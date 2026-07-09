ඩෙංගු අර්බුදය උත්සන්න වෙයි — රෝගීන් සංඛ්යාව 65,000 ඉක්මවා විශ්වවිද්යාල අන්තර්ජාල ඉගෙනුමට මාරු වෙයි
රට පුරා ඩෙංගු ආසාදනයේ භයානක ඉහළ යෑමක්
ශ්රී ලංකාව දරුණු ඩෙංගු උණ වසංගතයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, වාර්තා වූ සමස්ත රෝගීන් සංඛ්යාව 65,000 ඉක්මවා ගොස් ඇත — මෙම තත්ත්වය හේතුවෙන් රටපුරා සෞඛ්ය බලධාරීන් මෙන්ම අධ්යාපන ආයතනයන් ද හදිසි ක්රියාමාර්ග ගැනීමට පෙළඹී ඇත.
ආසාදනයන් වේගයෙන් ව්යාප්ත වීම බරපතළ පොදු සෞඛ්ය කනස්සල්ලක් ඇති කර ඇති අතර, පළාත් කිහිපයක රෝහල් ඩෙංගු රෝග ලක්ෂණ සහිත රෝගීන්ගේ නිරන්තර ගලා ඒමක් වාර්තා කරමින් සිටී. මෙම මදුරු රෝගයේ පැතිරීම වළකාලීම සඳහා ජනතාව වහාම ආරක්ෂිත පියවර ගන්නා ලෙස සෞඛ්ය නිලධාරීන් දැඩි ලෙස ඉල්ලා සිටී.
සෞඛ්ය උත්සුකතා මධ්යයේ විශ්වවිද්යාල අන්තර්ජාල අධ්යාපනයට යොමු වෙයි
දිනෙන් දිනෙ උත්සන්න වන වසංගත තත්ත්වයට ප්රතිචාර දක්වමින්, ශ්රී ලංකාවේ විශ්වවිද්යාල කිහිපයක් තම අධ්යාපන කටයුතු අන්තර්ජාල වේදිකාවන් වෙත මාරු කිරීමට තීරණය කර ඇත. සෞඛ්ය විශේෂඥයන් අනතුරු අඟවන පරිදි, විශ්ව විද්යාල පරිශ්රවල විශාල පිරිස් එකතු වීම සිසු ජනගහනය අතර රෝගය වේගයෙන් පැතිරීමට හේතු විය හැකි බැවින්, එම ජනාකීර්ණ තත්ත්වය අවම කිරීම මෙම ක්රියාමාර්ගයේ අරමුණ වේ.
විශ්වවිද්යාල පරිපාලනය, සිසුන්ට සහ කාර්ය මණ්ඩලයේ ආරක්ෂාව ප්රමුඛ කොට ගනිමින් අධ්යයන දිනදර්ශනයට ඇතිවන බාධාවන් අවම කරමින්, අථත්ය ඉගෙනුම් ක්රමවේද හරහා අධ්යයන කාලසටහන් පවත්වාගෙන යනු ලබන බවට සිසුන්ට සහතික වී ඇත.
මදුරු බෝවන පරිසරයන් තුරන් කරන ලෙස ජනතාවට අවවාදය
ඩෙංගු වෛරසය ප්රධාන වශයෙන් රැගෙන යන Aedes aegypti මදුරුවාගේ තවත් ව්යාප්තියක් වළකාලීම සඳහා අවශ්ය තීරණාත්මක පියවර ජනතාවට මතක් කරමින් සෞඛ්ය බලධාරීන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් තීව්ර කර ඇත. ප්රවර්ධනය කෙරෙන ප්රධාන වැළැක්වීමේ පියවර ඇතුළත් වන්නේ:
- නිවාස හා කාර්යාල ආශ්රිත භාජන, මල් පෝච්චි සහ ජල බැස්සුම්වල රැඳී ඇති සිරවූ ජලය ඉවත් කිරීම
- මදුරු විකර්ෂක ද්රව්ය භාවිත කිරීම හා විශේෂයෙන් මදුරු ක්රියාකාරකම් ඉහළ යන වේලාවන්හිදී ආරක්ෂිත ඇඳුම් පැළඳීම
- දැඩි උණ, දරුණු හිසරදය සහ සන්ධි වේදනාව වැනි රෝග ලක්ෂණ දැනෙන විගස වහාම වෛද්ය ප්රතිකාර ලබා ගැනීම
- ප්රදේශ මට්ටමින් ඩෙංගු වැළැක්වීමේ වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කරන ප්රාදේශීය සෞඛ්ය පරීක්ෂකවරුන් සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීම
නැවත නැවතත් පැමිණෙන සෘතුමය තර්ජනයක්
ඩෙංගු උණ, ශ්රී ලංකාවේ වඩාත් දිගුකාලීන සෘතුමය පොදු සෞඛ්ය අභියෝගයන්ගෙන් එකක් ව පවතින අතර, ඉහළ වර්ෂාපතනය ඇති කාලවලදී හා ඉන් පසුව සාමාන්යයෙන් වසංගත ව්යාප්තිය තීව්ර වේ. වර්තමාන ව්යාප්තිය, රෝගීන් සංඛ්යාව තවදුරටත් ඉහළ යාමට පෙර තත්ත්වය පාලනය කිරීම සඳහා රජයේ සෞඛ්ය ආයතන, ප්රාදේශීය බලධාරීන් සහ සාමාන්ය ජනතාව අතර අඛණ්ඩ හා සම්බන්ධීකෘත ක්රියාමාර්ග ගැනීමේ අවශ්යතාව මනාව ඉස්මතු කරයි.
ඩෙංගු ව්යාප්තිය මැඩ පැවැත්වීමේ වඩාත්ම ඵලදායී ක්රමය වන්නේ ප්රජා සහභාගිත්වය බව සෞඛ්ය නිලධාරීන් අවධාරණය කර ඇති අතර, සෑම ගෘහස්ථයකටම තමන් වටා ඇති පරිසරය නිතිපතා පරීක්ෂා කොට, ඉකමනින් ම සිරවූ ජලය ඉවත් කරන ලෙස ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී.
තත්ත්වය සමීපව නිරීක්ෂණය කෙරෙමින් පවතින බවත්, දිවයිනේ සෛද්ධාන්තික ප්රතිචාර ධාරිතාව ශක්තිමත් කිරීම සඳහා වඩාත් දරුණු ලෙස ආසාදිත ප්රදේශවලට අමතර සම්පත් යොදවනු ලබන බවත් බලධාරීන් පෙන්වා දී ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.