එමිරේට්ස් ගුවන් සේවය අගෝස්තු මාසයේ සිට දුබායි සහ කොළඹ අතර දෛනික A350 ගුවන් සේවා ගණන දෙගුණ කරයි
එමිරේට්ස් ගුවන් සේවය අගෝස්තු 8 වැනිදා සිට දුබායි සහ කොළඹ අතර දෛනිකව දෙවන එයාර්බස් A350 සේවාවක් හඳුන්වා දීමත් සමඟ ශ්රී ලංකාවේ සිය මෙහෙයුම් සැලකිය යුතු ලෙස පුළුල් කිරීමට කටයුතු සූදානම් කර ඇත. මෙම පියවර හරහා ශ්රී ලාංකික මගීන්ට ගුවන් සේවයේ වඩාත් නූතන ගුවන් යානයට සහ ඉතා ඉල්ලුමකට ලක්ව ඇති ප්රිමියම් ඉකොනොමි කැබිනයට වැඩි ප්රවේශයක් ලැබෙනු ඇත.
කොළඹ ගුවන් සම්බන්ධතාවයට විශාල ශක්තියක්
දුබායි–කොළඹ මාර්ගයේ A350 ගුවන් සේවා සංඛ්යාව දෙගුණ කිරීමේ තීරණය, එමිරේට්ස්හි ගෝලීය ජාලය තුළ ශ්රී ලංකාවේ වර්ධනය වන උපායමාර්ගික වැදගත්කම අවධාරණය කරයි. බණ්ඩාරනායක ජාත්යන්තර ගුවන්තොටුපළ හරහා ගමන් කරන මගීන්ට දෛනිකව පිටත්වීම් දෙකක් ලැබෙනු ඇති අතර, ඒවා නවතම පළල් කඳ ගුවන් යානයෙන් ක්රියාත්මක කෙරෙනු ඇති නිසා වැඩිදියුණු සුවපහසුවක් හා සම්බන්ධතාවයක් භුක්ති විඳිය හැකි වේ.
A350 මගීන්ට ලබා දෙන්නේ කුමක්ද?
එයාර්බස් A350 දිගු-දුර ගුවන් ගමන් තාක්ෂණයේ නවතම පරම්පරාව නියෝජනය කරන අතර, එමිරේට්ස් ගුවන් සේවය එය සිය ගුවන් යාන බලකායේ ප්රධාන නිෂ්පාදනයක් ලෙස ස්ථානගත කර ඇත. කොළඹට ගමන් කරන මගීන්ට ප්රතීක්ෂා කළ හැකි ගුවන් යානයේ ප්රධාන විශේෂාංග අතර:
- ගුවන් සේවයේ ජාලය පුරා ඉහළ ඉල්ලුමකට ලක්ව ඇති, ඉතා ඇගයීමට ලක්වන ප්රිමියම් ඉකොනොමි කැබිනයට ප්රවේශය
- A350 හි උසස් ඉංජිනේරු විද්යාව නිසා ලැබෙන, ශබ්ද රහිත හා වඩාත් සුවපහසු කැබින් පරිසරයක්
- දිගු-දුර ගමන්වලදී මගී තෙහෙට්ටුව අවම කිරීම සඳහා සැලසුම් කරන ලද වැඩිදියුණු වාතය සහ කැබින් පීඩන සැකසුම්
- ගුවන් සේවයේ නවතම ගුවන් ගමන් විනෝදාස්වාද හා සම්බන්ධතා පහසුකම්
ප්රිමියම් ඉකොනොමිට ඉහළ ඉල්ලුමක්
එමිරේට්ස් ගුවන් සේවය සිය ප්රිමියම් ඉකොනොමි නිෂ්පාදනය හඳුන්වා දීමෙන් පසු, ඉකොනොමි සහ බිසිනස් ශ්රේණිය අතර පරතරය පියවා ගන්නා අත්දැකීමක් සොයන මගීන් අතර එය සැලකිය යුතු අවධානයක් ආකර්ෂණය කරගෙන ඇත. කොළඹට ව්යාප්ත කරනු ලබන A350 සේවාව, ශ්රී ලාංකික මගීන්ට මෙන්ම දිවයිනෙන් දුබායි හරහා ගමන් කරන අයටද මෙම කැබින් විකල්පය වඩාත් පහසුවෙන් ලබාගත හැකි කරනු ඇත.
දෛනික දෙවන A350 සේවාව ශ්රී ලංකා වෙළඳපොළ කෙරෙහි එමිරේට්ස්හි විශ්වාසය සහ මගීන්ට වැඩි තේරීමක් හා උසස් සංචාර අත්දැකීමක් ලබා දීමේ කැපවීම පිළිබිඹු කරයි.
ශ්රී ලංකාවේ සම්බන්ධතාවය ශක්තිමත් කිරීම
ශ්රී ලංකාව සඳහා, මෙම නිවේදනය මගී පහසුවෙන් ඔබ්බට යන පුළුල් වැදගත්කමක් දරයි. ලෝකයේ කාර්යබහුලතම ගුවන් කේන්ද්රස්ථාන අතර ස්ථානගත දුබායි සමඟ ශක්තිමත් ගුවන් සම්බන්ධතා, එමිරේට්ස්හි විශාල ජාලය හරහා යුරෝපය, ඇමරිකා, අප්රිකාව සහ ඉතිරි ආසියාව සමඟ රටේ සම්බන්ධතාවය ශක්තිමත් කරයි. මෙම දියුණුව, දුබායි කේන්ද්රස්ථානය ජාත්යන්තර සංචාරය සඳහා දැඩි ලෙස රඳා සිටින සංචාරක ක්ෂේත්රය, ශ්රී ලාංකික ප්රවාස ජනතාව සහ ව්යාපාරික ප්රජාව විසින් සාදරයෙන් පිළිගනු ලැබේ යැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ව්යාප්ත සේවාව අගෝස්තු 8 වැනිදා ආරම්භ කිරීමට නියමිත අතර, ප්රවේශ පත්ර එමිරේට්ස්හි සම්මත වෙන්කරවාගැනීමේ නාලිකා හරහා ලබාගත හැකිය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.