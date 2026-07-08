නුවරඑළිය රෝහලේදී දූෂිත අක්ෂි බිංදු භාවිතයෙන් දෘෂ්ටිය අහිමි වූ රෝගීන්ට රජයෙන් වන්දි ගෙවීමට තීරණය
නුවරඑළිය මූලික රෝහලේදී අක්ෂි සැත්කම් සිදු කිරීමෙන් පසු දෘෂ්ටිය සම්පූර්ණයෙන් හෝ සැලකිය යුතු ලෙස දුර්වල වූ රෝගීන්ට වන්දි ගෙවීමට නියමිතය. දූෂිත අක්ෂි ඖෂධයක් මෙම භයානක තත්ත්වයන්ට හේතු වූ බව විමර්ශනයෙන් තහවුරු වී ඇත.
සිදු වූයේ කුමක්ද?
2023 මාර්තු 3 සිට 2023 මැයි 16 දක්වා කාලය තුළ නුවරඑළිය මූලික රෝහලේදී අක්ෂි සැත්කම්වලට ලක් වූ රෝගීන් කිහිප දෙනෙකුට දෘෂ්ටිය අර්ධ වශයෙන් හෝ සම්පූර්ණයෙන් අහිමි වීම ඇතුළු බරපතළ සංකූලතා ඇති විය. විමර්ශනවලින් හෙළි වූයේ, එම කාලය තුළ රෝගීන්ට ලබා දුන් Prednicylone Asitate නම් අක්ෂි බිංදු ද්රාවණය මීට හේතු වූ බවයි.
මෙම සිදුවීම් රට තුළ රාජ්ය සෞඛ්ය පද්ධතිය තුළ ඖෂධ ගුණාත්මක භාවය පාලනය සහ රෝගී ආරක්ෂාව පිළිබඳ බරපතළ සැකයන් මතු කළ අතර, බලධාරීන් ඒ පිළිබඳ ව විධිමත් විමර්ශනයක් ආරම්භ කිරීමට පෙළඹවීය.
වන්දි ප්රදානය කිරීමට තීරණය
විමර්ශනය නිමා වීමෙන් පසු, බලපෑමට ලක් වූ රෝගීන් ඔවුන් දරන ලද හානිය සඳහා මූල්යමය වන්දි ලැබීමට හිමිකම් ඇති බව තීරණය කර ඇත. දෝෂ සහිත අක්ෂි ඖෂධය භාවිතය නිසා සැත්කම් රෝගීන්ගේ දෘෂ්ටිය නැතිවීමට හෝ දුර්වල වීමට සෘජුවම හේතු වූ බව අදාළ බලධාරීන් පිළිගෙන ඇති බවට මෙම තීරණය සාක්ෂි දරයි.
බරපතළ රාජ්ය සෞඛ්ය ගැටලුවක්
මෙම සිදුවීම, ශ්රී ලංකාවේ සියලු රාජ්ය රෝහල් පුරා දැඩි ඖෂධ ගුණාත්මකතා පරීක්ෂාවන් සිදු කිරීමේ ඉතා වැදගත් අවශ්යතාව ඉස්මතු කරයි. දෘෂ්ටිය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම හෝ රැකගැනීම සඳහා සිදු කෙරෙන අක්ෂි සැත්කම් ගණනාවක්, ප්රතිකාරයට පෙර තිබූ තත්ත්වයට වඩා රෝගීන් දුර්වල තත්ත්වයකට පත් කළ අතර, මෙය ගොදුරු වූවන්ට සහ ඔවුන්ගේ පවුල්වලට දැඩි වේදනාවක් ගෙන දී ඇත.
- බලපෑමට ලක් වූ කාලය 2023 මාර්තු 3 සිට 2023 මැයි 16 දක්වා වේ.
- සම්බන්ධ රෝහල නුවරඑළිය මූලික රෝහලයි.
- සැකකටයුතු ඖෂධය වන්නේ Prednicylone Asitate අක්ෂි බිංදු ද්රාවණයයි.
- රෝගීන්ගේ දෘෂ්ටිය සම්පූර්ණයෙන් නැතිවීම හෝ තවදුරටත් දුර්වල වීම සිදු වී ඇත.
බලපෑමට ලක් වූ රෝගීන්ගේ සම්පූර්ණ සංඛ්යාව හෝ ගෙවිය යුතු නිශ්චිත වන්දි මුදල් ප්රසිද්ධියේ දැනුම් දීමට බලධාරීන් තවම කටයුතු කර නොමැත. ක්රියාවලිය ඉදිරියට ගෙන යන විට තවදුරටත් නිවේදන ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ශ්රී ලංකාවේ රාජ්ය රෝහල් ජාලය තුළ ඖෂධ සොයා ගැනීම, ගබඩා කිරීම සහ ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් ශක්තිමත් අධීක්ෂණයක් අත්යවශ්ය බව මෙම සිදුවීම තියුණු ලෙස සිහිපත් කරවයි.
රෝගී උපදේශන සංවිධාන, රජයෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ, බලපෑමට ලක් වූ සියලුදෙනාට සාධාරණ හා කාලෝචිත වන්දි ලබා දීම සහතික කරන ලෙසත්, අනාගතයේ ඒ හා සමාන සිදුවීම් වළක්වා ගැනීම සඳහා ක්ෂණිකව ප්රතිසංස්කරණ ක්රියාත්මක කරන ලෙසත්ය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.