ඊශ්රායලයට රැකියා සොයන සේවකයින් රවට්ටන අනවසර තරඟකාර වංචාවලට එරෙහිව රජය අනතුරු අඟවයි
ඊශ්රායලයේ රැකියා අපේක්ෂා කරන පුද්ගලයින්ගෙන් රුපියල් මිලියන 4 සිට මිලියන 4.5 දක්වා අධික ගාස්තු අය කරන බවට වාර්තා වන බලපත්ර රහිත තරඟකාරයින්ගේ උගුලට අසුවෙන්නේ කිසිසේත් නොකරන ලෙස ශ්රී ලංකා රජය විදේශ රැකියා අපේක්ෂකයින්ට දැඩි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කර ඇත.
බලපත්රලාභී නියෝජිතායතනවලට ගාස්තු සීමා පවතී
නීත්යානුකූලව බලපත්ර ලත් පෞද්ගලික විදේශ රැකියා නියෝජිතායතන, සේවකයින්ගෙන් අය කළ හැකි ගාස්තු සීමා කරන දැඩි රෙගුලාසිවලට යටත් වන බව බලධාරීන් අවධාරණය කළේය. රෙගුලාකෘත මුදල් ප්රමාණය ඉක්මවා කරන ඕනෑම ඉල්ලීමක් නීති විරෝධී බවත්, විදේශ රැකියා සොයන ඕනෑම අයෙකු එය බරපතල අනතුරු සංඥාවක් ලෙස සැලකිය යුතු බවත් රජය පැහැදිලිව ප්රකාශ කළේය.
අවදානමට ලක්ව සිටින රැකියා අපේක්ෂකයින් සූරාකන රැකට්කාරයෝ
විදේශයන්හි රැකියා ලබා ගැනීමට 间 ශ්රී ලාංකිකයින්ගේ කාංසාව උපයෝගී කරගන්නා අනවසර මධ්යස්ථකාරයින්ගේ වර්ධනය වන ජාලය පිළිබඳව නිලධාරීන් දැඩි කනස්සල්ල ප්රකාශ කළහ. නීතියෙන් බාහිරව කටයුතු කරන මෙම රැකට්කාරයින්, මෑත කාලයේ ශ්රී ලාංකික රැකියා අපේක්ෂකයින් අතර ඉහළ ඉල්ලුමක් ඇති ගමනාන්තයක් වන ඊශ්රායලයේ රැකියා ස්ථාන සකසා දෙන බවට පොරොන්දු දෙමින් අවදානමට ලක්ව සිටින පුද්ගලයින්ගෙන් විශාල මුදල් ප්රමාණ එකතු කරමින් සිටිති.
විදේශ රැකියා සඳහා පහසුකම් සලසා දෙන බව කියාගන්නා පුද්ගලයින්ට හෝ නියෝජිතායතනවලට කිසිදු මුදලක් ලබා දීමට පෙර සියලු විදේශ රැකියා අපේක්ෂකයින් ඉමහත් සැලකිල්ලෙන් කටයුතු කළ යුතු බව රජයේ ජ්යෙෂ්ඨ අමාත්යවරයෙකු විසින් මෙම අනතුරු ඇඟවීම ප්රකාශ කරමින් ඉල්ලා සිටියේය.
සේවකයින් කළ යුතු දෑ
- සේවා ලබා ගැනීමට පෙර ඕනෑම විදේශ රැකියා නියෝජිතායතනයක් නිසි ලෙස බලපත්ර ලත්දැයි සත්යාපනය කරන්න.
- අදාළ නියාමන බලධාරීන් විසින් නියම කරන ලද නීත්යානුකූල උපරිම ගාස්තුව ඉක්මවන ගෙවීම් ප්රතික්ෂේප කරන්න.
- සැක සහිත නීති විරෝධී තරඟකාරයින් හෝ සැකසහිත ගාස්තු ඉල්ලීම් සුදුසු රාජ්ය ආයතනවලට වාර්තා කරන්න.
- කිසිදු මූල්ය කැපවීමක් කිරීමට පෙර නිල රාජ්ය විදේශ රැකියා මාර්ග හරහා සෘජුවම මඟ පෙන්වීම ලබා ගන්න.
බලපත්රලාභී නියෝජිතායතනවලට නියාමිත උපරිමයට සමාන ගාස්තු පමණක් අය කිරීමට අවසර ඇති බවත්, එම ප්රමාණයට බෙහෙවින් ඉක්මවා කරන ඕනෑම ඉල්ලීමක් වංචනික ක්රියාකාරකමක් පිළිබඳ ප්රබල සූචකයක් බවත් රජය නිශ්චිතවම පැහැදිලි කළේය.
නැවත නැවතත් මතු වන ගැටලුවක්
නීති විරෝධී තරඟකාරත්වය හරහා සංක්රමණික සේවකයින් සූරාකෑම ශ්රී ලංකාවේ නව සංසිද්ධියක් නොවේ. මැද පෙරදිග හා ඊට ඔබ්බෙන් රටවල ශ්රී ලාංකිකයින් ලක්ෂ ගණනක් රැකියාවල නිරත වන, විශාල හා ආර්ථිකව ඉතා වැදගත් සංක්රමණික ශ්රම බලකායක් රටට ඇත. විදේශ ප්රේෂණ මත මෙම යැපීම, වසර ගණනාවක් තිස්සේ, විදේශයන්හි වඩා හොඳ ජීවිතයක් සොයන අයගේ කාංසාව හා අභිලාෂය ගොදුරු කරගෙන ලාභ ලබා ගැනීමට කොල්ලකාර ක්රියාකරුවන්ට හිතකර පරිසරයක් නිර්මාණය කර ඇත.
රජයේ අලුත් කළ මෙම අනතුරු ඇඟවීම නියම කාලෝචිත මතක් කිරීමක් ලෙස පැමිණෙන අතර, නිසි පරීක්ෂාව අත්යවශ්ය බවත්, බලපත්ර රහිත තරඟකාරයින්ට මුදල් ගෙවන සේවකයින් විශාල මුදල් ප්රමාණ අහිමිවීමේ අවදානමට පමණක් නොව, දේවල් වැරදී ගිය විට නීතිමය ප්රතිකාරයක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව ද නැති විය හැකි බවත් එයින් ප්රකාශ වේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.