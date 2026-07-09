නේගම්බෝ බන්ධනාගාරයෙන් මාරු කරන ලද රැඳවියන්ගේ මරණ සම්බන්ධයෙන් ස්වාධීනyeleri පරීක්ෂණයක් ඉල්ලා සිටී ඇම්නෙස්ටි ඉන්ටර්නැෂනල්
ඇම්නෙස්ටි ඉන්ටර්නැෂනල් නම් ජාගේ මානව හිමිකම් සංවිධානය, නේගම්බෝ බන්ධනාගාරයෙන් මාරු කිරීමෙන් අනතුරුව මිය ගිය රැඳවියන් දෙදෙනෙකුගේ මරණ සම්බන්ධයෙන් ස්වාධීන පරීක්ෂණයක් පවත්වන ලෙස ඉල්ලා හදිසි නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇති අතර, ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ක්රමය තුළ රැඳවියන්ට සලකන ආකාරය පිළිබඳ බරපතල කනස්සල්ල ප්රකාශ කර ඇත.
වගවීම සඳහා ඉල්ලීම්
නේගම්බෝ බන්ධනාගාරයෙන් මාරු කිරීමෙන් පසු මිය ගිය පුද්ගලයන් දෙදෙනාගේ මරණයට හේතු වූ තත්ත්වයන් පිළිබඳ ශ්රී ලංකා බලධාරීන් ඉක්මනින් හා විනිවිදභාවයෙන් කටයුතු කරන ලෙස ඇම්නෙස්ටි ඉන්ටර්නැෂනල් ඉල්ලා සිටී. විශ්වසනීයත්වය හා යුක්තිය සහතික කිරීම සඳහා ඕනෑම පරීක්ෂණයක් ආයතනික මැදිහත්වීම්වලින් තොරව ස්වාධීනව පවත්වා ගෙන යා යුතු බව සංවිධානය අවධාරණය කළේය.
ජාත්යන්තර අයිතිවාසිකම් සංවිධානයේ මෙම ඉල්ලීම, ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ජාලය පුරා රැඳවියන්ගේ සුභසාධනය හා රැඳවුම් තත්ත්වයන් පිළිබඳ වර්ධනය වෙමින් පවතින කනස්සල්ල පිළිබිඹු කරයි. නේගම්බෝ බන්ධනාගාරය පෙර සිටම අධික ජනාකීර්ණ බව හා රැඳවියන්ගේ සෞඛ්යය හා ආරක්ෂාවට බලපාන ආශ්රිත ගැටලු සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනයට ලක් ව ඇත.
බන්ධනාගාර තත්ත්වයන් පිළිබඳ පුළුල් කනස්සල්ල
ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ක්රමය දිගු කලක් තිස්සේ දරුණු අධික ජනාකීර්ණ බව සම්බන්ධයෙන් විවේචනයට ලක් ව ඇති අතර, බොහෝ විට පහසුකම් සිය ධාරිතාවට වඩා බෙහෙවින් වැඩි රැඳවියන් සංඛ්යාවක් රඳවා ගනී. එවැනි තත්ත්වයන් යටතේ, විශේෂයෙන් ප්රමාණවත් වෛද්ය අධීක්ෂණයකින් තොරව හෝ රැඳවියන්ගේ සෞඛ්ය තත්ත්වය පිළිබඳ නිසි ලේඛනගත කිරීමකින් තොරව මාරු කිරීම් සිදු කරන විට, අවදානමට ලක් ව සිටින රැඳවියන් ඉහළ අවදානමකට ගොදුරු වන බව අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂකයින් නැවත නැවතත් අනතුරු අඟවා ඇත.
- ඇම්නෙස්ටි ඉන්ටර්නැෂනල් මරණ දෙකම සම්බන්ධයෙන් ඉක්මන් හා නිෂ්පාක්ෂික පරීක්ෂණයක් ඉල්ලා සිටී
- රැඳවියන් දෙදෙනා නේගම්බෝ බන්ධනාගාරයෙන් මාරු කිරීමෙන් අනතුරුව මිය ගියහ
- ඕනෑම පරීක්ෂණයක් පුරා සම්පූර්ණ විනිවිදභාවය සහතික කරන ලෙස බලධාරීන්ට 촉구 කර ඇත
- මෙම සිද්ධිය ශ්රී ලංකාවේ රැඳවුම් ප්රතිකාරය හා බන්ධනාගාර තත්ත්වයන් පිළිබඳ කනස්සල්ල නැවත අවදිකර ඇත
අයිතිවාසිකම් සංවිධානය ශ්රී ලංකාවට ප්රමිතීන් අනුගමනය කරන ලෙස 촉구 කරයි
නිදහස අහිමි කරන ලද සෑම පුද්ගලයෙකුටම, රැඳවීමේ තත්ත්වයන් කෙසේ වෙතත්, මානවීය සැලකිල්ලට හා ප්රමාණවත් වෛද්ය සේවාවලට ඇති අයිතිය ආරක්ෂා වන බව ඇම්නෙස්ටි ඉන්ටර්නැෂනල් අවධාරණය කර ඇත.
සියලු රැඳවියන්ගේ අයිතිවාසිකම් හා සුභසාධනය ආරක්ෂා කිරීමට ඉක්මන් පියවර ගන්නා ලෙස ශ්රී ලංකා බලධාරීන්ට සංවිධානය ඉල්ලා සිටින අතර, මරණ සම්බන්ධයෙන් නොසැලකිල්ලක් හෝ වැරදි හැසිරීමක් සිදු කළ බව සොයා ගැනෙන ඕනෑම අයෙකු වගකිව යුතු බව ද පෙන්වා දී ඇත.
මෙම සිද්ධිය ජාත්යන්තර අවධානයට ලක් වෙමින් තිබීමත් සමඟ, ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර සේවාව හා අදාළ රජයේ අමාත්යාංශ කෙරෙහි ප්රතිඵලදායක ක්රියාමාර්ග ගැනීමට හා, තම ආදරණීයයන්ගේ ඉරණම පිළිබඳ පිළිතුරු ඉල්ලමින් සිටින බව කියන මියගිය අය ගේ පවුල්වලට පැහැදිලි පිළිතුරු සැපයීමට බලය යෙදෙමින් ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.