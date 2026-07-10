ශ්රී ලංකාවේ ඩෙංගු තත්ත්වය තීව්ර වෙයි — රෝගීන් 66,000 ඉක්මවා මරණ 46 දක්වා ඉහළට
වැඩෙන ඩෙංගු බරෙන් දිවයින පීඩාවට
තහවුරු වූ ඩෙංගු උණ රෝගීන් සංඛ්යාව 66,000 සීමාව ඉක්මවා ගොස් ඇති අතර, රෝගය නිසා රට පුරා පුද්ගලයන් 46 දෙනෙකු මිය ගොස් ඇති හෙයින් ශ්රී ලංකාව දැඩි මහජන සෞඛ්ය අර්බුදයකට මුහුණ දී සිටී. මෙම සංඛ්යා, පැතිරෙමින් පවතින රෝගය නිසා රාජ්ය සෞඛ්ය පද්ධතිය මත පැටවෙන බරේ යථාර්ථය පැහැදිලිව නිරූපණය කරයි.
නිරීක්ෂණයකින් තොරව පහර දෙන රෝගයක්
Aedes aegypti මදුරුවාගේ දෂ්ටනය හරහා සෛංචාරණය වන ඩෙංගු උණ, ශ්රී ලංකාවට වසරින් වසර හිරිහැර කරන දරුණුතම වාහකජ රෝගයන්ගෙන් එකක් ලෙස අඛණ්ඩව පවතී. සුළු රෝග ලක්ෂණ — ඉහළ උෂ්ණත්වය, දරුණු හිසරදය සහ සන්ධිවේදනාව — ඇතිව ආරම්භ වන මෙම රෝගය, නිසි කලට හඳුනාගෙන ප්රතිකාර නොකළහොත් ඉක්මනින් ජීවිතයට තර්ජනයක් වන තත්ත්වයකට පත් විය හැකිය.
නිවෙස්, කාර්යාල සහ ඉදිකිරීම් ස්ථාන ආශ්රිතව고여 ඇති නිශ්චල ජලය, වෛරසය පතුරවන මදුරුවන්ට ප්රශස්ත අභිජනනාගාරයක් සපයන බව සෞඛ්ය අධිකාරීන් මහජනතාවට නැවත නැවතත් අනතුරු ඇඟවීල ඇත.
මහජනතාවට කළ හැකි දේ
ඩෙංගු රෝගය පැතිරීම මැඩලීම සඳහා ප්රායෝගික වැළැක්වීමේ පියවර ගන්නා ලෙස නිලධාරීන් සහ වෛද්ය වෘත්තිකයන් ශ්රී ලාංකිකයන්ට අඛණ්ඩව දැනුම් දෙමින් සිටින අතර, ඒ අතර ඇතුළත් වන්නේ:
- නිවෙස් ආශ්රිත භාජන, මල් ඵලක සහ ජලනාල වල고여 ඇති ජලය ඉවත් කිරීම
- මදුරු නාශක ආලේප භාවිතා කිරීම සහ විශේෂයෙන් අලුයම හා සවස් යාම් වලදී ආරක්ෂිත ඇඳුම් ඇඳීම
- හදිසි ඉහළ උෂ්ණත්වය, සමේ පැල්ලම් හෝ දරුණු සිරුරු වේදනාව වැනි රෝග ලක්ෂණ පෙනී සැනින් වෛද්ය ප්රතිකාර ලබා ගැනීම
- ප්රජා මට්ටමේ පරීක්ෂණ සහ දුම් දැමීමේ වැඩසටහන් සඳහා සෞඛ්ය නිලධාරීන් සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීම
සෞඛ්ය සේවා පද්ධතිය මත පැටවෙන බර
රෝගීන් සංඛ්යාව දැනටමත් 66,000 ඉක්මවා ගොස් ඇති නිසා, දිවයිනේ රෝහල් දැඩි පීඩනයකට ලක්ව ඇත. දරුණු ඩෙංගු රෝගීන්ට නිසි කලට සහ සමෘද්ධ ප්රතිකාර ලැබෙන බව සහතික කරමින් රෝගී ප්රවාහය කළමනාකරණය කිරීමට වෛද්ය කාර්ය මණ්ඩල වෙහෙස මහන්සි වී කටයුතු කරයි. ජනාකීර්ණ නාගරික ප්රදේශ සහ කසළ කළමනාකරණ යටිතල පහසුකම් ඉතා අඩු කලාප වල තත්ත්වය විශේෂයෙන් ගැටලු සහගත ය.
ඩෙංගු රෝගය වළක්වා ගත හැකිය — නමුත් සෛංචාරණ චක්රය බිඳ දැමීමට සෑම ප්රජාවකගේ, සෑම ගෘහයකගේ සහ සෑම පුද්ගලයෙකුගේ ඒකාබද්ධ මෙහෙය අවශ්ය වේ.
රෝගය පැතිරීම දිගටම සිදු වෙමින් පවතින හෙයින්, ඉදිරි සති ගණනාවේ දී සෞඛ්ය අධිකාරීන් නිරීක්ෂණ කටයුතු සහ දැනුවත් කිරීමේ ව්යාපාර තීව්ර කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ශ්රී ලාංකිකයන් දැනුවත්ව සිට, හඳුනා ගත් මදුරු අභිජනනාගාර ප්රමාදයකින් තොරව ප්රාදේශීය සෞඛ්ය කාර්යාල වෙත දැනුම් දෙන ලෙස දිරිගැන්වේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.