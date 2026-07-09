Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ සංචිත අංකවල සැබෑ අර්ථය: ඉලක්කම් පිළිබඳ නිවැරදි අවබෝධය

09 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ සංචිත අංකවල සැබෑ අර්ථය: ඉලක්කම් පිළිබඳ නිවැරදි අවබෝධය

පුළුල් ව්‍යාකූලත්වයක් ඇති කළ තත්ත්වයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ සංචිත සංඛ්‍යාලේඛන දිගු කලක් තිස්සේ ආර්ථික විද්‍යාඥයන්, මාධ්‍යවේදීන් සහ සාමාන්‍ය පුරවැසියන් ව ව්‍යාකූල කර ඇත. විවිධ අවස්ථාවල, විවිධ ආයතන විසින්, විවිධ සන්දර්භයන් තුළ වාර්තා කෙරෙන අංක බොහෝ විට එකිනෙකට පරස්පර විරෝධී ලෙස පෙනී යන අතර, කුමන අංකවලට විශ්වාස කළ යුතුද සහ ඒවා සැබවින්ම නියෝජනය කරන්නේ කුමක්ද යන්න ගැන බොහෝ දෙනා සිතාසිටිති.

අංක වෙනස් වන්නේ මන්ද

ව්‍යාකූලත්වයේ මූල හේතුව වන්නේ විදේශ සංචිත නිර්වචනය කරන හා මනිනු ලබන ආකාරයයි. ශ්‍රී ලංකාවේ සංචිත අංක කිහිපයක් ප්‍රතිවිරුද්ධ ආකාරයකින් වාර්තා කෙරෙන අතර, එක් එක් ක්‍රමය රටේ බාහිර මූල්‍ය තත්ත්වයේ වෙනස් පැතිකඩක් ග්‍රහණය කරගනී. මෙම වෙනස්කම් නොදැන එක් සංඛ්‍යා කට්ටලයක් තවත් එකකට සංසන්දනය කිරීම, ඉතා නොමඟ යවන සුළු විය හැකිය.

දළ නිල සංචිත යනු ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සතු සමස්ත විදේශ වත්කම් සමූහයයි. නිල ප්‍රකාශ හා මාධ්‍ය වාර්තාවල බහුලව උපුටා දක්වනු ලබන ප්‍රධාන අංකය මෙයයි. කෙසේ වෙතත්, මෙම සංඛ්‍යාව, මහ බැංකුව ඇතුළු වී ඇති විදේශ මුදල් බැරකම් හෝ මුදල් හුවමාරු (swap) සේවා සඳහා ගිනුම් ගන්නේ නැත; එම බැරකම් අවසානයේදී ඒ සංචිත ම යොදා ගනිමින් ගෙවා නිමා කළ යුතු වේ.

දළ සංචිත එදිරිව ශුද්ධ සංචිත: තීරණාත්මක වෙනසක්

මුදල් හුවමාරු බැරකම් හා අනෙකුත් කෙටිකාලීන විදේශ මුදල් වගකීම් දළ සංඛ්‍යාවෙන් අඩු කළ විට, ශුද්ධ සංචිත ලෙස හඳුන්වන සැලකිය යුතු ලෙස පහළ අංකයක් ලැබේ. ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික අර්බුදය උග්‍රතම අවස්ථාවේදී, ශුද්ධ භාවිත කළ හැකි සංචිත ශුන්‍යයට ආසන්නව — හෝ ඍණාත්මකව පවා — පහත වැටී ඇති බව වාර්තා විය; නිල දළ සංචිත අංකවල සමහර ශේෂයක් ඇති බව පෙනෙන අතරතුරදීම මෙය සිදු විය.

දළ සංචිත හා ශුද්ධ සංචිත අතර මෙම පරතරය, අර්බුද සමයේ ජනතාව අතර පැවැති නොවැටහීමෙහි කේන්ද්‍රීය හේතුව විය. දළ අංක උපුටා දක්වූ ප්‍රතිපත්ති සම්පාදකයන් සහ විචාරකයන්, ශුද්ධ ස්ථාවරය ඉල්ලා සිටි ලෙස ප්‍රමාදගත ජනතා අවබෝධයකට දායකවෙමින්, ඇත්ත තත්ත්වයට වඩා අඩු ව්‍යාකූල සිතුවිල්ලක් ඇති කළහ.

IMF හි භූමිකාව

ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදල, සංචිත මැනීම සඳහා තමන්ගේම රාමුවක් භාවිත කරයි; එය රට ආනයනය ආවරණය කිරීමේ ධාරිතාව, කෙටිකාලීන ණය වගකීම් සහ ප්‍රාග්ධන ප්‍රවාහ අවදානම සාපේක්ෂව සංචිත ප්‍රමාණවත් බව තක්සේරු කිරීම ඇතුළත් කරයි. IMF වැඩසටහනේ කොන්දේසි යටතේ, ශ්‍රී ලංකාව ශුද්ධ ජාත්‍යන්තර සංචිත ඉලක්ක අනුව ඇගයුමට ලක් කෙරේ — ස්වදේශීයව සාමාන්‍යයෙන් උපුටා දක්වෙන දළ සංඛ්‍යාවලට වඩා දැඩි ප්‍රමිතියකි.

ඒ අනුව, IMF වැඩසටහන යටතේ වාර්තා කෙරෙන ප්‍රගතිය, ස්වදේශීයව වාර්තා වන සංචිත මට්ටම්වලට සමහර අවස්ථාවල නොගැලපෙන ලෙස පෙනී යා හැකිය; ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ප්‍රතිසාධනය අනුගමනය කිරීමට උත්සාහ කරන අයට තවත් සංකීර්ණ මානයක් ඒ හරහා එකතු වේ.

සංචිත වත්කමක් ලෙස ගණනට ගැනෙන්නේ කුමක්ද?

ශ්‍රී ලංකාවේ දළ සංචිත ගණනය කිරීම්වල සාමාන්‍යයෙන් ඇතුළත් කරනු ලබන සංරචක අතර පහත දෑ ද වෙයි. ප්‍රශ්නය වන්නේ, ආරම්භයෙන්ම විදේශ සංචිත වත්කමක් ලෙස සුදුසුකම් ලබන්නේ කුමක්ද යන්නයි:

  • මහ බැංකුව සතු විදේශ මුදල් තැන්පතු හා සුරැකුම්පත්
  • රන් සංචිත
  • IMF විසින් වෙන් කරනු ලැබූ විශේෂ ආහරණ අයිතිවාසිකම් (SDR)
  • IMF හි ශ්‍රී ලංකාවේ සංචිත ස්ථාවරය

මෙම සංරචකවලින් එක් එක් එකක් තමන්ගේම ද්‍රවශීලතා ලක්ෂණ දරයි. උදාහරණයක් ලෙස, SDR යනු නිදහසේ වියදම් කළ හැකි මුදල් නොව, භාවිතයට පෙර හුවමාරු කර ගත යුතු IMF සාමාජික මුදල් කෙරෙහි ඇති හිමිකම් සමූහයකි. රන් සංචිත ද ඒ හා සමානව පරිවර්තනය

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය පරිශ්‍රය තුළ ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව ඉහළ යාමත් සමඟ මාර්ගගත ඉගෙනුමට මාරු වෙයි Sinhala

කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය පරිශ්‍රය තුළ ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව ඉහළ යාමත් සමඟ මාර්ගගත ඉගෙනුමට මාරු වෙයි

කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය, පරිශ්‍රය තුළ ඩෙංගු උණ රෝගීන් සංඛ්‍යාව සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ යාම හේතුවෙන්, සිය පීඨ කිහිපයක් සතියක කාලයකට මාර්ගගත හා මිශ්‍ර ඉගෙනුම්…

09 Jul 2026 Discuss
ආධුනිකයන් අතර මහා ශූරයා: කුමාර් සංගක්කාර ක්ලබ් ක්‍රිකට් තරගයකට පිවිස රසිකයන් මවිතයට පත් කරයි Sinhala

ආධුනිකයන් අතර මහා ශූරයා: කුමාර් සංගක්කාර ක්ලබ් ක්‍රිකට් තරගයකට පිවිස රසිකයන් මවිතයට පත් කරයි

ඔහු වරක් ලොව මහත්තම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණවල ආධිපත්‍යය දැරුවේය — දස දහස් ගණනින් ඒකරාශී වූ පේ‍්‍රක්ෂකයන් ඉදිරියේ ක්‍රීඩා කරමින්, ක්‍රීඩා ඉතිහාසයේ සදාකාලික…

09 Jul 2026 Discuss
මඩුරන්කුලිය සමාගමක් මාළු අපද්‍රව්‍ය මිලියන ගණනක විදේශ විනිමය ඉපැයීම්වලට පරිවර්තනය කරයි Sinhala

මඩුරන්කුලිය සමාගමක් මාළු අපද්‍රව්‍ය මිලියන ගණනක විදේශ විනිමය ඉපැයීම්වලට පරිවර්තනය කරයි

වයඹ පළාතේ ස්ථාපිත ශ්‍රී ලංකා සමාගමක් වරක් නිෂ්ඵල යැයි සැලකූ මාළු අපද්‍රව්‍ය ලාභදායී අපනයන භාණ්ඩයක් බවට පරිවර්තනය කිරීමේ මාර්ගයක් සොයාගෙන, රටට මිලියන ගණනක්…

09 Jul 2026 Discuss