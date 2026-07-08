Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

සුළිඇළි දිත්වාහ් චක්‍රවාතයෙන් පීඩාවට පත් ගොවීන් 200,000කට වැඩි පිරිසකට රු. බිලියන 12.3ක් ගෙවා ගොවි රක්ෂණ මණ්ඩලයෙන්

08 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
සුළිඇළි දිත්වාහ් චක්‍රවාතයෙන් පීඩාවට පත් ගොවීන් 200,000කට වැඩි පිරිසකට රු. බිලියන 12.3ක් ගෙවා ගොවි රක්ෂණ මණ්ඩලයෙන්

සුළිඇළි දිත්වාහ් චක්‍රවාතය හේතුවෙන් දරුණු හානිවලට ලක් වූ ශ්‍රී ලාංකික ගොවීන් 200,000කට අධික පිරිසකට වන්දි ගෙවීම් සිදු කර ඇති අතර, කෘෂිකර්ම හා ගොවි රක්ෂණ මණ්ඩලය රු. මිලියන 12,341.5ක මුළු ගෙවීමක් සිදු කළ බව තහවුරු කර ඇත.

පීඩාවට පත් ගොවි ප්‍රජාවන් සඳහා විශාල සහන පැකේජයක්

කෘෂිකර්ම හා ගොවි රක්ෂණ මණ්ඩලය නිවේදනය කළේ, බලපෑමට ලක් වූ ප්‍රදේශ හරහා ගොවීන් 202,025 දෙනෙකු වන්දි යෝජනා ක්‍රමයෙන් ප්‍රයෝජන ලැබූ බවයි. මෑත ඉතිහාසයේ ලොකුම කෘෂිකාර්මික රක්ෂණ ගෙවීම්වලින් එකක් ලෙස මෙය සැළකේ. චක්‍රවාතය ගොවීන්ගේ බෝග හා කෘෂිකාර්මික ඉඩම් විනාශ කළ අතර, ගොවි පවුල්වලට ඔවුන්ගේ ජීවනෝපාය නැවත ගොඩනගා ගැනීමට සහාය වීම මෙම ගෙවීමේ අරමුණ වේ.

දිත්වාහ් චක්‍රවාතයේ ශ්‍රී ලංකාවේ කෘෂිකාර්මික අංශයට ඇති කළ බලපෑම

දිත්වාහ් චක්‍රවාතය ශ්‍රී ලංකාව පුරා වගා කළ ඉඩම්වලට පුළුල් හානි සිදු කරමින් ගොවි ගෘහස්ථ දහස් ගණනක් මූල්‍ය අසරණ බවකට ඇද දැමීය. කුණාටුව නිසා සිටිනා බෝග විනාශ වූ අතර, ගෙවිලිය ප්‍රධාන ආදායම් මාර්ගය ලෙස රඳා සිටින ග්‍රාමීය ප්‍රජාවන්ට දැඩි ලෙස පීඩා කරමින් කෘෂිකාර්මික කටයුතු බාධාවට ලක් විය.

විනාශයේ පරිමාණය හේතුවෙන් බලධාරීන් ජාතික කෘෂිකාර්මික රක්ෂණ යාන්ත්‍රණය සක්‍රීය කිරීමට පෙළඹුණු අතර, ලියාපදිංචි ගොවීන්ට ව්‍යසනය කාලයේ ඔවුන් ලැබූ අලාභයන්ට සමාමාන මූල්‍ය සහන ලැබෙන බව සහතික කළේය.

රජයේ රක්ෂණ යෝජනා ක්‍රමය ඵලදායී ලෙස ක්‍රියාත්මක වෙයි

රජයේ අධීක්ෂණය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන කෘෂිකර්ම හා ගොවි රක්ෂණ මණ්ඩලය, ස්වාභාවික විපත් හා අනාවැකි කිව නොහැකි කාලගුණ සිදුවීම්වලට එරෙහිව ශ්‍රී ලංකාවේ ගොවි ප්‍රජාවගේ සුභසාධනය ආරක්ෂා කිරීමේ තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. ග්‍රාමීය ගෘහස්ථ දිගුකාලීන ආර්ථික දුෂ්කරතා වළක්වා ගැනීම සඳහා කාලෝචිත මැදිහත්වීමක් ලෙස අරමුදල් ඉක්මනින් ගෙවීම සාදරයෙන් පිළිගෙන ඇත.

ජාතික කෘෂිකාර්මික රක්ෂණ යෝජනා ක්‍රමය යටතේ තවමත් ලියාපදිංචි නොවූ ගොවීන් එසේ කරන ලෙස නිලධාරීන් ඉල්ලා සිටි අතර, දිවයිනට ක්‍රමයෙන් නිතර බලපාන දරුණු කාලගුණ සිදුවීම් මධ්‍යයේ එවැනි ආවරණය අත්‍යවශ්‍ය මූල්‍ය ආරක්ෂාවක් ලබා දෙන බව ඔවුහු අවධාරණය කළහ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

නුවරඑළිය රෝහලේදී දූෂිත අක්ෂි බිංදු භාවිතයෙන් දෘෂ්ටිය අහිමි වූ රෝගීන්ට රජයෙන් වන්දි ගෙවීමට තීරණය Sinhala

නුවරඑළිය රෝහලේදී දූෂිත අක්ෂි බිංදු භාවිතයෙන් දෘෂ්ටිය අහිමි වූ රෝගීන්ට රජයෙන් වන්දි ගෙවීමට තීරණය

නුවරඑළිය මූලික රෝහලේදී අක්ෂි සැත්කම් සිදු කිරීමෙන් පසු දෘෂ්ටිය සම්පූර්ණයෙන් හෝ සැලකිය යුතු ලෙස දුර්වල වූ රෝගීන්ට වන්දි ගෙවීමට නියමිතය. දූෂිත අක්ෂි ඖෂධයක් මෙම…

08 Jul 2026 Discuss
එමිරේට්ස් ගුවන් සේවය අගෝස්තු මාසයේ සිට දුබායි සහ කොළඹ අතර දෛනික A350 ගුවන් සේවා ගණන දෙගුණ කරයි Sinhala

එමිරේට්ස් ගුවන් සේවය අගෝස්තු මාසයේ සිට දුබායි සහ කොළඹ අතර දෛනික A350 ගුවන් සේවා ගණන දෙගුණ කරයි

එමිරේට්ස් ගුවන් සේවය අගෝස්තු 8 වැනිදා සිට දුබායි සහ කොළඹ අතර දෛනිකව දෙවන එයාර්බස් A350 සේවාවක් හඳුන්වා දීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ සිය මෙහෙයුම් සැලකිය යුතු ලෙස…

08 Jul 2026 Discuss
නේගම්බෝ රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාර කලබලය සඳහා බන්ධනාගාර බුද්ධි අංශය වගකිව යුතු බවට විපක්ෂය චෝදනා කරයි; අමාත්‍යවරයාගේ ඉල්ලා අස්වීම ඉල්ලයි Sinhala

නේගම්බෝ රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාර කලබලය සඳහා බන්ධනාගාර බුද්ධි අංශය වගකිව යුතු බවට විපක්ෂය චෝදනා කරයි; අමාත්‍යවරයාගේ ඉල්ලා අස්වීම ඉල්ලයි

බන්ධනාගාර අසාන්තිය සම්බන්ධයෙන් බුද්ධි අංශ නිලධාරීන් වෙත ජී.එල්. පීරිස් ඇඟිල්ල දිගු කරයි මේ සතිය මුලදී නේගම්බෝ රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරයේ ඇති වූ දරුණු කලබලය සඳහා…

08 Jul 2026 Discuss