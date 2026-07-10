Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

එඩීබී ආයතනය 2027 දක්වා ශ්‍රී ලංකාවේ මන්දගාමී වර්ධනයක් හා ඉහළ යන උද්ධමනයක් ගැන අනතුරු අඟවයි

10 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
එඩීබී ආයතනය 2027 දක්වා ශ්‍රී ලංකාවේ මන්දගාමී වර්ධනයක් හා ඉහළ යන උද්ධමනයක් ගැන අනතුරු අඟවයි

ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව (එඩීබී) ශ්‍රී ලංකාව සඳහා වඩාත් අභියෝගාත්මක ආර්ථික ගමනක් පුරෝකථනය කරමින්, 2027 වර්ෂය දක්වා මන්දගාමී වර්ධන අනුපාත හා ඉහළ මට්ටමක පවතින උද්ධමනයක් අපේක්ෂා කරන බව ප්‍රකාශ කර ඇති අතර, දශක ගණනාවක කාලය තුළ රටට එල්ල වූ දරුණුතම මූල්‍ය අර්බුදයෙන් සුවය ලැබීමේ වේගය පිළිබඳ නව සැකයන් මතු වී තිබේ.

සංශෝධිත වර්ධන පරිදර්ශනය

මනිලා මූලස්ථානය කරගත් මෙම බහුපාර්ශ්වික ණය ආයතනය ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ප්‍රතිසාධනය පිළිබඳ කලින් දැක්වූ ශුභවාදී ස්ථාවරය සංශෝධනය කරමින්, පෙර අපේක්ෂා කළාට වඩා ප්‍රතිසාධන ක්‍රියාවලිය සෙමෙන් ඉදිරියට යනු ඇති බව පෙන්වා දී තිබේ. සංශෝධිත පුරෝකථන මගින් ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකයට බරපතළ ලෙස බලපාන දේශීය දුර්වලතා හා බාහිර පීඩන යන දෙඅංශයේම සංයෝජනයක් පිළිබිඹු වේ.

2022 වර්ෂයේ ඇති වූ ව්‍යසනකාරී ආර්ථික කඩාවැටීමෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාව වේදනාකාරී ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ ක්‍රියාවලියක නිරත වෙමින් සිටී. එම කඩාවැටීම ඉන්ධන හා ඖෂධ හිඟය, දිගු විදුලි කප්පාදු සහ ජනතා විරෝධතා රැල්ලක් ඇති කළ අතර, අවසානයේ රජය වෙනස් කිරීමකට ද හේතු විය. ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ ආධාර වැඩසටහන යටතේ රට සිය මූල්‍ය තත්ත්වය ස්ථාවර කිරීමේ කැපී පෙනෙන ප්‍රගතියක් ලබා ඇතත්, එඩීබීගේ නවතම තක්සේරුවට අනුව සම්පූර්ණ ප්‍රතිසාධනයට යාමේ මග තවමත් දුෂ්කර බව ඇඟවේ.

උද්ධමන සැකයන් දිගටම පවතී

මන්දගාමී වර්ධනයට අමතරව, ශ්‍රී ලාංකික නිවෙස් හා ව්‍යාපාර සඳහා ඉහළ මට්ටමේ උද්ධමනය අඛණ්ඩ කරදරයක් ලෙස එඩීබීය හඳුනාගෙන ඇත. ඉහළ යන මිල ගණන් ගෘහස්ථ ක්‍රය ශක්තිය මත බලපෑම් කිරීම ඉදිරියටද දිගටම සිදු වනු ඇති බවත්, විශේෂයෙන් ජීවන වියදම් ඉහළ යාමේ බර දරා ගැනීමට අඩු ශක්‍යතාවක් ඇති අඩු ආදායම්ලාභී ජන කොටස්වලට මෙය දැඩිව දැනෙනු ඇති බවත් අපේක්ෂා කෙරේ.

ශ්‍රී ලාංකික බලධාරීන් රාජ්‍ය මූල්‍ය විනය පවත්වා ගනිමින් එකවරම ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් උත්තේජනය කිරීමටත්, රටේ ආයෝජක විශ්වාසය යළි ගොඩ නංවා ගැනීමටත් කටයුතු කරන තීරණාත්මක මෙන්ම සංවේදී මොහොතක බැංකුවේ අනතුරු ඇඟවීම ලැබී ඇත.

ව්‍යුහාත්මක අභියෝග ඉතිරිව ඇත

ශ්‍රී ලංකාවේ වර්ධන හැකියාව සීමා කරන ගැඹුරු ව්‍යුහාත්මක ගැටලු කිහිපයක් දිගු කලක සිට විශ්ලේෂකයන් විසින් නිරන්තරයෙන් පෙන්වා දෙනු ලැබ ඇත. ඒවා නම්:

  • ඇඳුම් හා සංචාරක කර්මාන්ත මත අධිකව රඳා පවතින පටු අපනයන පදනම
  • ඉදිරිදිගටම පවතින විදේශ විනිමය අවදානම්
  • ස්ථිරසාර කළමනාකරණය අවශ්‍ය කරන ඉහළ රාජ්‍ය ණය මට්ටම්
  • ස්ථායී රජයේ ආදායමක් ජනනය කිරීම සඳහා පුළුල් බදු ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අවශ්‍යතාව

ප්‍රවේශම් සහිත ඉදිරි මාර්ගය

සිත් සලකන ලෙස ශෝකජනක පුරෝකථන ඉදිරිපත් කළද, එඩීබීගේ තක්සේරුව යම් පමණ ප්‍රවේශම් සහිත ශුභවාදිත්වයකින් තොර නොවේ. ශ්‍රී ලංකාව යම් ආර්ථික ස්ථිතිස්ථාපකත්වයක් ප්‍රදර්ශනය කර ඇති බවත්, ප්‍රතිසාධනය නිවැරදි මඟ ඔස්සේ රඳවා ගැනීමට ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල් වැඩසටහන යටතේ ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාත්මක කිරීම කෙරෙහි නිරන්තර කැපවීම අත්‍යවශ්‍ය වනු ඇති බවත් බැංකුව පිළිගනී.

ශ්‍රී ලංකාවේ මධ්‍යකාලීන වර්ධන ඉලක්ක සාක්ෂාත් කර ගැනීමේ හැකියාව, ප්‍රතිසංස්කරණ න්‍යාය පත්‍රයේ ස්ථිරසාරභාවය හා ගුණාත්මකභාවය මෙන්ම ප්‍රධාන වෙළෙඳ හවුල්කාර ආර්ථිකවල තත්ත්වයන් මත ද බෙහෙවින් රඳා පවතිනු ඇත.

සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලාංකිකයන් සඳහා, එඩීබීගේ පුරෝකථනය ආර්ථික සාමාන්‍ය තත්ත්වයකට යාමේ මග තවමත් අවසන් නොවූ බවට කඩිමුඩි සිහිකැඳවීමකි. ක

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ප්‍රිය ශ්‍රී ලාංකික ගායිකා මරියාසෙල් ගුණතිලක 68 වන වියේදී අභාවප්‍රාප්ත වෙයි Sinhala

ප්‍රිය ශ්‍රී ලාංකික ගායිකා මරියාසෙල් ගුණතිලක 68 වන වියේදී අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

ප්‍රකට ගායිකා මරියාසෙල් ගුණතිලක 68 වන වියේදී අභාවප්‍රාප්ත වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ සංගීත ක්ෂේත්‍රය ඉමහත් ශෝකයෙන් මිදෙන්නට අසමත්ව සිටී. ගුණතිලක මහත්මිය ශ්‍රී…

10 Jul 2026 Discuss
කොළඹ–යාපනය අධිවේගී දුම්රියේ අධිකාරයෙන් අධික මිලට ජලය විකිණූ කැන්ටිම් ක්‍රියාකරුවාට නීතිමය පියවර Sinhala

කොළඹ–යාපනය අධිවේගී දුම්රියේ අධිකාරයෙන් අධික මිලට ජලය විකිණූ කැන්ටිම් ක්‍රියාකරුවාට නීතිමය පියවර

කොළඹ–යාපනය අධිවේගී දුම්රියේ කැන්ටිම් ක්‍රියාකරුවෙකු විසින් ජල බෝතලයක් රුපියල් 150ක් වූ අධික මිලකට මගීන්ට විකිණූ බව අනාවරණය වීමත් සමඟ පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය…

10 Jul 2026 Discuss
මුදල් විශුද්ධිකරණ විරෝධී නීති මගින් පොලිසියට අසීමිත බලතල ලැබෙන බවට මන්ත්‍රී ශනකියන් අනතුරු අඟවයි Sinhala

මුදල් විශුද්ධිකරණ විරෝධී නීති මගින් පොලිසියට අසීමිත බලතල ලැබෙන බවට මන්ත්‍රී ශනකියන් අනතුරු අඟවයි

제안된මූල්‍ය අපරාධ නීති පුරවැසි නිදහසට තර්ජනයක් බවට බට්ටිකලෝව මන්ත්‍රීවරයා අනතුරු අඟවයි මුදල් විශුද්ධිකරණය සහ ත්‍රස්තවාදී මූල්‍යකරණය ඉලක්ක කරගත් යෝජිත නීති මගින්…

10 Jul 2026 Discuss