ප්රවණතාවක් දක්වයි. ශ්රී ලංකාවේ නිවර්තන දේශගුණය සහ සෘතුමය වර්ෂා රටාවන් නිසා රට මෙවැනි රෝගාබාධවලට ඉතා අවදානමට ලක් වේ.
සිසුන් සහ ප්රජාව පිළිබඳ කනස්සල්ල
නාගරික මධ්යස්ථානවල විශ්වවිද්යාල ශිෂ්යාගාර සහ නේවාසිකාගාරවල පදිංචි සිසුන්, ඔවුන් ජීවත් වන ඝනාකීර්ණ පරිසරය සහ ආසන්නයේ ඇති සම්භාව්ය මදුරු බිහිවීමේ ස්ථාන හේතුවෙන් විශේෂ අවදානමක පසු වෙති. පන්ති අන්තර්ජාල ක්රමවේදයට මාරු කිරීමෙන්, සිසුන් එකතු වීම අඩු කර ගෙන රෝගය ව්යාප්ත වීමේ අවදානම සීමා කිරීමට විශ්වවිද්යාල අපේක්ෂා කරයි.
මහජන සෞඛ්ය නිලධාරීන් පුරවැසියන්ට ක්ෂණික වැළැක්වීමේ පියවර ගන්නා ලෙස බලවත් ලෙස 촉구 කරමින් සිටිති, ඒවා අතර:
- නිවාස සහ කාර්යස්ථාන අවට නිශ්චල ජලය ඉවත් කිරීම
- මදුරු විකර්ෂක සහ ආරක්ෂිත ඇඳුම් පැළඳුම් භාවිත කිරීම
- උස් උෂ්ණත්වය, දරුණු හිසරදය සහ සන්ධි වේදනාව වැනි ඩෙංගු රෝග ලක්ෂණ මතු වූ විගස වෛද්ය ප්රතිකාර ලබා ගැනීම
- මදුරු බිහිවීමේ ස්ථාන අඩු කිරීම සඳහා ප්රජා පිරිසිදු කිරීමේ වැඩසටහන්වලට සහභාගී වීම
සෞඛ්ය පද්ධතිය මත පීඩනය
රෝගීන් සංඛ්යාව ඉහළ යාම අඛණ්ඩව ඉදිරියට යද්දී, ශ්රී ලංකාවේ සෞඛ්ය ක්රමය සැලකිය යුතු ආතතියකට ලක් වෙමින් පවතී. වෛද්ය වෘත්තිකයන් සහ රෝහල් කාර්යමණ්ඩල, ගුණාත්මක රැකවරණය සහතික කරමින් රෝගීන්ගේ පැමිණීම කළමනාකරණය කිරීමට පීඩනය යටතේ කටයුතු කරයි. රෝගාබාධය පාලනය යටතට ගැනීමට දෛශික පාලන මෙහෙයුම් සහ මහජන දැනුවත් කිරීමේ ව්යාපාර තීව්ර කරන ලෙස රජයෙන් ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් වී ඇත.
තත්ත්වය වර්ධනය වෙද්දී, විශ්වවිද්යාල පරිපාලකයන් සඳහන් කර ඇත්තේ,対面 ඉගෙනුම නැවත ආරම්භ කිරීම ආරක්ෂිත වන්නේ කවදාදැයි තීරණය කිරීමට පෙර ඔවුන් තත්ත්වය සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇති බවයි. දැනට, සිසුන්, ශාස්ත්රීය කාර්යමණ්ඩල සහ පුළුල් ශ්රී ලාංකික ප්රජාවේ සෞඛ්යය හා ආරක්ෂාව ප්රමුඛතාව
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.