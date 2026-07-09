අපරාධ චරිතය වන තඹිලි ලහිරුගේ නිවස මිද්දෙනිය ගිනිතැබීමේ ප්රහාරයකින් විනාශ වෙයි
තඹිලි ලහිරු යනුවෙන් හඳුන්වනු ලබන කුප්රකට අපරාධ චරිතයෙකුගේ නිවස මිද්දෙනිය ප්රදේශයේදී හිතාමතාම ගිනි තබා ඇති බව පොලීසිය සඳහන් කරයි.
එම නිවස හිතාමතා කරන ලද ගිනිතැබීමේ ප්රහාරයකට ලක් වී ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කළ අතර, මෙමගින් එම ප්රදේශයේ අපරාධ ක්රියාකාරකම් සහ කල්ලි ආශ්රිත ප්රචණ්ඩත්වය පිළිබඳ නැවුම් කනස්සල්ලක් මතු වී තිබේ.
මෙම සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පොලීසිය විසින් විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇති අතර, ගිනිතැබීම සිදු කළේ කවුරුන් විය හැකිද යන්න ඇතුළු ගින්නට හේතු වූ තත්ත්වයන් හෙළිදරව් කිරීමට කටයුතු කෙරේ.
දකුණු පළාතේ හම්බන්තොට දිස්ත්රික්කයේ පිහිටි මිද්දෙනිය ප්රදේශය, මෙම සිද්ධියෙන් අනතුරුව වැඩි පොලිස් අවධානයක් යටතේ තබා ඇත.
හානියේ තරම, ජීවිත හානි සිදු වී ඇත්ද යන්න සහ සැකකරුවන් පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර, විමර්ශනය ඉදිරියට යත්ම බලධාරීන් විසින් නිකුත් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
ප්රහාරය සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු දන්නා ඕනෑම අයෙකු ඉදිරිපත් වී සිදුවෙමින් පවතින විමර්ශනයට සහාය වන ලෙස පොලීසිය ඉල්ලීමක් කර සිටී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.