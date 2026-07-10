ශ්රී ලංකාව හයිටියේ කල්ලි ප්රචණ්ඩත්වයට එරෙහිව සටන් වැදෙන එක්සත් ජාතීන්ගේ අනුහසින් පිහිටුවන ලද්ද ජාත්යන්තර ආරක්ෂක බලකායට එක්වෙයි
ශ්රී ලංකාව ගෝලීය ආරක්ෂක වේදිකාවට පිය නගයි
ශ්රී ලංකාව, හයිටියේ පාහේ ව්යසනකාරී කල්ලි අර්බුදයට මුහුණ දීම සඳහා යෙදවීමේ ජාත්යන්තර ආරක්ෂක බලකායකට එක්ව ඇති බව එක්සත් ජාතීන්ගේ නිලධාරියෙකු තහවුරු කර ඇත. මෙම ප්රවර්ධනය ශ්රී ලංකාව ජාත්යන්තර සාම සාධන හා ආරක්ෂක මෙහෙයුම්වලට දායක වීමේ සැලකිය යුතු පියවරක් ලෙස සැලකේ.
හයිටියේ ගැඹුරු වෙමින් පවතින අර්බුදය
හයිටිය, කැරිබියන් ජාතියේ විශාල ප්රදේශ අඩපණ කරමින්, සිය ගණනක් දහස් ගණනක් සිවිල් වැසියන් අවතැන් කරමින් සහ රජයේ ආයතන අකර්මණ්ය කරමින් ඉතා ඉහළ ගිය කල්ලි ප්රචණ්ඩත්වයකට ගොදුරු වී ඇත. සන්නද්ධ කල්ලි, අගනුවර වන පෝ-ඕ-ප්රෑන්ස් හි සැලකිය යුතු කොටස් තම පාලනය යටතට ගෙන ඇති අතර, ආරක්ෂක තත්ත්වය බටහිර අර්ධගෝලයේ දරුණුතම මානුෂීය හදිසි අවස්ථාවන්ගෙන් එකක් බවට පත්ව ඇත.
ජාත්යන්තර සැලකිල්ල ශීඝ්රයෙන් වර්ධනය වූ බැවින්, අපරාධ සන්නද්ධ කණ්ඩායම්ගෙන් පාලනය නැවත ලබා ගැනීමට හයිටි ජාතික පොලිසියට සහාය දීමටත්, සාමය යළි ස්ථාපිත කිරීමටත් එක්සත් ජාතීන්ගේ විධානයක් යටතේ සම්බන්ධීකෘත බහුජාතික බලකායක් පිහිටුවා ගනු ලැබීය.
ශ්රී ලංකාවේ දායකත්වය
කල්ලි විරෝධී බලකායට සහභාගී වීමේ ශ්රී ලංකාවේ තීරණය, ජාත්යන්තර සාමය හා ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් ද්වීපය දරන නිරන්තර කැපවීම පිළිබිඹු කරයි. ශ්රී ලංකාව ලොව පුරා එක්සත් ජාතීන්ගේ සාම සාධන මෙහෙයුම්වලට නිලධාරීන් දායක කිරීමේ හොඳ ප්රතිෂ්ඨාපිත ඉතිහාසයක් ඇති අතර, මෙම නවතම යෙදවීම ද එම සම්ප්රදාය ඉදිරියට ගෙන යයි.
ශ්රී ලංකාවේ සහභාගීත්වය බලකායට ඇතුළත් කිරීම එක්සත් ජාතීන්ගේ නිලධාරියෙකු විසින් තහවුරු කරන ලද නමුත්, යෙදවීමේ පිරිස් ප්රමාණය හෝ ක්රියාත්මක භූමිකාවේ ස්වභාවය සම්බන්ධ නිශ්චිත විස්තර ක්ෂණිකව හෙළිදරව් නොකිරීය.
කලාපීය හා ගෝලීය වැදගත්කම
හයිටියේ බහුජාතික ආරක්ෂක මෙහෙයුම රටවල් කිහිපයක සහභාගීත්වය ආකර්ෂණය කරගෙන ඇති අතර, බිඳෙනසුලු රාජ්යයන්හි කල්ලි මෙහෙයවූ අස්ථාවරත්වයට මුහුණ දීම සඳහා ජාත්යන්තර අධිෂ්ඨානයේ තීරණාත්මක පරීක්ෂාවක් ලෙස මෙම ප්රයත්නය බහුලව සැලකේ. ශ්රී ලංකාවේ සම්බන්ධීවීම සන්ධානයේ ශක්තියට ප්රශංසනීය දායකත්වයක් ලබා දෙන අතර, ගෝලීය ආරක්ෂක රීතිනීති සුරැකීම සඳහා ක්රියාශීලී භූමිකාවක් ඉටු කිරීමේ කොළඹේ කැමැත්ත සංඥා කරයි.
මෑත ආර්ථික අර්බුදයෙන් අනතුරුව ශ්රී ලංකාව ජාත්යන්තර සම්බන්ධතා නැවත ගොඩනගා ගැනීමට කටයුතු කරන මෙවන් මොහොතක, එක්සත් ජාතීන්ගේ ක්රමය තුළ ශ්රී ලංකාවේ පිළිගැනීම ශක්තිමත් කරමින් මෙවැනි සහභාගීත්වය රටට රාජ්යතාන්ත්රික වශයෙන් ද වැදගත් වන බව නිරීක්ෂකයෝ සඳහන් කරති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.