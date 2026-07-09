Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

අපරාධ චරිතය වන තඹිලි ලහිරුගේ නිවස මිද්දෙනිය ගිනිතැබීමේ ප්‍රහාරයකින් විනාශ වෙයි

09 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
අපරාධ චරිතය වන තඹිලි ලහිරුගේ නිවස මිද්දෙනිය ගිනිතැබීමේ ප්‍රහාරයකින් විනාශ වෙයි

තඹිලි ලහිරු යනුවෙන් හඳුන්වනු ලබන කුප්‍රකට අපරාධ චරිතයෙකුගේ නිවස මිද්දෙනිය ප්‍රදේශයේදී හිතාමතාම ගිනි තබා ඇති බව පොලීසිය සඳහන් කරයි.

එම නිවස හිතාමතා කරන ලද ගිනිතැබීමේ ප්‍රහාරයකට ලක් වී ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කළ අතර, මෙමගින් එම ප්‍රදේශයේ අපරාධ ක්‍රියාකාරකම් සහ කල්ලි ආශ්‍රිත ප්‍රචණ්ඩත්වය පිළිබඳ නැවුම් කනස්සල්ලක් මතු වී තිබේ.

මෙම සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පොලීසිය විසින් විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇති අතර, ගිනිතැබීම සිදු කළේ කවුරුන් විය හැකිද යන්න ඇතුළු ගින්නට හේතු වූ තත්ත්වයන් හෙළිදරව් කිරීමට කටයුතු කෙරේ.

දකුණු පළාතේ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටි මිද්දෙනිය ප්‍රදේශය, මෙම සිද්ධියෙන් අනතුරුව වැඩි පොලිස් අවධානයක් යටතේ තබා ඇත.

හානියේ තරම, ජීවිත හානි සිදු වී ඇත්ද යන්න සහ සැකකරුවන් පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර, විමර්ශනය ඉදිරියට යත්ම බලධාරීන් විසින් නිකුත් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු දන්නා ඕනෑම අයෙකු ඉදිරිපත් වී සිදුවෙමින් පවතින විමර්ශනයට සහාය වන ලෙස පොලීසිය ඉල්ලීමක් කර සිටී.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඩෙංගු අර්බුදය උත්සන්න වෙයි — රෝගීන් සංඛ්‍යාව 65,000 ඉක්මවා විශ්වවිද්‍යාල අන්තර්ජාල ඉගෙනුමට මාරු වෙයි Sinhala

ඩෙංගු අර්බුදය උත්සන්න වෙයි — රෝගීන් සංඛ්‍යාව 65,000 ඉක්මවා විශ්වවිද්‍යාල අන්තර්ජාල ඉගෙනුමට මාරු වෙයි

රට පුරා ඩෙංගු ආසාදනයේ භයානක ඉහළ යෑමක් ශ්‍රී ලංකාව දරුණු ඩෙංගු උණ වසංගතයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, වාර්තා වූ සමස්ත රෝගීන් සංඛ්‍යාව 65,000 ඉක්මවා ගොස් ඇත — මෙම…

09 Jul 2026 Discuss
කොළඹ වරාය නගරය සඳහා වූ එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 540ක Clothespin ආයෝජන ගිවිසුම අත්සන් නොකර අවලංගු වෙයි Sinhala

කොළඹ වරාය නගරය සඳහා වූ එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 540ක Clothespin ආයෝජන ගිවිසුම අත්සන් නොකර අවලංගු වෙයි

කොළඹ වරාය නගරය සඳහා නියම කර තිබූ එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 540ක් වටිනා ප්‍රධාන විදේශ ආයෝජන යෝජනාවක් විධිමත් ගිවිසුමක් අත්සන් නොකර කල් ඉකුත්ව ගොස් ඇති අතර, එය…

09 Jul 2026 Discuss
හිටපු අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධනට කොළඹ මහාධිකරණයේදී අල්ලස් චෝදනා Sinhala

හිටපු අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධනට කොළඹ මහාධිකරණයේදී අල්ලස් චෝදනා

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව (CIABOC) විසින් හිටපු අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධනට එරෙහිව කොළඹ මහාධිකරණයේ අල්ලස් නඩුවක් පැවරූ බව වාර්තා වේ. රටේ…

09 Jul 2026 Discuss