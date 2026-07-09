Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

විපක්ෂ මන්ත්‍රී දයාසිරි ජයසේකර අත්අඩංගුවට ගැනීමට රජය කුමන්ත්‍රණයක් කරන බව සජිත් ප්‍රේමදාස අනතුරු අඟවයි

09 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
විපක්ෂ මන්ත්‍රී දයාසිරි ජයසේකර අත්අඩංගුවට ගැනීමට රජය කුමන්ත්‍රණයක් කරන බව සජිත් ප්‍රේමදාස අනතුරු අඟවයි

සමගි ජන බලවේගයේ (එස්ජේබී) පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දයාසිරි ජයසේකර අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා රජය හිතාමතාම කුමන්ත්‍රණයක් සකස් කරමින් සිටින බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස රජයට එරෙහිව බරපතල චෝදනා එල්ල කර ඇත.

දේශපාලන අරමුණින් හෙබි ව්‍යාපාරයක් පිළිබඳ චෝදනා

ජයසේකරට එරෙහිව සම්බන්ධීකරණය වූ ව්‍යාපාරයක් ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින බව ප්‍රේමදාස අනතුරු අඟවමින්, විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරයාට එරෙහිව නඩුවක් ගොඩනැගීමේ විශාල ව්‍යාපාරයේ කොටසක් ලෙස සමාජ මාධ්‍ය අවි ලෙස යොදා ගනු ලබන බව පෙන්වා දුන්නේය. මෙම කුමන්ත්‍රණය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සම්මතයන්ට සහ මැතිවරණයෙන් තේරී පත් නියෝජිතයන්ගේ අයිතිවාසිකම්වලට එල්ල වූ සෘජු පහරදීමක් ලෙස ඔහු සංලක්ෂිත කළේය.

විපක්ෂ නායකවරයා සිය සුපෝෂකයන් සහ මහජනතාව දෙස් දන්වා සිටිමින්, මෙම ක්‍රියාව පාලන රජයට අභියෝග කරන්නන් ඉලක්ක කරගත් පුළුල් දේශපාලන බිය ගැන්වීමේ රටාවක කොටසක් ලෙස ඉදිරිපත් කළේය.

විපක්ෂය අදිටන් රකී

රජය සහාය දෙන බල පෑමේ උපක්‍රම ලෙස ඔහු හඳුන්වන දෙයට විපක්ෂය නිහඬ නොවන බව ප්‍රේමදාස පැහැදිලි කළේය. එවැනි ක්‍රියාමාර්ග ශ්‍රී ලාංකේය ජනතාව වෙනුවෙන් රජය වගකිව යුතු කරවීමට එස්ජේබීය සහ එහි සහකරුවන්ගේ අධිෂ්ඨානය තවත් ශක්තිමත් කරනු ඇති බව ඔහු අවධාරණය කළේය.

පාර්ලිමේන්තුවේ විරෝධී හඬ නිහඬ කිරීම සඳහා සකස් කරන ලද දේශපාලන අරමුණු සහිත තර්ජනවලට විපක්ෂය හිස නමනු නොලැබේ.

රජය සහ විපක්ෂය අතර වර්ධනය වන 긴장කාරී තත්ත්වය

මෑත සති කිහිපය තුළ ප්‍රතිපත්ති සහ පාලනය සම්බන්ධ ගැටළු රැසක් පිළිබඳව රජු සහ විපක්ෂ පාර්ශ්ව දෙකම එකිනෙකාට තියුණු විවේචන එල්ල කිරීමත් සමඟ දැනටමත් උද්දීප්ත වී ඇති 緊張කාරී පරිසරය මැද මෙම චෝදනා ඉදිරිපත් විය.

විපක්ෂ පෙළේ කැපී පෙනෙන පෞද්ගලිකත්වයක් ඇති දයාසිරි ජයසේකර, වත්මන් රජයේ පරිපාලනයට විවෘතව විවේචන එල්ල කරන දේශපාලනඥයෙකු ලෙස කටයුතු කර ඇත. ඔහුට එරෙහිව ගනු ලබන ඕනෑම නීතිමය ක්‍රියාමාර්ගයක් නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ සැබෑ ගැටළු මත රඳා නොපවතින, අනාවරණය වන දේශපාලන ස්වභාවයක් දරන බව ඔහුගේ සුපෝෂකයෝ තර්ක කරති.

ප්‍රකාශනය කරන මොහොත වන විට, ප්‍රේමදාසගේ චෝදනාවලට රජය නිල ප්‍රතිචාරයක් ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි. දෙපාර්ශ්වය කෙරෙහිම දේශපාලන පීඩනය ඉහළ යාමත් සමඟ ඉදිරි දිනවල තත්ත්වය තවදුරටත් වර්ධනය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ස්තම්භ වී ඇති ළමා අපයෝජන පරීක්ෂණ වේගවත් කිරීමට කැපවූ පොලිස් ඒකකයක් ඉල්ලා සජිත් හඬ නඟයි Sinhala

ස්තම්භ වී ඇති ළමා අපයෝජන පරීක්ෂණ වේගවත් කිරීමට කැපවූ පොලිස් ඒකකයක් ඉල්ලා සජිත් හඬ නඟයි

රට පුරා වින්දිතයන්ට යුක්තිය ඉෂ්ට වීමේ මන්දගාමී වේගය පිළිබඳ පීඩනය තීව්‍ර වන අතරතුර, දීර්ඝ කලක් ප්‍රමාද වී ඇති ළමා අපයෝජන නඩු පරීක්ෂා කිරීම සඳහා කැපවූ විශේෂ…

09 Jul 2026 Discuss
ගෝලීය නැව් මාර්ග වෙනස්වීම් ශ්‍රී ලංකාවට වාසිදායක වන අතර හම්බන්තොට වරාය භාණ්ඩ ප්‍රවාහනයේ ඉහළ යාමක් සටහන් කරයි Sinhala

ගෝලීය නැව් මාර්ග වෙනස්වීම් ශ්‍රී ලංකාවට වාසිදායක වන අතර හම්බන්තොට වරාය භාණ්ඩ ප්‍රවාහනයේ ඉහළ යාමක් සටහන් කරයි

ගෝලීය නැව් ගමනාගමන රටාවන්හි පුළුල් වෙනස්කම් දකුණු වරායට නව අවස්ථා උදා කරන අතරතුර, ශ්‍රී ලංකාවේ හම්බන්තොට ජාත්‍යන්තර වරාය භාණ්ඩ ප්‍රමාණයේ කැපී පෙනෙන වර්ධනයක්…

09 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව වෙළඳාම විවෘත කිරීමට හා අපනයන වර්ධනය ත්වරණය කිරීමට සුවිශේෂී තීරුබදු ප්‍රතිසංස්කරණ ප්‍රතිපත්තියක් දියත් කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව වෙළඳාම විවෘත කිරීමට හා අපනයන වර්ධනය ත්වරණය කිරීමට සුවිශේෂී තීරුබදු ප්‍රතිසංස්කරණ ප්‍රතිපත්තියක් දියත් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව, වෙළඳාම නිදහස් කිරීම සහ රටේ අපනයන අංශය ශක්තිමත් කිරීම අරමුණු කරගත් නව ජාතික තීරුබදු ප්‍රතිපත්තියක් ක්‍රියාත්මක කර ඇති අතර, එය මෑත වසරවල දිවයිනේ…

09 Jul 2026 Discuss