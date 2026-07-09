Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

හිටපු අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධනට කොළඹ මහාධිකරණයේදී අල්ලස් චෝදනා

09 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
හිටපු අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධනට කොළඹ මහාධිකරණයේදී අල්ලස් චෝදනා

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව (CIABOC) විසින් හිටපු අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධනට එරෙහිව කොළඹ මහාධිකරණයේ අල්ලස් නඩුවක් පැවරූ බව වාර්තා වේ.

රටේ ප්‍රධාන දූෂණ විරෝධී ආයතනය වන CIABOC විසින්著名 දේශපාලන පෞද්ගලිකයකුට එරෙහිව චෝදනා ගොනු කිරීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ ඉහළ මට්ටමේ දූෂණයට එරෙහි සටනේ තීරණාත්මක පියවරක් ලෙස මෙම නඩුව සැලකිය හැකිය.

පෙර ආණ්ඩුවල අමාත්‍ය ධූර දරා සිටි පළපුරුදු දේශපාලනඥයකු වන ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධන, තමාට එරෙහිව එල්ල වූ චෝදනා සම්බන්ධයෙන් කොමිෂන් සභාවේ විමර්ශනයෙන් අනතුරුව දැන් නිල නෛතික කටයුතුවලට මුහුණ දෙයි.

CIABOC විසින් මෑත වසරවලදී ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් ගන්නා ලද පුළුල් වගවීමේ පියවරවල කොටසක් ලෙස ඉහළ මට්ටමේ දූෂණ හා අල්ලස් නඩු ගණනාවක් ක්‍රියාගත ලෙස අනුගමනය කරමින් සිටී. කොළඹ මහාධිකරණයේ චෝදනා ගොනු කිරීම, නිල訴訟 පැවරීමට ප්‍රමාණවත් සාක්ෂි ඇති බව විමර්ශකයන් විශ්වාස කරන බවට සංඥාවකි.

චෝදනාවල නිශ්චිත ස්වභාවය සහ කියනු ලබන වරදවල කාල රාමුව සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර නඩුව අධිකරණ ක්‍රමය හරහා ඉදිරියට යාමත් සමඟ අනාවරණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

හිටපු අමාත්‍යවරයාගේ දේශපාලන තත්ත්වය හේතුවෙන් මෙම නඩුව සැලකිය යුතු මහජන අවධානයක් ආකර්ෂණය කරගනු ඇති අතර, ශ්‍රී ලාංකිකයන් රාජ්‍ය තනතුරු දරා සිටි අයගෙන් වැඩි විනිවිදභාවයක් හා වගවීමක් ඉල්ලා සිටීම අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

අපරාධ චරිතය වන තඹිලි ලහිරුගේ නිවස මිද්දෙනිය ගිනිතැබීමේ ප්‍රහාරයකින් විනාශ වෙයි Sinhala

අපරාධ චරිතය වන තඹිලි ලහිරුගේ නිවස මිද්දෙනිය ගිනිතැබීමේ ප්‍රහාරයකින් විනාශ වෙයි

තඹිලි ලහිරු යනුවෙන් හඳුන්වනු ලබන කුප්‍රකට අපරාධ චරිතයෙකුගේ නිවස මිද්දෙනිය ප්‍රදේශයේදී හිතාමතාම ගිනි තබා ඇති බව පොලීසිය සඳහන් කරයි. එම නිවස හිතාමතා කරන ලද…

09 Jul 2026 Discuss
ඩෙංගු අර්බුදය උත්සන්න වෙයි — රෝගීන් සංඛ්‍යාව 65,000 ඉක්මවා විශ්වවිද්‍යාල අන්තර්ජාල ඉගෙනුමට මාරු වෙයි Sinhala

ඩෙංගු අර්බුදය උත්සන්න වෙයි — රෝගීන් සංඛ්‍යාව 65,000 ඉක්මවා විශ්වවිද්‍යාල අන්තර්ජාල ඉගෙනුමට මාරු වෙයි

රට පුරා ඩෙංගු ආසාදනයේ භයානක ඉහළ යෑමක් ශ්‍රී ලංකාව දරුණු ඩෙංගු උණ වසංගතයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, වාර්තා වූ සමස්ත රෝගීන් සංඛ්‍යාව 65,000 ඉක්මවා ගොස් ඇත — මෙම…

09 Jul 2026 Discuss
කොළඹ වරාය නගරය සඳහා වූ එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 540ක Clothespin ආයෝජන ගිවිසුම අත්සන් නොකර අවලංගු වෙයි Sinhala

කොළඹ වරාය නගරය සඳහා වූ එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 540ක Clothespin ආයෝජන ගිවිසුම අත්සන් නොකර අවලංගු වෙයි

කොළඹ වරාය නගරය සඳහා නියම කර තිබූ එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 540ක් වටිනා ප්‍රධාන විදේශ ආයෝජන යෝජනාවක් විධිමත් ගිවිසුමක් අත්සන් නොකර කල් ඉකුත්ව ගොස් ඇති අතර, එය…

09 Jul 2026 Discuss