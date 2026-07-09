Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කොළඹ වරාය නගරය සඳහා වූ එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 540ක Clothespin ආයෝජන ගිවිසුම අත්සන් නොකර අවලංගු වෙයි

09 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කොළඹ වරාය නගරය සඳහා වූ එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 540ක Clothespin ආයෝජන ගිවිසුම අත්සන් නොකර අවලංගු වෙයි

කොළඹ වරාය නගරය සඳහා නියම කර තිබූ එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 540ක් වටිනා ප්‍රධාන විදේශ ආයෝජන යෝජනාවක් විධිමත් ගිවිසුමක් අත්සන් නොකර කල් ඉකුත්ව ගොස් ඇති අතර, එය ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛ මූල්‍ය කේන්ද්‍රයට විශාල පරිමාණ ජාත්‍යන්තර ආයෝජකයින්誘ක් ආකර්ෂණය කර ගැනීමේ හා රඳවා ගැනීමේ හැකියාව පිළිබඳ නැවුම් කනස්සල්ලක් මතු කර ඇත.

Clothespin ගිවිසුම අසාර්ථක වෙයි

Clothespin සමාගම විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද මෙම ආයෝජන ව්‍යාපෘතිය, කොළඹ වරාය නගර විශේෂ ආර්ථික කලාපය තුළ සංවර්ධනය කිරීම සඳහා සලකා බලනු ලැබීය. කෙසේ වෙතත්, අවශ්‍ය ලේඛනකරණය නිම නොවී ගිවිසුම අවසානයේ කල් ඉකුත්ව ගිය අතර, මෑත කාලයේ කලාපය ආකර්ෂණය කර ගත් වඩාත් සැලකිය යුතු ආයෝජන යෝජනා වලින් එකක් ප්‍රායෝගිකව අකාර්යක්ෂම තත්ත්වයට පත් විය.

ගිවිසුම අත්සන් කිරීමේ අදියරට ළඟා වීමට නොහැකි වූයේ මන්දැයි කිසිදු නිල පැහැදිලි කිරීමක් ලබා දී නොමැති අතර, සාකච්ඡා බිඳ වැටුණේද, නැතහොත්절차ත්මක හා නියාමන ප්‍රමාද හේතුවෙන් යෝජනාව කල් ඉකුත්ව ගියේද යන්න අද දක්වාත් අපැහැදිලිය.

වරාය නගර අභිලාෂයන්ට අසාර්ථකත්වයක්

මෙම තත්ත්වය කොළඹ වරාය නගරයට සැලකිය යුතු පසුබෑමක් ලෙස සැලකේ. විදේශ ෙ ්‍රක්ෂ ආයෝජනවලින් බිලියන ගණනාවක්誘ක් ආකර්ෂණය කර ශ්‍රී ලංකාව කලාපීය මූල්‍ය සේවා කේන්ද්‍රයක් ලෙස ස්ථාපිත කිරීම අරමුණු කරගනිමින්, අඛණ්ඩ ශ්‍රී ලාංකික රජයන් විසින් පරිවර්තනීය ආර්ථික කලාපයක් ලෙස මෙය ස්ථානගත කර ඇත.

ආයෝජන පහසුකම් සේවා අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා කැප වූ කොමිෂන් සභාවක් ස්ථාපිත කිරීම ඇතුළුව, වරාය නගරය වටා ඇති නෛතික හා නියාමන රාමුව ගොඩ නැගීමට බලධාරීන් විශාල ලෙස ආයෝජනය කර ඇත. මෙම උත්සාහයන් තිබිය දී, නිලධාරිවාදී ප්‍රමාද හා ඇතැම් නියාමන ක්‍රියාවලීන්හි ඇති අපැහැදිලිකම, අපේක්ෂිත ආයෝජකයින් සඳහා බාධකයන් ලෙස ක්‍රියා කරන බව විවේචකයින් දිගු කලක් තිස්සේ පෙන්වා දී ඇත.

ආයෝජක විශ්වාසය විමර්ශනයට ලක් වෙයි

මෙතරම් විශාල ගිවිසුමක් කල් ඉකුත්ව යාම, ශ්‍රී ලංකාවේ ආයෝජන අනුමත කිරීමේ ක්‍රියාවලීන්හි කාර්යක්ෂමතාව පිළිබඳව දේශීය හා ජාත්‍යන්තර පාර්ශ්වකරුවන් දෙපිරිසෙන්ම දුෂ්කර ප්‍රශ්න මතු කිරීමට ඉඩ ඇත. ඓතිහාසික ආර්ථික අර්බුදයෙන් මිදීම සඳහා තවමත් ගමන් කරන රටකට, අර්ථවත් විදේශ ෙ ්‍රක්ෂ ආයෝජන ලබා ගැනීම ජාතික ප්‍රමුඛතාවයක් ලෙස පවතී.

  • Clothespin ව්‍යාපෘතියේ වටිනාකම ආසන්න වශයෙන් එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 540ක් විය
  • ආයෝජනය කොළඹ වරාය නගර විශේෂ ආර්ථික කලාපය තුළ සංවර්ධනය කිරීමට අදහස් කෙරිණි
  • කිසිදු විධිමත් අත්සන් කිරීමක් සිදු නොවී ගිවිසුම කල් ඉකුත්ව ගියේය
  • කල් ඉකුත්වීමට හේතු කිසිවක් නිල වශයෙන් ප්‍රසිද්ධියට පත් කර නොමැත

පවතින කොළඹ වරායට යාබදව ගොඩ කළ ඉඩමක ඉදිකරන ලද කොළඹ වරාය නගරය හෙක්ටයාර 269කට අධික ප්‍රදේශයක් ආවරණය කරන අතර, දකුණු ආසියාවේ වඩාත් ් ‍රේෂ්ඨ නාගරික සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිවලින් එකක් වේ. මූල්‍ය ආයතන, තාක්ෂණ සමාගම්, සිල්ලර සංවර්ධන හා නේවාසික දේපළ සඳහා ආශ්‍රිතව නිර්මාණය කරන ලද මෙම කලාපය දිග හැරී ඇත.

ඉදිරිය කෙසේ වේද

Clothespin සමාගම සිය යෝජනාව නැවත සාකච්ඡා කිරීමට හෝ නැවත ඉදිරිපත් කිරීමට අදහස් කරන්නේද, නැතහොත් ශ්‍රී ලංකාව කෙරෙහි වූ ආසක්තිය සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කර ගත්තේද යන්න තවමත් දන්නා නොමැත. අදාළ බලධාරීන් තත්ත්වය ආමන්ත්‍රණය කරමින් හෝ අනෙකුත් අපේක්ෂිත ආයෝජන යෝජනා සමඟ මෙවැනි කල් ඉකුත්ව යාම් වළක්වා ගැනීම සඳහා ගත යුතු පියවරෙ ්‍ レ­ น窸 රූපරේඛාව ඉදිරිපත් කරමින් ් ‍රජාව හමුවේ ප්‍රකාශයක් නිකුත් කර නොමැත.

කොළඹ වරාය නගරය ල

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

අපරාධ චරිතය වන තඹිලි ලහිරුගේ නිවස මිද්දෙනිය ගිනිතැබීමේ ප්‍රහාරයකින් විනාශ වෙයි Sinhala

අපරාධ චරිතය වන තඹිලි ලහිරුගේ නිවස මිද්දෙනිය ගිනිතැබීමේ ප්‍රහාරයකින් විනාශ වෙයි

තඹිලි ලහිරු යනුවෙන් හඳුන්වනු ලබන කුප්‍රකට අපරාධ චරිතයෙකුගේ නිවස මිද්දෙනිය ප්‍රදේශයේදී හිතාමතාම ගිනි තබා ඇති බව පොලීසිය සඳහන් කරයි. එම නිවස හිතාමතා කරන ලද…

09 Jul 2026 Discuss
ඩෙංගු අර්බුදය උත්සන්න වෙයි — රෝගීන් සංඛ්‍යාව 65,000 ඉක්මවා විශ්වවිද්‍යාල අන්තර්ජාල ඉගෙනුමට මාරු වෙයි Sinhala

ඩෙංගු අර්බුදය උත්සන්න වෙයි — රෝගීන් සංඛ්‍යාව 65,000 ඉක්මවා විශ්වවිද්‍යාල අන්තර්ජාල ඉගෙනුමට මාරු වෙයි

රට පුරා ඩෙංගු ආසාදනයේ භයානක ඉහළ යෑමක් ශ්‍රී ලංකාව දරුණු ඩෙංගු උණ වසංගතයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, වාර්තා වූ සමස්ත රෝගීන් සංඛ්‍යාව 65,000 ඉක්මවා ගොස් ඇත — මෙම…

09 Jul 2026 Discuss
හිටපු අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධනට කොළඹ මහාධිකරණයේදී අල්ලස් චෝදනා Sinhala

හිටපු අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධනට කොළඹ මහාධිකරණයේදී අල්ලස් චෝදනා

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව (CIABOC) විසින් හිටපු අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධනට එරෙහිව කොළඹ මහාධිකරණයේ අල්ලස් නඩුවක් පැවරූ බව වාර්තා වේ. රටේ…

09 Jul 2026 Discuss