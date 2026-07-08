Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

නේගම්බෝ රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාර කලබලය සඳහා බන්ධනාගාර බුද්ධි අංශය වගකිව යුතු බවට විපක්ෂය චෝදනා කරයි; අමාත්‍යවරයාගේ ඉල්ලා අස්වීම ඉල්ලයි

08 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
නේගම්බෝ රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාර කලබලය සඳහා බන්ධනාගාර බුද්ධි අංශය වගකිව යුතු බවට විපක්ෂය චෝදනා කරයි; අමාත්‍යවරයාගේ ඉල්ලා අස්වීම ඉල්ලයි

බන්ධනාගාර අසාන්තිය සම්බන්ධයෙන් බුද්ධි අංශ නිලධාරීන් වෙත ජී.එල්. පීරිස් ඇඟිල්ල දිගු කරයි

මේ සතිය මුලදී නේගම්බෝ රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරයේ ඇති වූ දරුණු කලබලය සඳහා බන්ධනාගාර බුද්ධි අංශයේ නිලධාරීන් සෘජුවම වගකිව යුතු බවට විපක්ෂය බරපතල චෝදනා එල්ල කර ඇත.

හිටපු විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය සහ විපක්ෂ නායකත්වයේ කැපී පෙනෙන චරිතයක් වන මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් මහතා බදාදා මෙම චෝදනාව ඉදිරිපත් කරමින් කියා සිටියේ, බන්ධනාගාර බුද්ධි අංශයට අනුයුක්ත නිලධාරීන් සඳුදා ඇති වූ කලබලය හිතාමතාම අවුස්සා ඇති බවයි. එම සිදුවීම බන්ධනාගාරය තුළ කම්පනයක් ඇති කළ අතර ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ක්‍රමය කළමනාකරණය කිරීම පිළිබඳ හදිසි ප්‍රශ්නද මතු කර ඇත.

ඉහළ මට්ටමේ වගවීමක් ඉල්ලා සිටීම

විපක්ෂ කණ්ඩායමේ කැඳවුම්කරු ලෙස ප්‍රකාශ කළ මහාචාර්ය පීරිස් මහතා, චෝදනා ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පමණක් නොනැවතුණේය. සම්බන්ධිත අමාත්‍යාංශයේ ඉහළම මට්ටමේ වගවීමක් ඉල්ලා සිටින විපක්ෂය, යුක්ති අමාත්‍යවරයා සහ අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා යන දෙදෙනාම වහාම ඉල්ලා අස්විය යුතු බව දැන් ඉල්ලා සිටියි.

මෙම සිදුවීම බන්ධනාගාර පරිපාලනය තුළ පවතින ගැඹුරු ක්‍රමානුකූල අසාර්ථකත්වයක් පිළිබිඹු කරන බවත්, මෙවැනි සාමය බිඳ වැටීමකට ඉඩ සලසූ තත්ත්වයන් සඳහා අණ දෙන දාමයේ ඉහළ සිටින්නන්ට වගකීමෙන් ගැලවිය නොහැකි බවත් විපක්ෂය ප්‍රකාශ කරයි.

නේගම්බෝ රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරය විමර්ශනයට ලක්වෙයි

නේගම්බෝ රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාර කලබලය සැලකිය යුතු මහජන අවධානයක් ඇද ගෙන ඇති අතර, තවම වරදකරුවන් ලෙස නිශ්චය නොවූ රිමාන්ඩ් රැඳවියන් රඳවා ගෙන සිටින පහසුකමක් මේ ආකාරයේ කළහකාරී තත්ත්වයකට පත්වූයේ කෙසේදැයි බොහෝ දෙනා ප්‍රශ්න කරති. විපක්ෂයේ චෝදනා සනාථ වුවහොත්, ඒවා ඉතා කලකිරවනසුළු තතු හෙළිදරව් කරනු ඇති අතර, බන්ධනාගාර ආරක්ෂාව ආරක්ෂා කිරීමේ යෙදී සිටි අය ම ප්‍රචණ්ඩත්වයට දායක වී ඇති බව ඉඟි කරනු ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ අධික ජනාකීර්ණ හා සම්පත් හිඟ බන්ධනාගාර ක්‍රමය, මානව හිමිකම් ක්‍රියාකාරිකයන් සහ නීති වෘත්තිකයන් අතර දිගු කලක් තිස්සේ කනස්සල්ලට හේතුවක් වී ඇති අතර, මෙවැනි සිදුවීම් නිසා සර්වාංගීණ ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා ඇති ඉල්ලීම් තව තවත් තීව්‍ර වනු ඇත.

විපක්ෂයේ චෝදනාවලට හෝ අමාත්‍යවරයාගේ ඉල්ලා අස්වීමේ ඉල්ලීම්වලට රජය තවම නිල වශයෙන් ප්‍රතිචාර දක්වා නොමැත. සිදුවීම පිළිබඳ විමර්ශනය ඉදිරියට යත්ම තවත් ප්‍රගතිය අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සුළිඇළි දිත්වාහ් චක්‍රවාතයෙන් පීඩාවට පත් ගොවීන් 200,000කට වැඩි පිරිසකට රු. බිලියන 12.3ක් ගෙවා ගොවි රක්ෂණ මණ්ඩලයෙන් Sinhala

සුළිඇළි දිත්වාහ් චක්‍රවාතයෙන් පීඩාවට පත් ගොවීන් 200,000කට වැඩි පිරිසකට රු. බිලියන 12.3ක් ගෙවා ගොවි රක්ෂණ මණ්ඩලයෙන්

සුළිඇළි දිත්වාහ් චක්‍රවාතය හේතුවෙන් දරුණු හානිවලට ලක් වූ ශ්‍රී ලාංකික ගොවීන් 200,000කට අධික පිරිසකට වන්දි ගෙවීම් සිදු කර ඇති අතර, කෘෂිකර්ම හා ගොවි රක්ෂණ මණ්ඩලය…

08 Jul 2026 Discuss
නුවරඑළිය රෝහලේදී දූෂිත අක්ෂි බිංදු භාවිතයෙන් දෘෂ්ටිය අහිමි වූ රෝගීන්ට රජයෙන් වන්දි ගෙවීමට තීරණය Sinhala

නුවරඑළිය රෝහලේදී දූෂිත අක්ෂි බිංදු භාවිතයෙන් දෘෂ්ටිය අහිමි වූ රෝගීන්ට රජයෙන් වන්දි ගෙවීමට තීරණය

නුවරඑළිය මූලික රෝහලේදී අක්ෂි සැත්කම් සිදු කිරීමෙන් පසු දෘෂ්ටිය සම්පූර්ණයෙන් හෝ සැලකිය යුතු ලෙස දුර්වල වූ රෝගීන්ට වන්දි ගෙවීමට නියමිතය. දූෂිත අක්ෂි ඖෂධයක් මෙම…

08 Jul 2026 Discuss
එමිරේට්ස් ගුවන් සේවය අගෝස්තු මාසයේ සිට දුබායි සහ කොළඹ අතර දෛනික A350 ගුවන් සේවා ගණන දෙගුණ කරයි Sinhala

එමිරේට්ස් ගුවන් සේවය අගෝස්තු මාසයේ සිට දුබායි සහ කොළඹ අතර දෛනික A350 ගුවන් සේවා ගණන දෙගුණ කරයි

එමිරේට්ස් ගුවන් සේවය අගෝස්තු 8 වැනිදා සිට දුබායි සහ කොළඹ අතර දෛනිකව දෙවන එයාර්බස් A350 සේවාවක් හඳුන්වා දීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ සිය මෙහෙයුම් සැලකිය යුතු ලෙස…

08 Jul 2026 Discuss