සියුම් දිනා ගත් ශ්රී ලාංකික වෛද්යවරුන් — සම්බන්ධිත නිවුන් දරුවන් සාර්ථකව වෙන් කිරීමෙන් වෛද්ය ඉතිහාසයේ සන්ධිස්ථානයක්
ඓතිහාසික ශල්යකර්මය ශ්රී ලංකාවේ වෛද්ය ක්ෂේත්රයට මහත් ජයග්රහණයක්
ශ්රී ලාංකික වෛද්යවරුන් සම්බන්ධිත නිවුන් දරුවන් වෙන් කිරීමේ සංකීර්ණ ශල්යකර්මයක් සාර්ථකව සම්පූර්ණ කර ඇති අතර, එය රටේ වෛද්ය ඉතිහාසයේ සුවිශේෂී සන්ධිස්ථානයක් සනිටුහන් කරමින් දේශීය හා ජාත්යන්තර වෛද්ය ප්රජාව අතර පුළුල් ප්රශංසාවට පාත්ර වී තිබේ.
දක්ෂ ශ්රී ලාංකික ශල්ය වෛද්යවරුන් කණ්ඩායමක් විසින් සිදු කරන ලද මෙම සියුම් ශල්යකර්මයට දීර්ඝ සූදානමක්, නිරවද්යතාවයක් සහ බහු වෛද්ය විශේෂත්වයන් හරහා ක්රියාත්මක වන සම්බන්ධීකරණයක් අවශ්ය විය. ළමා ශල්ය වෛද්ය විද්යාව, නිර්වින්දන විද්යාව සහ දැඩි සත්කාර ඇතුළු ක්ෂේත්රවල ප්රවීණත්වය අවශ්ය වන මෙවැනි ශල්යකර්ම නූතන වෛද්ය විද්යාවේ තාක්ෂණිකව වඩාත්ම අභියෝගාත්මක ක්රියාපටිපාටි අතර ගණන් ගැනේ.
වෛද්ය ප්රවීණත්වයේ හා කණ්ඩායම් කාර්යයේ කදිම නිදර්ශනයක්
සම්බන්ධිත නිවුන් දරුවන් වෙන් කිරීමේ ශල්යකර්ම දුර්ලභ වන අතර, නිවුන් දරුවන් සාමාන්යයෙන් ජීවිතාධාර අවයව, රුධිර නාල හෝ වෙනත් තීරණාත්මක ශාරීරික ව්යූහ හවුල් කර ගන්නා නිසා ඒවා සැලකිය යුතු අවදානම් රැගෙන යයි. මෙම ශල්යකර්මයේ සාර්ථකත්වය ශල්ය කණ්ඩායම විසින් දක්නුලත් ඉහළ නිපුණතාවය හා කැපවීම පිළිබිඹු කරයි.
නිවුන් දරුවන්ගේ නිශ්චිත තත්ත්වයට සරිලන සමස්ත ශල්ය උපාය මාර්ගයක් සකස් කිරීම ඇතුළුව, සවිස්තරාත්මක රූපකරණ, විශේෂඥ උපදේශන සහ ක්රමවේද සංවර්ධනය ඒකරාශී කරමින් මෙම ශල්යකර්මය සඳහා මාස ගණනක් ප්රවේශමෙන් සැලසුම් කිරීමක් සිදු කෙරිණි.
ශ්රී ලංකාවේ සෞඛ්ය සේවා පද්ධතියේ අභිමානවත් මොහොතක්
මෙම සාර්ථක ප්රතිඵලය ශ්රී ලංකාවේ රාජ්ය සෞඛ්ය ක්ෂේත්රයේ අභිමානවත් මොහොතක් ලෙස පිළිගෙන ඇති අතර, රෝගීන්ට විදේශ රටවලින් එවැනි විශේෂිත ප්රතිකාර ලබා ගැනීමේ අවශ්යතාවය අඩු කරමින් ලෝකමට්ටමේ ශල්යකර්ම දේශීයව සිදු කිරීමට රටේ වෛද්ය විශේෂඥයන් සමත් බව එයින් ප්රකට වේ.
නිවුන් දරුවන් දෙදෙනාම ශල්යකර්මයෙන් පසු සත්කාර ලබමින් සිටින බවත්, ඓතිහාසික ශල්යකර්මයෙන් සුවය ලබමින් සිටින ඔවුන් වෛද්ය කණ්ඩායම විසින් සමීපව නිරීක්ෂණය කරන බවත් වාර්තා වේ.
මෙම ජයග්රහණය ශ්රී ලංකාවේ සෞඛ්ය සේවා හැකියාවන් කෙරෙහි විශ්වාසය ඉහළ නංවනු ඇතැයි සහ දිවයිනේ ඊළඟ පරම්පරාවේ වෛද්ය වෘත්තිකයන්ට ආභාෂය ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.