Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

විශ්‍රාමික මේජර් ජෙනරාල් සුරේෂ් සාලි එරෙහිව නව චෝදනා මතුවීමත් සමඟ ඊස්ටර් ඉරිදා බෝම්බ ප්‍රහාර විමර්ශනය තීව්‍ර වේ

09 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
විශ්‍රාමික මේජර් ජෙනරාල් සුරේෂ් සාලි එරෙහිව නව චෝදනා මතුවීමත් සමඟ ඊස්ටර් ඉරිදා බෝම්බ ප්‍රහාර විමර්ශනය තීව්‍ර වේ

විමර්ශනය වැදගත් නව දිශාවකට හැරේ

2019 ඊස්ටර් ඉරිදා බෝම්බ ප්‍රහාරයට සම්බන්ධ ශ්‍රී ලංකාවේ දීර්ඝකාලීන විමර්ශනය කැපී පෙනෙන නව හැරවුමකට ලක් වී ඇති අතර, විශ්‍රාමික මේජර් ජෙනරාල් සුරේෂ් සාලි එරෙහිව නව චෝදනා මතුවීමත් සමඟ මෙම ඉහළ මට්ටමේ නඩුව නැවතත් ජාතික අවධානයට ලක් වී තිබේ.

සුරේෂ් සාලි යනු කවරෙක්ද?

සුරේෂ් සාලි යනු ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදාවේ විශ්‍රාමික මේජර් ජෙනරාල්වරයෙකු වන අතර, 2019 අප්‍රේල් 21 වන ඊස්ටර් ඉරිදා දින ජීවිත 260කට අධික ප්‍රාණ හානියක් සිදු කළ සහ සිය ගණනක් තුවාල ලබවූ සම්බන්ධීකරණය කළ ත්‍රස්ත ප්‍රහාර සම්බන්ධයෙන් නැවත ආරම්භ වූ විමර්ශනයේ කේන්ද්‍රීය චරිතය ලෙස ඔහුගේ නම දැන් ඉස්මතු වී ඇත. කොළඹ සහ දිවයිනේ අනෙකුත් ප්‍රදේශවල පල්ලි හා ඉහළ මට්ටමේ හෝටල් ඉලක්ක කරගත් මෙම ප්‍රහාර රටම කම්පා කළ අතර, ජාත්‍යන්තර හෙළා දැකීමට ද ලක් විය.

චෝදනා ඉදිරියට පැමිණේ

විශ්‍රාමික ජ්‍යෙෂ්ඨ හමුදා නිලධාරියාට එරෙහිව මතු වූ චෝදනා ප්‍රහාරවලට හෝ ඒවාට අනුගාමී සිදුවීම්වලට ආයතනික සම්බන්ධකම් පිළිබඳ බරපතළ ප්‍රශ්න මතු කරමින්, මෙම නවතම වර්ධනය විමර්ශනයේ ගමන් මාර්ගයේ සැලකිය යුතු වෙනසක් සනිටුහන් කරයි. බලධාරීන් හා විමර්ශකයන් දැන් මෙම ප්‍රකාශ නැවුම් හදිසිතාවයකින් පරීක්ෂා කරමින් සිටිනු ඇතැයි සඳහන් වේ.

ශ්‍රී ලංකාව කළඹ දැමූ නඩුවක්

ඊස්ටර් ප්‍රහාර ශ්‍රී ලංකාවේ නූතන ඉතිහාසයේ අඳුරුතම පරිච්ඡේදයන්ගෙන් එකක් ලෙස අඛණ්ඩව පවතී. වර්ෂ ගණනාවක නීතිමය කටයුතු, පාර්ලිමේන්තු විමර්ශන සහ ජනාධිපති කොමිෂන් සභා ඇතිව පවා, බොහෝ ශ්‍රී ලාංකිකයන් සම්පූර්ණ වගවීමක් තවමත් ඉටු නොවූ බවක් සිතයි. ගොදුරු වූවන්ගේ පවුල්වල සාමාජිකයන් අඛණ්ඩව විනිවිදභාවය හා යුක්තිය ඉල්ලා සිටිමින්, අනුප්‍රාප්තික රජයන් මත නිරන්තර පීඩනය පවත්වා ගෙන ගොස් ඇත.

ඊස්ටර් ඉරිදා ප්‍රහාරවලට යුක්තිය සෙවීම ශ්‍රී ලංකාව සඳහා ගැඹුරු සංවේදිතාවකින් හා අවිසඳුනු ජාතික තාවයකින් යුත් ජාතික තුවාලයක් ලෙස පවතින අතර, ගොදුරු වූවන්ගේ පවුල් සෑම නව වර්ධනයක්ම සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටිති.

ඉදිරියේ අපේක්ෂිත දේ

මෙම නව චෝදනා මතුවීමත් සමඟ විමර්ශනයේ විෂය පථය පුළුල් වන විට, නීතිමය හා ආරක්ෂක විශ්ලේෂකයන් කටයුතු පිළිබඳ ජනතා හා දේශපාලන විමර්ශනය ඉහළ යනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරයි. විශ්‍රාමික මේජර් ජෙනරාල්වරයා රටේ ඉතිහාසයේ භයානකම ත්‍රස්ත සිද්ධීන්ගෙන් එකකට සම්බන්ධ කිනම් කාර්යභාරයක් ඉටු කළේද යන්න දක්ෂ කිරීමට බලධාරීන් කටයුතු කරන විට, දිවයිනේ ශ්‍රී ලාංකිකයන් සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.

විමර්ශනය ඉදිරියට ගෙන යනු ලබන විට තවත් විස්තර අනාවරණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ඉදිරි දින කිහිපය තුළ අදාළ බලධාරීන්ගෙන් නිල ප්‍රකාශ ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂිතය.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

අපරාධ චරිතය වන තඹිලි ලහිරුගේ නිවස මිද්දෙනිය ගිනිතැබීමේ ප්‍රහාරයකින් විනාශ වෙයි Sinhala

අපරාධ චරිතය වන තඹිලි ලහිරුගේ නිවස මිද්දෙනිය ගිනිතැබීමේ ප්‍රහාරයකින් විනාශ වෙයි

තඹිලි ලහිරු යනුවෙන් හඳුන්වනු ලබන කුප්‍රකට අපරාධ චරිතයෙකුගේ නිවස මිද්දෙනිය ප්‍රදේශයේදී හිතාමතාම ගිනි තබා ඇති බව පොලීසිය සඳහන් කරයි. එම නිවස හිතාමතා කරන ලද…

09 Jul 2026 Discuss
ඩෙංගු අර්බුදය උත්සන්න වෙයි — රෝගීන් සංඛ්‍යාව 65,000 ඉක්මවා විශ්වවිද්‍යාල අන්තර්ජාල ඉගෙනුමට මාරු වෙයි Sinhala

ඩෙංගු අර්බුදය උත්සන්න වෙයි — රෝගීන් සංඛ්‍යාව 65,000 ඉක්මවා විශ්වවිද්‍යාල අන්තර්ජාල ඉගෙනුමට මාරු වෙයි

රට පුරා ඩෙංගු ආසාදනයේ භයානක ඉහළ යෑමක් ශ්‍රී ලංකාව දරුණු ඩෙංගු උණ වසංගතයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, වාර්තා වූ සමස්ත රෝගීන් සංඛ්‍යාව 65,000 ඉක්මවා ගොස් ඇත — මෙම…

09 Jul 2026 Discuss
කොළඹ වරාය නගරය සඳහා වූ එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 540ක Clothespin ආයෝජන ගිවිසුම අත්සන් නොකර අවලංගු වෙයි Sinhala

කොළඹ වරාය නගරය සඳහා වූ එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 540ක Clothespin ආයෝජන ගිවිසුම අත්සන් නොකර අවලංගු වෙයි

කොළඹ වරාය නගරය සඳහා නියම කර තිබූ එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 540ක් වටිනා ප්‍රධාන විදේශ ආයෝජන යෝජනාවක් විධිමත් ගිවිසුමක් අත්සන් නොකර කල් ඉකුත්ව ගොස් ඇති අතර, එය…

09 Jul 2026 Discuss