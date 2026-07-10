මාරාන්තික කෝලාහලයකින් රැඳවියන් 28 දෙනෙකු මිය යාමත් සමඟ බන්ධනාගාර අධික තදබදය විසඳීමට ශ්රී ලංකාව ක්රියාත්මක වෙයි
රැඳවියන් 28 දෙනෙකුගේ මරණයට තුඩු දුන් මාරාන්තික කෝලාහලයක් අනුගාමිව, ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය තුළ පවතින බරපතල තත්ත්වයන් කෙරෙහි දැඩි අවධානයක් යොමු වී ඇති අතර, බන්ධනාගාරවල දිගු කලක් පැවති අධික තදබදයේ අර්බුදය විසඳීමට අධිකාරීන් පියවර ගෙන ඇත.
ක්රියාමාර්ග ගැනීමට බල කළ ඛේදවාචකය
රැඳවියන් 28 දෙනෙකුගේ මරණයට හේතු වූ මෙම ප්රචණ්ඩ නැගිටීම හේතුවෙන්, ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාරවල පවතින භයානක තදබදය තනුක කිරීම සඳහා ආණ්ඩුව ක්රියාමාර්ග වේගවත් කර ඇත. මෙම සිදුවීම, අදහස් කළ ධාරිතාවට වඩා බෙහෙවින් වැඩි රැඳවියන් ප්රමාණයක් සිරගෙවල් බරෙන් අභිභවනය කරමින් වසර ගණනාවක් තිස්සේ පීඩාවට පත්ව සිටි දිවයිනේ බන්ධනාගාර ක්රමය පිළිබඳ හදිසි විවාදය නැවත දල්වා ඇත.
අර්බුදයේ මූලික හේතුව — අධික තදබදය
ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර, ඒවා නිර්මාණය කරන ලද ධාරිතාවට සාපේක්ෂව සැලකිය යුතු ලෙස වැඩි රැඳවියන් ප්රමාණයක් රඳවා ගනිමින් බරපතල ලෙස අධික ජනාකීර්ණ බව දිගු කලක් තිස්සේ හඳුනාගෙන ඇත. එවැනි තත්ත්වයන් ද්විත්ව ක්රෝධය ඉතා ඉක්මනින් ප්රචණ්ඩත්වයට පත් විය හැකි අස්ථිර පරිසරයන් නිර්මාණය කරන බව විශේෂඥයන් සහ මානව හිමිකම් පෙරමුණේ ක්රියාකාරිකයන් වරින් වර අනතුරු අඟවා ඇත.
- ශ්රී ලංකාවේ සියලු බන්ධනාගාර ආයතනවල අධික තදබදය දිගු කාලීනව පවතින හා හොඳින් ලේඛනගත වූ ගැටලුවකි
- කෝලාහලය ඇති වීමට, අවම වශයෙන් අර්ධ වශයෙන් හෝ, අධික තදබදයේ ආන්තික පීඩනය හේතු වූ බව පුළුල් ලෙස පිළිගැනේ
- මෙම මාරාන්තික සිදුවීමෙන් අනතුරුව බන්ධනාගාර ක්රමය ක්රමවත්ව ප්රතිසංස්කරණය කිරීමේ ඉල්ලීම් තීව්ර වී ඇත
රජයේ ප්රතිචාරය
කෝලාහලයෙන් අනතුරුව, බන්ධනාගාර ජනගහනය අඩු කිරීමට සහ දැනට රඳවා සිටින රැඳවියන්ගේ තත්ත්වයන් වැඩිදියුණු කිරීමට ක්රියාමාර්ග ක්රියාත්මක කිරීමේ අභිප්රාය ශ්රී ලංකා බලධාරීන් සංඥා කර ඇත. නිශ්චිත ප්රතිපත්ති විස්තර තවමත් සකස් කෙරෙමින් පවතින නමුත්, රජයේ ප්රතිචාරය යථාතත්ත්වය තවදුරටත් පවත්වා ගත නොහැකි බවට සැලකිය යුතු පිළිගැනීමක් සනිටුහන් කරයි.
රාජ්ය පහසුකමක් තුළ දී පුද්ගලයන් 28 දෙනෙකු මිය යාම, ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ක්රමය අර්ථවත් හා ස්ථිර ලෙස ප්රතිසංස්කරණය කිරීමේ හදිසි අවශ්යතාව අවධාරණය කරයි.
දිගු කාලීන ප්රතිසංස්කරණ සඳහා ඉල්ලීම්
සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් සහ නීතිමය ක්රියාකාරිකයන්, ආණ්ඩුව ක්ෂණික තාවකාලික ක්රියාමාර්ගයන්ට ඔබ්බෙන් ගොස් සවිස්තරාත්මක, දිගු කාලීන ප්රතිසංස්කරණයකට කැප වන ලෙස බලකරමින් සිටිති. සාකච්ඡා කෙරෙන පියවරයන් අතර රිමාන්ඩ් රැඳවියන් — බන්ධනාගාර ජනගහනයෙන් සැලකිය යුතු කොටසක් සෑදෙන — වේගවත් කිරීම, රිමාන්ඩ් නොවන දඬුවම් ක්රමවේද පුළුල් ලෙස භාවිතා කිරීම සහ බන්ධනාගාර යටිතල පහසුකම් සඳහා ආයෝජනය වැඩිකිරීම ඇතුළත් වේ.
මෙම ඛේදවාචකය ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ක්රමය ජාතික හා ජාත්යන්තර අවධානයේ කේන්ද්රස්ථානයට ඇද දමා ඇති අතර, තව දුරටත් ජීවිත හානි වළක්වා ගත යුතු නම් සැබෑ ප්රතිසංස්කරණය තවදුරටත් ප්රමාද කළ නොහැකි බව බොහෝ නිරීක්ෂකයන් අවධාරණය කරති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.