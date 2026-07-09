නේගොඹ බන්ධනාගාරයේ අසාන්තිය මධ්යේ ඉන්දීය රැඳවියෙකු මරණයට — පොලිසිය තහවුරු කරයි
නේගොඹ බන්ධනාගාරයේ රැඳවියෙකු ලෙස සිටි ඉන්දීය ජාතිකයෙකු, එම පහසුකම් තුළ ඇතිවූ අසාන්ති සහිත තත්ත්වයකට අනුව මරණයට පත්ව ඇති බව ශ්රී ලංකා පොලිසිය තහවුරු කර ඇත.
බන්ධනාගාරය තුළ තතැන්පත් තත්ත්වයක් ඇතිවූ අතර, එහි ප්රතිඵලයක් ලෙස විදේශීය රැඳවියා මරණයට පත්වූ බව බලධාරීන් පිළිගෙන ඇත. මෙම මරණය පොලිසිය විසින් තහවුරු කර ඇති නමුත්, අසාන්තිය ඇතිවූ හේතු සහ මරණයේ නිශ්චිත හේතුව පිළිබඳ සම්පූර්ණ විස්තර තවම මහජනතාවට ප්රකාශ කර නොමැත.
නේගොඹ බන්ධනාගාරයේ සිද්ධිය
බස්නාහිර පළාතේ පිහිටි ශ්රී ලංකාවේ ප්රධාන රඳවා ගැනීමේ පහසුකම්වලින් එකක් වන නේගොඹ බන්ධනාගාරය, අවසානයේ ඉන්දීය රැඳවියාගේ මරණයට හේතු වූ තතැන්පත් තත්ත්වයක් ඇතිවූ ස්ථානය බවට පත්විය. රැඳවියන් අතර ගැටුමක් ඇතිවීද, ව්යාපකව බන්ධනාගාරය තුළ කලහකාරී තත්ත්වයක් ඇතිවීද, නැතහොත් වෙනත් සාධකයක් හේතු වීද යන්න ඇතුළු අසාන්තියේ නිශ්චිත ස්වභාවය පිළිබඳව දැනට විමර්ශනය කෙරෙමින් පවතී.
පොලිසිය දැනට මෙම සිද්ධිය පිළිබඳව විමර්ශනය කරමින් සිටින අතර, විමර්ශනය ඉදිරියට යත්ම වැඩිදුර විස්තර අනාවරණ වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
බලධාරීන්ගේ ප්රතිචාරය
ශ්රී ලංකා පොලිසිය මෙම මරණය තහවුරු කර ඇති අතර, විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇති බව දන්වා සිටී. මෙම සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් අමතර අත්අඩංගුවට ගැනීම් හෝ චෝදනා මෙම අවස්ථාව වන විට මහජනතාවට ප්රකාශ කර නොමැත.
ශ්රී ලාංකීය බන්ධනාගාරයක් තුළ විදේශ ජාතිකයෙකු මරණයට පත්වීම ඉන්දීය රාජතාන්ත්රික මාර්ගවලින් අවධානයට ලක්වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන නමුත්, ඉන්දීය මහකොමසාරිස් කාර්යාලය විසින් තවම නිල ප්රකාශයක් නිකුත් කර නොමැත.
මෙම සිද්ධිය වටා ඇති තත්ත්වයන් පිළිබඳ විමර්ශනය බලධාරීන් විසින් ඉදිරියට ගෙනයත්ම, වැඩිදුර තොරතුරු අනාවරණ වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.