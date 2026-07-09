Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

වසර හයක් ගතවී ද: ශ්‍රී ලංකාවේ ඊස්ටර් ඉරිදා ප්‍රහාරය පිටුපස සැඟවුණු බුද්ධි අංශ අකාර්යක්ෂමතා සහ පිළිතුරු නොලැබුණු ප්‍රශ්න

09 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
වසර හයක් ගතවී ද: ශ්‍රී ලංකාවේ ඊස්ටර් ඉරිදා ප්‍රහාරය පිටුපස සැඟවුණු බුද්ධි අංශ අකාර්යක්ෂමතා සහ පිළිතුරු නොලැබුණු ප්‍රශ්න

යුක්තිය සොයන ජාතියක්

2019 අප්‍රේල් 21 වන ඊස්ටර් ඉරිදා ශ්‍රී ලංකාව පුරා පල්ලිවල සහ ආඩම්බරදායී හෝටල් කිහිපයක් ඉලක්ක කරගත් සම්බන්ධිත සියදිවි නසාගැනීමේ බෝම්බ ප්‍රහාර මගින් 269 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වී තවත් සිය ගණනක් තුවාල ලද දා සිට වසර හයකට වැඩි කාලයක් ගතව ඇත. එහෙත් දිවයිනේ ඉතිහාසයේ සිදු වූ මාරාන්තිකතම ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාරයක් ලෙස සැලකෙන මෙම සිද්ධිය පිළිබඳ සම්පූර්ණ සත්‍යය, දේශපාලන උගුල්, බුද්ධි අංශ අකාර්යක්ෂමතා සහ විවේචකයන් හඳුන්වන හිතාමතාම සිදු කළ බාධාකිරීම් යන තට්ටු ගණනාවක් යට තවමත් වැළලී ඇති අතර, ඒ සත්‍යය ලඟා කර ගැනීම කලකිරෙන සේ දුරස්ථ ව පවතී.

වළක්වා ගත හැකිව තිබූ කුමන්ත්‍රණයක්

ඉදිරියට ගෙන යන විමර්ශනය මධ්‍යස්ථ කරන ප්‍රධාන කරුණ වනුයේ ඉතාමත් කලකිරවන හෙළිදරව්වකි: ශ්‍රී ලංකා ආරක්ෂක සේවා විසින් බෝම්බ ප්‍රහාර සිදු වීමට සති කිහිපයකට පෙර සැලසුම් කෙරෙන ප්‍රහාර පිළිබඳ පෙරනිමි අනතුරු ඇඟවීම් ලැබී ඇත. විදේශ ඔත්තු සේවා ආයතන විසින් ලබා දෙන ලද නිශ්චිත තොරතුරු ඇතුළු බුද්ධි අනතුරු ඇඟවීම් ඉතා පැහැදිලිව තර්ජනය කෙරෙහි ඇඟිලි දිගු කළේ ය. එසේ වුවද, කිසිදු ඵලදායී වැළැක්වීමේ පියවරක් ගනු නොලීම — ඉන් පසු රට කෙළවර රහිත ලෙස පෙළා ගත් මේ අතපසු කිරීම — ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් විමර්ශකයන් සහ ශෝකාතුර පවුල් දෙපලේ ද ඒකාබද්ධ රෝෂය ඉලක්කයේ ශක්තිමත්ව ස්ථාපිත කර ඇත.

ප්‍රහාර සිදු කළේ ඉස්ලාමික් ස්ටේට් සංවිධානය සමඟ සම්බන්ධතා තිබූ දේශීය ඉස්ලාමීය අන්තවාදී කණ්ඩායම වන නැෂනල් තව්හීද් ජමාඅත් සංවිධානය ය. බෝම්බකරුවන් අට දෙනෙකු කොළඹ ශාන්ත අන්තෝනි දේවස්ථානය, නේගොඹ ශාන්ත සෙබස්තියාන් දේවස්ථානය, මඩකලපුව සියොන් දේවස්ථානය සහ රාජධානිය තුළ පිහිටි ඉිරු පස් තරු හෝටල් තුනක් ඉලක්ක කරගත් අතර, ක්‍රිස්තියානි භක්තිකයෝ ිරා ශ්‍රේෂ්ඨ ධාර්මික දිනයන්ගෙන් එකක් සැමරීමට රැස් වූ ඒ උදෑසන සංහාරය ඇති කළ හ.

ඔත්තු නවකතාවේ මානයක්

ඉනික්බිති වසරවල ද්‍රව්‍ය ලෙස ඉදිරිපත් වූ සාක්ෂි, සරල අපරාධ විමර්ශනයකට වඩා ඔත්තු නවකතාවක් සිහිගන්වයි. ශ්‍රී ලංකාවේ ම බුද්ධි ඇමෙරිකාව පිළිබඳ — ඇතැම් නිලධාරීන්ට සාමාන්‍ය අනතුරු ඇඟවීම් ඉක්මවා ගිය පූර්ව දැනුවත්ව සිටීමක් ඇති වන්නට ඉඩ ඇතැයි යන ප්‍රකාශ ඇතුළු — චෝදනා කඩාබිඳෙමින් ඇත. මාස කිහිපයකට පෙර ව්‍යවස්ථාමය අර්බුදයකට빠ගිය එවකට රජය තුළ පැවති දේශපාලන ගැටළු, බුද්ධි ආයතන සහ තීරණ ගන්නන් අතර ව්‍යසනකාරී සන්නිවේදන බිඳ වැටීමකට දායක වූයේ දැයි ද ප්‍රශ්නවල ය.

එකල දේශපාලන වාතාවරණය ඉතාමත් ඛණ්ඩිත ව පැවතිණි. ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන සහ අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ අතර ඇති වූ කටුක බල අරගලය රජය ගැඹුරු ලෙස අක්‍රිය කර තිබිණි. විමර්ශකයන් සහ පාර්ලිමේන්තු කමිටු යෝජනා කළේ මෙම විෂ සහිත අභ්‍යන්තර බෙදීම රටේ ආරක්ෂක ප්‍රතිචාරය සෘජු ලෙසම බාධා කළ බව ය.

දෘෂ්ටියට ලක් වූ ප්‍රධාන පෞද්ගලිකයන්

හිටපු ජනාධිපති සිරිසේන, ප්‍රහාර සිදු වූ දිනදී රටෙන් නොසිටීම සහ අනතුරු ඇඟවීම් හැසිරවීම සම්බන්ධව දිගින් දිගටම දැඩි විවේචනයට ලක් ව ඇත. බෝම්බ ප්‍රහාර විමර්ශනය කිරීමට පත් කළ ජනාධිපති විමර්ශන කොමිෂන් සභාව, බුද්ධිය කාලෝචිත ව ක්‍රියාත්මක කොට නිසි අධිකාරීන් නිසි කලට දැනුවත් කළේ නම් ප්‍රහාර වළකා ගත හැකිව තිබූ බව නිගමනය කළේ ය.

ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් හා බුද්ධි නිලධාරීන් කිහිප දෙනෙකු නීතිමය ක්‍රියාමාර්ගවලට මුහුණ පා ඇතත්, අධිකරණය තුළ ප්‍රගතිය ඉතාමත් සෙමෙන් ඉදිරි ගොස් ඇත. 被害者ගේ පවුල් බොහෝ වාර ගණනාවක ප්‍රක

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

අපරාධ චරිතය වන තඹිලි ලහිරුගේ නිවස මිද්දෙනිය ගිනිතැබීමේ ප්‍රහාරයකින් විනාශ වෙයි Sinhala

අපරාධ චරිතය වන තඹිලි ලහිරුගේ නිවස මිද්දෙනිය ගිනිතැබීමේ ප්‍රහාරයකින් විනාශ වෙයි

තඹිලි ලහිරු යනුවෙන් හඳුන්වනු ලබන කුප්‍රකට අපරාධ චරිතයෙකුගේ නිවස මිද්දෙනිය ප්‍රදේශයේදී හිතාමතාම ගිනි තබා ඇති බව පොලීසිය සඳහන් කරයි. එම නිවස හිතාමතා කරන ලද…

09 Jul 2026 Discuss
ඩෙංගු අර්බුදය උත්සන්න වෙයි — රෝගීන් සංඛ්‍යාව 65,000 ඉක්මවා විශ්වවිද්‍යාල අන්තර්ජාල ඉගෙනුමට මාරු වෙයි Sinhala

ඩෙංගු අර්බුදය උත්සන්න වෙයි — රෝගීන් සංඛ්‍යාව 65,000 ඉක්මවා විශ්වවිද්‍යාල අන්තර්ජාල ඉගෙනුමට මාරු වෙයි

රට පුරා ඩෙංගු ආසාදනයේ භයානක ඉහළ යෑමක් ශ්‍රී ලංකාව දරුණු ඩෙංගු උණ වසංගතයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, වාර්තා වූ සමස්ත රෝගීන් සංඛ්‍යාව 65,000 ඉක්මවා ගොස් ඇත — මෙම…

09 Jul 2026 Discuss
කොළඹ වරාය නගරය සඳහා වූ එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 540ක Clothespin ආයෝජන ගිවිසුම අත්සන් නොකර අවලංගු වෙයි Sinhala

කොළඹ වරාය නගරය සඳහා වූ එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 540ක Clothespin ආයෝජන ගිවිසුම අත්සන් නොකර අවලංගු වෙයි

කොළඹ වරාය නගරය සඳහා නියම කර තිබූ එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 540ක් වටිනා ප්‍රධාන විදේශ ආයෝජන යෝජනාවක් විධිමත් ගිවිසුමක් අත්සන් නොකර කල් ඉකුත්ව ගොස් ඇති අතර, එය…

09 Jul 2026 Discuss