Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාර කැරලිගැසීමකදී ගම්වාසියෙකු මිය යාමෙන් කේරළ පවුලක් දැඩි වේදනාවට පත්වෙයි

09 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාර කැරලිගැසීමකදී ගම්වාසියෙකු මිය යාමෙන් කේරළ පවුලක් දැඩි වේදනාවට පත්වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ දරුණු බන්ධනාගාර කැරලිගැසීමකදී ස්වකීය ගම්වාසියෙකු මිය යාම හේතුවෙන් කේරළයේ සන්සුන් ගමක් දැඩි ශෝකයකට හා අවිනිශ්චිතතාවයකට ගිලී ඇති අතර, මෙම ඛේදවාචකයට හේතු වූ තත්ත්වයන් පිළිබඳව පවුලේ සාමාජිකයෝ හා අසල්වැසියෝ පිළිතුරු ඉල්ලා සිටිති.

පිළිතුරු සොයන සමාජයක්

ශ්‍රී ලාංකික බන්ධනාගාරයක රඳවා තබා සිටි කේරළ ජාතිකයෙකු වන මෙම මියගිය පුද්ගලයා, එම රිමාන්ඩ් ස්ථානය තුළ ඇති වූ කැරලිගැසීමේ කාඔස් තත්ත්වය මධ්‍යයේ ජීවිතය බිලිදී ඇත. ඔහු රඳවා සිටි ස්ථානයේ භයානක තත්ත්වයන් පිළිබඳ කිසිදු අනතුරු ඇඟවීමක් ලැබී නොතිබූ බවත්, සිද්ධියෙන් පසු බලධාරීන්ගෙන් ඉතා සීමිත තොරතුරු පමණක් ලැබී ඇති බවත් ජනතාව පවසන ඔහුගේ ස්වදේශීය ගමට, ඒ පිළිබඳ ශෝකජනක ආරංචිය දරුණු කම්පනයක් ඇති කර තිබේ.

ආදරණීයයෙකු දේශසීමාවෙන් ඔබ්බෙදී අහිමි වීමේ චිත්තවේගීය බරින් දැනටමත් යිරෙන පවුලේ සාමාජිකයෝ, ශ්‍රී ලාංකික බන්ධනාගාර බලධාරීන්ගෙන් මෙන්ම ඉන්දියාවේ නිල මාර්ග හරහාද ලැබෙන සන්නිවේදනය ඉතා දුර්වල බව කියමින් කලකිරීම ප්‍රකාශ කරති. ඔවුන්ගේ ඥාතියා මිය ගිය දිනයේ බන්ධනාගාරය තුළ ඇති වූ දෙය පිළිබඳ සම්පූර්ණ හා විනිවිද ස්වභාවයෙන් යුතු වාර්තාවක් ලබා දෙන ලෙස ඔවුහු ඉල්ලා සිටිති.

බන්ධනාගාර කැරලිගැසීමෙන් ජීවිත හානි

ශ්‍රී ලාංකික බන්ධනාගාර පරිශ්‍රයක් තුළ ඇති වූ මෙම කැරලිගැසීමෙන් බහුවිධ හානි සිදු වූ අතර, රටේ රඳවා සිටින විදේශ ජාතිකයන් මුහුණ දෙන තත්ත්වයන් කෙරෙහි පුළුල් අවධානයක් ද එමඟින් ඇති විය. එම කළකිරීම, අධික කාර්යාලභාරය, රඳවා සිටින්නන්ගේ සුභසාධනය සහ සංක්‍රමික කම්කරුවන් හා ශ්‍රී ලාංකික අපරාධ නීතිය හා ගැටුණු අනෙකුත් පිරිස්ගේ සැලකීම පිළිබඳ දිගුකාලීන කනස්සල්ල ඉස්මතු කර තිබේ.

කේරළයේ බොහෝ දෙනෙකුට, රැකියා හෝ වෙනත් අරමුණු සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට යාත්‍රා කොට ඉන්පසු නීතිමය දුෂ්කරතාවලට ගොදුරු වන, නිසි කොන්සියුලර් සහාය හෝ පවුලේ ඇසුරක් නොමැතිව ස්වකීය රටෙන් ඈත් ව සිටින, අය ඉතා අවදානමට ලක් වී ඇති ආකාරය මෙම සිද්ධිය නිශ්චිතව ඉස්මතු කර ඇත.

කොන්සියුලර් වගවීම ඉල්ලා සිටීම

මිය ගිය පුද්ගලයාගේ ගමේ වැසියෝ හා ප්‍රාදේශීය නියෝජිතයෝ, ඉන්දීය රජය මැදිහත් වී මරණයට හේතු වූ සිදුවීම් පිළිබඳ නිසි පැහැදිලි කිරීමක් පවුලට ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලා සිටිති. ඊට අමතරව, පවුලේ සාමාජිකයන්ට ගරු නිමිත්තෙන් අවශ්‍ය අවසන් කටයුතු ඉටු කර ගත හැකිවන පරිදි, ඔහුගේ මෘතදේහය ඉක්මනින් ආපසු ගෙනෙන ලෙසද ඔවුහු බලකරති.

බන්ධනාගාරය තුළ තත්ත්වය මෙතරම් භයානක මට්ටමකට පත් වී ඇති බව ඔවුනට කිසිසේත් නොදනු ලැබූ බවත්, ඔහුව ආරක්ෂා කළ යුතු ක්‍රමය විසින් ඔවුන්ව සම්පූර්ණයෙන්ම අතහැර ගොස් ඇති බවට දැනෙන බවත් පවුල පවසයි.

ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළු කලාපය පුරා සේවයේ යෙදෙන දකුණු ආසියානු සංක්‍රමිකයන්ගෙන් සැලකිය යුතු කොටසක් නියෝජනය කරන කේරළ ජනතාව ඇතුළු ඉන්දීය ජාතිකයන් මුහුණ දෙන අභියෝග, මෙම සිද්ධිය නැවත සිහිකැඳවීමේ ශෝකජනක හැඟවීමක් ලෙස ද සේවය කරයි. විදේශයන්හි රඳවා සිටින ඉන්දීය පුරවැසියන් නිරීක්ෂණය කිරීමට හා සහාය දීමට ශක්තිමත් කොන්සියුලර් යාන්ත්‍රණ ඇති කළ යුතු බව ආධිවෝකාසී කණ්ඩායම් දිගුකාලීනව ඉල්ලා සිටිති.

ශ්‍රී ලංකාව සම්පූර්ණ නිවේදනයක් නිකුත් කිරීමට තවම ක්‍රියා නොකරයි

වාර්තාකරණ වේලාව වන විට, ශ්‍රී ලාංකික බන්ධනාගාර බලධාරීන් විසින් කැරලිගැසීමේදී සිදු වූ විදේශ ජාතිකයන්ගේ මරණ සම්බන්ධව සවිස්තරාත්මක සාධාරණ නිවේදනයක් නිකුත් කර නොතිබූ අතර, වෙනත් රටවලින් බලපෑමට ලක් වූ පුද්ගලයන්ගේ ඥාතීන්ට දැනුම් දීමේ ආකෘතිමය ක්‍රියාවලියක්ද ඔවුන් ප්‍රකාශ කර නොති

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ස්තම්භ වී ඇති ළමා අපයෝජන පරීක්ෂණ වේගවත් කිරීමට කැපවූ පොලිස් ඒකකයක් ඉල්ලා සජිත් හඬ නඟයි Sinhala

ස්තම්භ වී ඇති ළමා අපයෝජන පරීක්ෂණ වේගවත් කිරීමට කැපවූ පොලිස් ඒකකයක් ඉල්ලා සජිත් හඬ නඟයි

රට පුරා වින්දිතයන්ට යුක්තිය ඉෂ්ට වීමේ මන්දගාමී වේගය පිළිබඳ පීඩනය තීව්‍ර වන අතරතුර, දීර්ඝ කලක් ප්‍රමාද වී ඇති ළමා අපයෝජන නඩු පරීක්ෂා කිරීම සඳහා කැපවූ විශේෂ…

09 Jul 2026 Discuss
ගෝලීය නැව් මාර්ග වෙනස්වීම් ශ්‍රී ලංකාවට වාසිදායක වන අතර හම්බන්තොට වරාය භාණ්ඩ ප්‍රවාහනයේ ඉහළ යාමක් සටහන් කරයි Sinhala

ගෝලීය නැව් මාර්ග වෙනස්වීම් ශ්‍රී ලංකාවට වාසිදායක වන අතර හම්බන්තොට වරාය භාණ්ඩ ප්‍රවාහනයේ ඉහළ යාමක් සටහන් කරයි

ගෝලීය නැව් ගමනාගමන රටාවන්හි පුළුල් වෙනස්කම් දකුණු වරායට නව අවස්ථා උදා කරන අතරතුර, ශ්‍රී ලංකාවේ හම්බන්තොට ජාත්‍යන්තර වරාය භාණ්ඩ ප්‍රමාණයේ කැපී පෙනෙන වර්ධනයක්…

09 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව වෙළඳාම විවෘත කිරීමට හා අපනයන වර්ධනය ත්වරණය කිරීමට සුවිශේෂී තීරුබදු ප්‍රතිසංස්කරණ ප්‍රතිපත්තියක් දියත් කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව වෙළඳාම විවෘත කිරීමට හා අපනයන වර්ධනය ත්වරණය කිරීමට සුවිශේෂී තීරුබදු ප්‍රතිසංස්කරණ ප්‍රතිපත්තියක් දියත් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව, වෙළඳාම නිදහස් කිරීම සහ රටේ අපනයන අංශය ශක්තිමත් කිරීම අරමුණු කරගත් නව ජාතික තීරුබදු ප්‍රතිපත්තියක් ක්‍රියාත්මක කර ඇති අතර, එය මෑත වසරවල දිවයිනේ…

09 Jul 2026 Discuss