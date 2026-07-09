වසර හයකට පසුව: ශ්රී ලංකාවේ ඉස්තර් ඉරිදා බෝම්බ ප්රහාර පරීක්ෂණය ඔත්තු නවකතාවක් මෙන් දිගහැරේ
සත්යය සොයන ජාතියක්
2019 අප්රේල් 21 වැනිදා සිදු වූ විනාශකාරී ඉස්තර් ඉරිදා ප්රහාර සිදු වී වසර හයකට වඩා ගතවී ඇතත්, ශ්රී ලංකාවේ අඳුරුම දිනවලින් එකක් ලෙස සැලකෙන එම සිදුවීම පිළිබඳ පරීක්ෂණය දේශපාලනික ඔත්තු කතාවක සියලු සංකීර්ණතා හා රහස්යභාවය සමඟ ඉදිරියට ගෙන යනු ලැබේ. පල්ලි තුනකට සහ ආඩම්බරදායී හෝටල් තුනකට එකවර එල්ල වූ සම්බන්ධීකරණය කළ බෝම්බ ප්රහාරවලින් දෙසිය හැත්තෑවකට අධික පිරිසක් ජීවිතක්ෂයට පත් වූ අතර තවත් සිය ගණනක් තුවාල ලබා, දිවයිනට හා ලෝකය පුරා කම්පනය ඇති කළේය.
පිළිතුරු නොලැබුණු ප්රශ්නවල දැල
කාලය ගතවී ඇතත්, ප්රහාර සම්බන්ධ පරීක්ෂණය කිසිසේත් සරල ක්රියාවලියක් නොවීය. පරීක්ෂකයන් සහ පාර්ලිමේන්තු කමිටු, ශ්රී ලංකාවේ ම බුද්ධි අංශ තුළ පවතින කලකිරවන ලද දුර්වලතා පෙන්වා දෙමින් — බෝම්බ පිපිරීමට පෙර කුමක් දන්නා ලද ද, කවුරු දැන සිටියේ ද, සහ ඉතාමත් වැදගත් ලෙස, අනතුරු ඇඟවීම් කෙරෙහි ක්රියාකාරී නොවූයේ ඇයි ද යන්න සම්බන්ධ අපහසු ප්රශ්ය නැගී ඇත.
ප්රහාරයට දින කිහිපයකට පෙර ජ්යේෂ්ඨ ආරක්ෂක නිලධාරීන් වෙත විශ්වාස කළ හැකි බුද්ධි අනතුරු ඇඟවීම් ලැබී ඇතත්, ඒ තොරතුරු ඵලදායී වැළැක්වීමේ ප්රතිචාරයක් ඇති නොකළ බවට සාධක හෙළිවී ඇත. මෙම මූලික බිඳ වැටීම, රජයේ සහ ආරක්ෂක ආයතනවල ඉහළම මට්ටම් දක්වා සම්පූර්ණ වගකීම ඉල්ලා සිටින වින්දිතයන්ගේ පවුල් හා සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම්වල නොනිමි ඉල්ලීම් ඇවිළවා ඇත.
රහස ගාඩ කරන දේශපාලනික මානයන්
2019 සිට ශ්රී ලංකාව ග්රහණය කරගෙන ඇති දේශපාලන කැළඹිලි නිසා පරීක්ෂණය තවදුරටත් සංකීර්ණ විය. රජය වෙනස් වීම්, තරඟකාරී දේශපාලන අභිලාෂයන් සහ ඇතැම් බලවත් පුද්ගලයන් කුමන්ත්රණය පිළිබඳ පූර්ව දැනුමක් ඇතිව සිටි බවට කරනු ලබන චෝදනා, නිල පරීක්ෂණය වටා සැකය හා අවිශ්වාසය පිළිබඳ වාතාවරණයක් ගොඩනැංවීමට දායක වී ඇත.
ප්රහාර පරීක්ෂා කිරීමට වසර ගණනාවක් තුළ කොමිෂන් සභා හා කමිටු රාශියක් පිහිටුවනු ලැබ ඇතත්, ඒවායේ නිගමන වින්දිතයන්ට යුක්තිය ඉෂ්ට කරනු ලබන ලෙස ප්රමාණවත් ලෙස ක්රියාත්මක කර නොමැති බව විවේචකයන් තර්ක කරයි. ප්රධාන සැකකරුවන් නීතිමය කටයුතුවලට මුහුණ දී ඇතත්, කෙරෙව්කාරයන් ලෙස කියනු ලබන්නන් සහ රාජ්ය මට්ටමේ සම්බන්ධීතාවය පිළිබඳ ප්රශ්න බොහෝ දුරට විසඳී නොමැත.
ශීර්ෂ පාඨ පිටුපස මිනිස් වේදනාව
එම මල් ඉරිදා උදෑසන ආදරණීයයන් අහිමි කරගත් සිය ගණනක් පවුල් සඳහා, පරීක්ෂණයේ දිගු ස්වභාවය ඔවුන්ගේ දුකට තවත් ආතතිය එකතු කර ඇත. දිවි ගලවාගත් අය හා මිය ගිය අයගේ ඥාතීන් ඔවුන්ගේ කලකිරීම හඬ නගා ප්රකාශ කරමින්, දේශපාලන හසුරුවාලීම් ඉක්මවා ගොස් අර්ථවත් පිළිතුරු ලබා දෙන ලෙස බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිති.
- සම්බන්ධීකරණය කළ ප්රහාරවලින් දෙසිය හැත්තෑවකට වඩා අය ජීවිතක්ෂයට පත් වූහ
- පල්ලි තුනක් සහ පන්තාරා හෝටල් තුනක් එකවර ඉලක්ක කරනු ලැබිණ
- දේශීය ඉස්ලාමීය කණ්ඩායමක් වන නැෂනල් තව්හීද් ජමාත් සංවිධානය වගකිව යුතු බව හඳුනා ගනු ලැබිණ
- ඉස්ලාමීය රාජ්යයට ඇති සම්බන්ධතා ඇතුළු ජාත්යන්තර සම්බන්ධතාද පරීක්ෂා කරනු ලැබිණ
ආයතනික අඛණ්ඩතාවේ පරීක්ෂණයක්
ඉස්තර් ඉරිදා පරීක්ෂණය ශ්රී ලංකාවේ ආයතනවල — එහි අධිකරණයේ, බුද්ධි සේවාවන්හි සහ දේශපාලන නායකත්වයේ — නිශ්චිත පරීක්ෂාවක් බවට පත්ව ඇත. ශෝකාන්ත සිදුවීමේ පරිමාණයට ගැළපෙන යුක්තිය ඉෂ්ට කිරීමට රටට අවසානයේ හැකි වේ ද යන්න විවෘත වූ, ගැඹුරු ප්රතිඵල දරන ප්රශ්නයක් ව පවතී.
දිවි ගලවාගත් අය හා ශෝකාර්ත පවුල් සඳහා, ප්රමාද වූ යුක්තිය හ
අදාළ වීඩියෝව
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.