Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

රන් ආලේපිත T-56 රයිෆල් නඩුවේ සැකකරුවෙකු ලෙස හිටපු අමාත්‍ය දුමින්ද දිසානායක නැවත නම් කෙරේ

10 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
රන් ආලේපිත T-56 රයිෆල් නඩුවේ සැකකරුවෙකු ලෙස හිටපු අමාත්‍ය දුමින්ද දිසානායක නැවත නම් කෙරේ

රන් ආලේපිත T-56 ප්‍රහාරක රයිෆලයක් සම්බන්ධ අපරාධ නඩුවක සැකකරුවෙකු ලෙස හිටපු අමාත්‍ය දුමින්ද දිසානායක විධිමත් ලෙස නැවත නම් කර ඇති අතර, මෙය ශ්‍රී ලංකාවේ සැලකිය යුතු මහජන අවධානයක් ආකර්ෂණය කරගත් නීතිමය කටයුත්තක වැදගත් ප්‍රගතියක් ලෙස සළකනු ලැබේ.

නඩුවේ පසුබිම

මෙම නඩුව කේන්ද්‍ර වන්නේ චීන නිෂ්පාදිත ප්‍රහාරක රයිෆලයක් වන T-56 ගිනි අවියක් වටා වන අතර, එය රන් ආලේපිත ලෙස සොයාගත් බව අධිකාරීන් විසින් හෙළිදරව් කර ඇත. එහි මූලාරම්භය, හිමිකාරිත්වය සහ එය විමර්ශනයට සම්බන්ධ අය සතු වූ තත්ත්වයන් පිළිබඳව බරපතල ප්‍රශ්න මතු වී ඇත.

ඊට පෙර අමාත්‍ය ධූරයක් දැරූ දුමින්ද දිසානායක, නඩුව හසුරුවන විමර්ශකයින් විසින් සැකකරුවෙකු ලෙස නැවත නම් කිරීමෙන් අනතුරුව, දැන් විධිමත් ලෙස නඩු කටයුතුවලට සම්බන්ධ කර ඇත.

නීතිමය ඇඟවුම්

නීති විරෝධී ලෙස හෝ අනවසරයෙන් සතු කර ගත් ගිනි අවියකට සම්බන්ධ නඩුවක හිටපු අමාත්‍යවරයෙකු සැකකරුවෙකු ලෙස නම් කිරීම ශ්‍රී ලංකා නීතිය යටතේ ඉතා බලවත් නීතිමය අර්ථයක් දරයි. නඩුව අධිකරණ ක්‍රියාවලිය හරහා ඉදිරියට ගෙන යන විට අධිකාරීන් විධිමත් විමර්ශන කටයුතු ආරම්භ කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

දිසානායකගේ දේශපාලන තත්ත්වය හා රජය තුළ ඔහු ඉටු කළ පෙර භූමිකාව සැලකිල්ලට ගත් විට, මෙම ප්‍රගතිය වැඩිදුර විමර්ශනයක් ආකර්ෂණය කරගනු ඇත. යමෙකු සැකකරුවෙකු ලෙස නැවත වර්ගීකරණය කිරීම සාමාන්‍යයෙන් ඇඟවුම් කරන්නේ, විමර්ශකයින් කෙටියෙන් නඩුව වඩාත් විධිමත් ලෙස ඉදිරිපත් කිරීමට ප්‍රමාණවත් පදනම් රැස්කර ගෙන ඇති බව නීති නිරීක්ෂකයෝ සඳහන් කරති.

පුළුල් සන්දර්භය

මෑත වසරවලදී ශ්‍රී ලංකාවේ ගිනි අවි අනවසරයෙන් සතු කිරීම, විශේෂයෙන් දේශපාලන බලතල දැරූ හෝ දරන පුද්ගලයින්ට සම්බන්ධ ඒවා සම්බන්ධයෙන් නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අවධානය ඉහළ ගොස් ඇත. වෙනස් කළ හෝ අලංකාරාත්මක අවි ආයුධ සම්බන්ධ නඩු ඉඳහිට මතු වී ඇති අතර, ඒවා බොහෝ විට බලගතු පිරිසක් අතර අවි ප්‍රවාහනය සම්බන්ධ පුළුල් සැලකිලිවලට යොමු වේ.

ගිනි අවිය සොයාගත් තත්ත්වයන් සහ විමර්ශනයේ සම්පූර්ණ විෂය පථය සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු, නඩුව අධිකරණ ක්‍රියාවලිය හරහා ඉදිරියට ගෙන යත්ම අනාවරණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ලංකා නිව්ස්පේපර්ස් ආයතනය මෙම කාරණාව දිගින් දිගටම වාර්තා කරනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව හයිටියේ කල්ලි ප්‍රචණ්ඩත්වයට එරෙහිව සටන් වැදෙන එක්සත් ජාතීන්ගේ අනුහසින් පිහිටුවන ලද්ද ජාත්‍යන්තර ආරක්ෂක බලකායට එක්වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව හයිටියේ කල්ලි ප්‍රචණ්ඩත්වයට එරෙහිව සටන් වැදෙන එක්සත් ජාතීන්ගේ අනුහසින් පිහිටුවන ලද්ද ජාත්‍යන්තර ආරක්ෂක බලකායට එක්වෙයි

ශ්‍රී ලංකාව ගෝලීය ආරක්ෂක වේදිකාවට පිය නගයි ශ්‍රී ලංකාව, හයිටියේ පාහේ ව්‍යසනකාරී කල්ලි අර්බුදයට මුහුණ දීම සඳහා යෙදවීමේ ජාත්‍යන්තර ආරක්ෂක බලකායකට එක්ව ඇති බව…

10 Jul 2026 Discuss
සියුම් දිනා ගත් ශ්‍රී ලාංකික වෛද්‍යවරුන් — සම්බන්ධිත නිවුන් දරුවන් සාර්ථකව වෙන් කිරීමෙන් වෛද්‍ය ඉතිහාසයේ සන්ධිස්ථානයක් Sinhala

සියුම් දිනා ගත් ශ්‍රී ලාංකික වෛද්‍යවරුන් — සම්බන්ධිත නිවුන් දරුවන් සාර්ථකව වෙන් කිරීමෙන් වෛද්‍ය ඉතිහාසයේ සන්ධිස්ථානයක්

ඓතිහාසික ශල්‍යකර්මය ශ්‍රී ලංකාවේ වෛද්‍ය ක්ෂේත්‍රයට මහත් ජයග්‍රහණයක් ශ්‍රී ලාංකික වෛද්‍යවරුන් සම්බන්ධිත නිවුන් දරුවන් වෙන් කිරීමේ සංකීර්ණ ශල්‍යකර්මයක් සාර්ථකව…

10 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු තත්ත්වය තීව්‍ර වෙයි — රෝගීන් 66,000 ඉක්මවා මරණ 46 දක්වා ඉහළට Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු තත්ත්වය තීව්‍ර වෙයි — රෝගීන් 66,000 ඉක්මවා මරණ 46 දක්වා ඉහළට

වැඩෙන ඩෙංගු බරෙන් දිවයින පීඩාවට තහවුරු වූ ඩෙංගු උණ රෝගීන් සංඛ්‍යාව 66,000 සීමාව ඉක්මවා ගොස් ඇති අතර, රෝගය නිසා රට පුරා පුද්ගලයන් 46 දෙනෙකු මිය ගොස් ඇති හෙයින්…

10 Jul 2026 Discuss