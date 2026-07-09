හිටපු අමාත්ය ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධනට කොළඹ මහාධිකරණයේදී අල්ලස් චෝදනා
අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව (CIABOC) විසින් හිටපු අමාත්ය ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධනට එරෙහිව කොළඹ මහාධිකරණයේ අල්ලස් නඩුවක් පැවරූ බව වාර්තා වේ.
රටේ ප්රධාන දූෂණ විරෝධී ආයතනය වන CIABOC විසින්著名 දේශපාලන පෞද්ගලිකයකුට එරෙහිව චෝදනා ගොනු කිරීමත් සමඟ ශ්රී ලංකාවේ ඉහළ මට්ටමේ දූෂණයට එරෙහි සටනේ තීරණාත්මක පියවරක් ලෙස මෙම නඩුව සැලකිය හැකිය.
පෙර ආණ්ඩුවල අමාත්ය ධූර දරා සිටි පළපුරුදු දේශපාලනඥයකු වන ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධන, තමාට එරෙහිව එල්ල වූ චෝදනා සම්බන්ධයෙන් කොමිෂන් සභාවේ විමර්ශනයෙන් අනතුරුව දැන් නිල නෛතික කටයුතුවලට මුහුණ දෙයි.
CIABOC විසින් මෑත වසරවලදී ශ්රී ලංකා බලධාරීන් ගන්නා ලද පුළුල් වගවීමේ පියවරවල කොටසක් ලෙස ඉහළ මට්ටමේ දූෂණ හා අල්ලස් නඩු ගණනාවක් ක්රියාගත ලෙස අනුගමනය කරමින් සිටී. කොළඹ මහාධිකරණයේ චෝදනා ගොනු කිරීම, නිල訴訟 පැවරීමට ප්රමාණවත් සාක්ෂි ඇති බව විමර්ශකයන් විශ්වාස කරන බවට සංඥාවකි.
චෝදනාවල නිශ්චිත ස්වභාවය සහ කියනු ලබන වරදවල කාල රාමුව සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර නඩුව අධිකරණ ක්රමය හරහා ඉදිරියට යාමත් සමඟ අනාවරණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
හිටපු අමාත්යවරයාගේ දේශපාලන තත්ත්වය හේතුවෙන් මෙම නඩුව සැලකිය යුතු මහජන අවධානයක් ආකර්ෂණය කරගනු ඇති අතර, ශ්රී ලාංකිකයන් රාජ්ය තනතුරු දරා සිටි අයගෙන් වැඩි විනිවිදභාවයක් හා වගවීමක් ඉල්ලා සිටීම අඛණ්ඩව ක්රියාත්මක වේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.