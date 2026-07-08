මත්ද්රව්ය විරෝධී දැඩි මෙහෙයුම හේතුවෙන් සිරකරුවන් සංඛ්යාව අහස් බලා ඉහළ යත්ම ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය ගිලෙමින්
ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය දැඩි අර්බුදයකට ලක්ව ඇති අතර, රජයේ තීව්ර මත්ද්රව්ය විරෝධී ව්යාපාරයේ සෘජු ප්රතිඵලයක් ලෙස සිරකරුවන් සංඛ්යාව නිල ධාරිතාවයේ සිව් ගුණයකට ආසන්න මට්ටමකට ඉහළ ගොස් ඇති බව බන්ධනාගාර ප්රතිසංස්කරණ අමාත්ය නලින්ද ජයතිස්ස මහතා පවසයි.
අර්බුදකාරී අධික තදබදය
රජයේ ප්රමුඛ රටම එකට මත්ද්රව්ය විරෝධී වැඩසටහන හා සම්බන්ධ අත්අඩංගුවට ගැනීම්වල හදිසි ඉහළ යෑම හේතුවෙන් දිවයිනේ බන්ධනාගාර සිරකරු සංඛ්යාව ආසන්න වශයෙන් 41,000 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර, එය පද්ධතියේ නියමිත රඳවා ගැනීමේ ධාරිතාව බෙහෙවින් ඉක්මවා යයි. අමාත්ය ජයතිස්ස මහතා මෙම දරුණු තත්ත්වය ප්රසිද්ධියේ පිළිගෙන ඇති අතර, නිවැරදිකිරීමේ සේවා අංශය සඳහා අධික තදබදය බරපතළ හා හදිසි ගැටළුවක් ලෙස හෙතෙම විස්තර කරයි.
රජයේ දැඩි ක්රියාමාර්ගය සංඛ්යා ඉහළ නංවයි
ශ්රී ලංකාව පුරා මත්ද්රව්ය ජාවාරම සහ අනිසි භාවිතය මැඩලීමේ පුළුල් ජාතික ව්යාපෘතියක් ලෙස දියත් කරන ලද රටම එකට මුලපිරීම, මත්ද්රව්ය සම්බන්ධ අත්අඩංගුවට ගැනීම් සහ නඩු විභාගවල නාටකාකාර වැඩිවීමකට හේතු වී ඇත. රටේ ක්රමයෙන් උත්සන්න වන මත්ද්රව්ය ගැටළුව විසඳීමට අවශ්ය පියවරක් ලෙස බොහෝ දෙනා ව්යාපාරය ප්රශංසා කරන අතරම, බන්ධනාගාර යටිතල පහසුකම් මත ඇති වූ ප්රතිවිපාකය දරුණු මට්ටමකට පැමිණ ඇත.
දැනට පවතින පහසුකම් කිසිසේත් නොතකා සිරකරු සංඛ්යාව ඒවා දරාගත නොහැකි මට්ටම්වලට ඉහළ ගොස් ඇති අතර, ඒ හේතුවෙන් කාර්යය මණ්ඩලය, සම්පත් සහ සිරකරුවන්ගේ සමස්ත යහපැවැත්ම කෙරෙහි අති විශාල බරක් පතිත වී ඇත.
බන්ධනාගාර පද්ධතියට ඇති බලපෑම්
නිවැරදිකිරීමේ මධ්යස්ථානවල දරුණු අධික තදබදය, පහත සඳහන් ගැටළු ඇතුළු බරපතළ ප්රශ්න රාශියක් මතුකරයි:
- සිරකරුවන්ගේ සෞඛ්ය සහ සනීපාරක්ෂක තත්ත්වවල පිරිහීම
- බන්ධනාගාර කාර්යය මණ්ඩලය සහ ආරක්ෂක නිලධාරීන් මත වැඩෙන පීඩනය
- පුනරුත්ථාපන සහ නැවත සමාජගත කිරීමේ වැඩසටහන් සඳහා අඩු ප්රවේශය
- පහසුකම් තුළ නොසන්සුන්තා සහ ප්රචණ්ඩත්වය ඇතිවීමේ වැඩි අවදානම
හදිසි ප්රතිසංස්කරණ සඳහා ඉල්ලීම්
මෙම තත්ත්වය හේතුවෙන් සිවිල් සමාජය සහ නීති විශේෂඥයින් අතරින් රජයෙන් නව ඉල්ලීම් මතු වී ඇති අතර, ඒ අනුව ක්රියාත්මක කිරීමේ ව්යාපාරය සමඟ සමාන්තරව — මත්ද්රව්ය සම්බන්ධ නඩු සඳහා අධිකරණ කටයුතු ත්වරිත ගතිකිරීම, සුළු වරදවලට විකල්ප දඬුවම් ක්රම පුළුල් කිරීම සහ බන්ධනාගාර යටිතල පහසුකම් පුළුල් කිරීමට ආයෝජනය කිරීම — ඇතුළු ප්රතිපාලන ක්රියාමාර්ග සලකා බලන ලෙස ඉල්ලා ඇත.
අමාත්ය ජයතිස්ස මහතාගේ අවංක පිළිගැනීම, ශ්රී ලංකාවේ අධික බරින් පෙළෙන නිවැරදිකිරීමේ පද්ධතිය කෙරෙහි වැඩෙන අර්බුදය පිළිබඳ බලධාරීන් දැනුවත් බව පෙන්නුම් කරයි. කෙසේ වෙතත්, පීඩනය සමනය කිරීම සඳහා සංයුක්ත විසඳුම් තවමත් ප්රසිද්ධියේ ඉදිරිපත් කර නොමැත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.