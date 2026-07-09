Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

නේගොඹ බන්ධනාගාරයේ අසාන්තිය මධ්‍යේ ඉන්දීය රැඳවියෙකු මරණයට — පොලිසිය තහවුරු කරයි

09 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
නේගොඹ බන්ධනාගාරයේ අසාන්තිය මධ්‍යේ ඉන්දීය රැඳවියෙකු මරණයට — පොලිසිය තහවුරු කරයි

නේගොඹ බන්ධනාගාරයේ රැඳවියෙකු ලෙස සිටි ඉන්දීය ජාතිකයෙකු, එම පහසුකම් තුළ ඇතිවූ අසාන්ති සහිත තත්ත්වයකට අනුව මරණයට පත්ව ඇති බව ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය තහවුරු කර ඇත.

බන්ධනාගාරය තුළ තතැන්පත් තත්ත්වයක් ඇතිවූ අතර, එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස විදේශීය රැඳවියා මරණයට පත්වූ බව බලධාරීන් පිළිගෙන ඇත. මෙම මරණය පොලිසිය විසින් තහවුරු කර ඇති නමුත්, අසාන්තිය ඇතිවූ හේතු සහ මරණයේ නිශ්චිත හේතුව පිළිබඳ සම්පූර්ණ විස්තර තවම මහජනතාවට ප්‍රකාශ කර නොමැත.

නේගොඹ බන්ධනාගාරයේ සිද්ධිය

බස්නාහිර පළාතේ පිහිටි ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන රඳවා ගැනීමේ පහසුකම්වලින් එකක් වන නේගොඹ බන්ධනාගාරය, අවසානයේ ඉන්දීය රැඳවියාගේ මරණයට හේතු වූ තතැන්පත් තත්ත්වයක් ඇතිවූ ස්ථානය බවට පත්විය. රැඳවියන් අතර ගැටුමක් ඇතිවීද, ව්‍යාපකව බන්ධනාගාරය තුළ කලහකාරී තත්ත්වයක් ඇතිවීද, නැතහොත් වෙනත් සාධකයක් හේතු වීද යන්න ඇතුළු අසාන්තියේ නිශ්චිත ස්වභාවය පිළිබඳව දැනට විමර්ශනය කෙරෙමින් පවතී.

පොලිසිය දැනට මෙම සිද්ධිය පිළිබඳව විමර්ශනය කරමින් සිටින අතර, විමර්ශනය ඉදිරියට යත්ම වැඩිදුර විස්තර අනාවරණ වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

බලධාරීන්ගේ ප්‍රතිචාරය

ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය මෙම මරණය තහවුරු කර ඇති අතර, විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇති බව දන්වා සිටී. මෙම සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් අමතර අත්අඩංගුවට ගැනීම් හෝ චෝදනා මෙම අවස්ථාව වන විට මහජනතාවට ප්‍රකාශ කර නොමැත.

ශ්‍රී ලාංකීය බන්ධනාගාරයක් තුළ විදේශ ජාතිකයෙකු මරණයට පත්වීම ඉන්දීය රාජතාන්ත්‍රික මාර්ගවලින් අවධානයට ලක්වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන නමුත්, ඉන්දීය මහකොමසාරිස් කාර්යාලය විසින් තවම නිල ප්‍රකාශයක් නිකුත් කර නොමැත.

මෙම සිද්ධිය වටා ඇති තත්ත්වයන් පිළිබඳ විමර්ශනය බලධාරීන් විසින් ඉදිරියට ගෙනයත්ම, වැඩිදුර තොරතුරු අනාවරණ වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය පරිශ්‍රය තුළ ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව ඉහළ යාමත් සමඟ මාර්ගගත ඉගෙනුමට මාරු වෙයි Sinhala

කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය පරිශ්‍රය තුළ ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව ඉහළ යාමත් සමඟ මාර්ගගත ඉගෙනුමට මාරු වෙයි

කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය, පරිශ්‍රය තුළ ඩෙංගු උණ රෝගීන් සංඛ්‍යාව සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ යාම හේතුවෙන්, සිය පීඨ කිහිපයක් සතියක කාලයකට මාර්ගගත හා මිශ්‍ර ඉගෙනුම්…

09 Jul 2026 Discuss
ආධුනිකයන් අතර මහා ශූරයා: කුමාර් සංගක්කාර ක්ලබ් ක්‍රිකට් තරගයකට පිවිස රසිකයන් මවිතයට පත් කරයි Sinhala

ආධුනිකයන් අතර මහා ශූරයා: කුමාර් සංගක්කාර ක්ලබ් ක්‍රිකට් තරගයකට පිවිස රසිකයන් මවිතයට පත් කරයි

ඔහු වරක් ලොව මහත්තම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණවල ආධිපත්‍යය දැරුවේය — දස දහස් ගණනින් ඒකරාශී වූ පේ‍්‍රක්ෂකයන් ඉදිරියේ ක්‍රීඩා කරමින්, ක්‍රීඩා ඉතිහාසයේ සදාකාලික…

09 Jul 2026 Discuss
මඩුරන්කුලිය සමාගමක් මාළු අපද්‍රව්‍ය මිලියන ගණනක විදේශ විනිමය ඉපැයීම්වලට පරිවර්තනය කරයි Sinhala

මඩුරන්කුලිය සමාගමක් මාළු අපද්‍රව්‍ය මිලියන ගණනක විදේශ විනිමය ඉපැයීම්වලට පරිවර්තනය කරයි

වයඹ පළාතේ ස්ථාපිත ශ්‍රී ලංකා සමාගමක් වරක් නිෂ්ඵල යැයි සැලකූ මාළු අපද්‍රව්‍ය ලාභදායී අපනයන භාණ්ඩයක් බවට පරිවර්තනය කිරීමේ මාර්ගයක් සොයාගෙන, රටට මිලියන ගණනක්…

09 Jul 2026 Discuss