සුළිඇළි දිත්වාහ් චක්රවාතයෙන් පීඩාවට පත් ගොවීන් 200,000කට වැඩි පිරිසකට රු. බිලියන 12.3ක් ගෙවා ගොවි රක්ෂණ මණ්ඩලයෙන්
සුළිඇළි දිත්වාහ් චක්රවාතය හේතුවෙන් දරුණු හානිවලට ලක් වූ ශ්රී ලාංකික ගොවීන් 200,000කට අධික පිරිසකට වන්දි ගෙවීම් සිදු කර ඇති අතර, කෘෂිකර්ම හා ගොවි රක්ෂණ මණ්ඩලය රු. මිලියන 12,341.5ක මුළු ගෙවීමක් සිදු කළ බව තහවුරු කර ඇත.
පීඩාවට පත් ගොවි ප්රජාවන් සඳහා විශාල සහන පැකේජයක්
කෘෂිකර්ම හා ගොවි රක්ෂණ මණ්ඩලය නිවේදනය කළේ, බලපෑමට ලක් වූ ප්රදේශ හරහා ගොවීන් 202,025 දෙනෙකු වන්දි යෝජනා ක්රමයෙන් ප්රයෝජන ලැබූ බවයි. මෑත ඉතිහාසයේ ලොකුම කෘෂිකාර්මික රක්ෂණ ගෙවීම්වලින් එකක් ලෙස මෙය සැළකේ. චක්රවාතය ගොවීන්ගේ බෝග හා කෘෂිකාර්මික ඉඩම් විනාශ කළ අතර, ගොවි පවුල්වලට ඔවුන්ගේ ජීවනෝපාය නැවත ගොඩනගා ගැනීමට සහාය වීම මෙම ගෙවීමේ අරමුණ වේ.
දිත්වාහ් චක්රවාතයේ ශ්රී ලංකාවේ කෘෂිකාර්මික අංශයට ඇති කළ බලපෑම
දිත්වාහ් චක්රවාතය ශ්රී ලංකාව පුරා වගා කළ ඉඩම්වලට පුළුල් හානි සිදු කරමින් ගොවි ගෘහස්ථ දහස් ගණනක් මූල්ය අසරණ බවකට ඇද දැමීය. කුණාටුව නිසා සිටිනා බෝග විනාශ වූ අතර, ගෙවිලිය ප්රධාන ආදායම් මාර්ගය ලෙස රඳා සිටින ග්රාමීය ප්රජාවන්ට දැඩි ලෙස පීඩා කරමින් කෘෂිකාර්මික කටයුතු බාධාවට ලක් විය.
විනාශයේ පරිමාණය හේතුවෙන් බලධාරීන් ජාතික කෘෂිකාර්මික රක්ෂණ යාන්ත්රණය සක්රීය කිරීමට පෙළඹුණු අතර, ලියාපදිංචි ගොවීන්ට ව්යසනය කාලයේ ඔවුන් ලැබූ අලාභයන්ට සමාමාන මූල්ය සහන ලැබෙන බව සහතික කළේය.
රජයේ රක්ෂණ යෝජනා ක්රමය ඵලදායී ලෙස ක්රියාත්මක වෙයි
රජයේ අධීක්ෂණය යටතේ ක්රියාත්මක වන කෘෂිකර්ම හා ගොවි රක්ෂණ මණ්ඩලය, ස්වාභාවික විපත් හා අනාවැකි කිව නොහැකි කාලගුණ සිදුවීම්වලට එරෙහිව ශ්රී ලංකාවේ ගොවි ප්රජාවගේ සුභසාධනය ආරක්ෂා කිරීමේ තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. ග්රාමීය ගෘහස්ථ දිගුකාලීන ආර්ථික දුෂ්කරතා වළක්වා ගැනීම සඳහා කාලෝචිත මැදිහත්වීමක් ලෙස අරමුදල් ඉක්මනින් ගෙවීම සාදරයෙන් පිළිගෙන ඇත.
ජාතික කෘෂිකාර්මික රක්ෂණ යෝජනා ක්රමය යටතේ තවමත් ලියාපදිංචි නොවූ ගොවීන් එසේ කරන ලෙස නිලධාරීන් ඉල්ලා සිටි අතර, දිවයිනට ක්රමයෙන් නිතර බලපාන දරුණු කාලගුණ සිදුවීම් මධ්යයේ එවැනි ආවරණය අත්යවශ්ය මූල්ය ආරක්ෂාවක් ලබා දෙන බව ඔවුහු අවධාරණය කළහ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.