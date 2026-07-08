Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

එමිරේට්ස් ගුවන් සේවය අගෝස්තු මාසයේ සිට දුබායි සහ කොළඹ අතර දෛනික A350 ගුවන් සේවා ගණන දෙගුණ කරයි

08 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
එමිරේට්ස් ගුවන් සේවය අගෝස්තු මාසයේ සිට දුබායි සහ කොළඹ අතර දෛනික A350 ගුවන් සේවා ගණන දෙගුණ කරයි

එමිරේට්ස් ගුවන් සේවය අගෝස්තු 8 වැනිදා සිට දුබායි සහ කොළඹ අතර දෛනිකව දෙවන එයාර්බස් A350 සේවාවක් හඳුන්වා දීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ සිය මෙහෙයුම් සැලකිය යුතු ලෙස පුළුල් කිරීමට කටයුතු සූදානම් කර ඇත. මෙම පියවර හරහා ශ්‍රී ලාංකික මගීන්ට ගුවන් සේවයේ වඩාත් නූතන ගුවන් යානයට සහ ඉතා ඉල්ලුමකට ලක්ව ඇති ප්‍රිමියම් ඉකොනොමි කැබිනයට වැඩි ප්‍රවේශයක් ලැබෙනු ඇත.

කොළඹ ගුවන් සම්බන්ධතාවයට විශාල ශක්තියක්

දුබායි–කොළඹ මාර්ගයේ A350 ගුවන් සේවා සංඛ්‍යාව දෙගුණ කිරීමේ තීරණය, එමිරේට්ස්හි ගෝලීය ජාලය තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ වර්ධනය වන උපායමාර්ගික වැදගත්කම අවධාරණය කරයි. බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ හරහා ගමන් කරන මගීන්ට දෛනිකව පිටත්වීම් දෙකක් ලැබෙනු ඇති අතර, ඒවා නවතම පළල් කඳ ගුවන් යානයෙන් ක්‍රියාත්මක කෙරෙනු ඇති නිසා වැඩිදියුණු සුවපහසුවක් හා සම්බන්ධතාවයක් භුක්ති විඳිය හැකි වේ.

A350 මගීන්ට ලබා දෙන්නේ කුමක්ද?

එයාර්බස් A350 දිගු-දුර ගුවන් ගමන් තාක්ෂණයේ නවතම පරම්පරාව නියෝජනය කරන අතර, එමිරේට්ස් ගුවන් සේවය එය සිය ගුවන් යාන බලකායේ ප්‍රධාන නිෂ්පාදනයක් ලෙස ස්ථානගත කර ඇත. කොළඹට ගමන් කරන මගීන්ට ප්‍රතීක්ෂා කළ හැකි ගුවන් යානයේ ප්‍රධාන විශේෂාංග අතර:

  • ගුවන් සේවයේ ජාලය පුරා ඉහළ ඉල්ලුමකට ලක්ව ඇති, ඉතා ඇගයීමට ලක්වන ප්‍රිමියම් ඉකොනොමි කැබිනයට ප්‍රවේශය
  • A350 හි උසස් ඉංජිනේරු විද්‍යාව නිසා ලැබෙන, ශබ්ද රහිත හා වඩාත් සුවපහසු කැබින් පරිසරයක්
  • දිගු-දුර ගමන්වලදී මගී තෙහෙට්ටුව අවම කිරීම සඳහා සැලසුම් කරන ලද වැඩිදියුණු වාතය සහ කැබින් පීඩන සැකසුම්
  • ගුවන් සේවයේ නවතම ගුවන් ගමන් විනෝදාස්වාද හා සම්බන්ධතා පහසුකම්

ප්‍රිමියම් ඉකොනොමිට ඉහළ ඉල්ලුමක්

එමිරේට්ස් ගුවන් සේවය සිය ප්‍රිමියම් ඉකොනොමි නිෂ්පාදනය හඳුන්වා දීමෙන් පසු, ඉකොනොමි සහ බිසිනස් ශ්‍රේණිය අතර පරතරය පියවා ගන්නා අත්දැකීමක් සොයන මගීන් අතර එය සැලකිය යුතු අවධානයක් ආකර්ෂණය කරගෙන ඇත. කොළඹට ව්‍යාප්ත කරනු ලබන A350 සේවාව, ශ්‍රී ලාංකික මගීන්ට මෙන්ම දිවයිනෙන් දුබායි හරහා ගමන් කරන අයටද මෙම කැබින් විකල්පය වඩාත් පහසුවෙන් ලබාගත හැකි කරනු ඇත.

දෛනික දෙවන A350 සේවාව ශ්‍රී ලංකා වෙළඳපොළ කෙරෙහි එමිරේට්ස්හි විශ්වාසය සහ මගීන්ට වැඩි තේරීමක් හා උසස් සංචාර අත්දැකීමක් ලබා දීමේ කැපවීම පිළිබිඹු කරයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ සම්බන්ධතාවය ශක්තිමත් කිරීම

ශ්‍රී ලංකාව සඳහා, මෙම නිවේදනය මගී පහසුවෙන් ඔබ්බට යන පුළුල් වැදගත්කමක් දරයි. ලෝකයේ කාර්යබහුලතම ගුවන් කේන්ද්‍රස්ථාන අතර ස්ථානගත දුබායි සමඟ ශක්තිමත් ගුවන් සම්බන්ධතා, එමිරේට්ස්හි විශාල ජාලය හරහා යුරෝපය, ඇමරිකා, අප්‍රිකාව සහ ඉතිරි ආසියාව සමඟ රටේ සම්බන්ධතාවය ශක්තිමත් කරයි. මෙම දියුණුව, දුබායි කේන්ද්‍රස්ථානය ජාත්‍යන්තර සංචාරය සඳහා දැඩි ලෙස රඳා සිටින සංචාරක ක්ෂේත්‍රය, ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රවාස ජනතාව සහ ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව විසින් සාදරයෙන් පිළිගනු ලැබේ යැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ව්‍යාප්ත සේවාව අගෝස්තු 8 වැනිදා ආරම්භ කිරීමට නියමිත අතර, ප්‍රවේශ පත්‍ර එමිරේට්ස්හි සම්මත වෙන්කරවාගැනීමේ නාලිකා හරහා ලබාගත හැකිය.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සුළිඇළි දිත්වාහ් චක්‍රවාතයෙන් පීඩාවට පත් ගොවීන් 200,000කට වැඩි පිරිසකට රු. බිලියන 12.3ක් ගෙවා ගොවි රක්ෂණ මණ්ඩලයෙන් Sinhala

සුළිඇළි දිත්වාහ් චක්‍රවාතයෙන් පීඩාවට පත් ගොවීන් 200,000කට වැඩි පිරිසකට රු. බිලියන 12.3ක් ගෙවා ගොවි රක්ෂණ මණ්ඩලයෙන්

සුළිඇළි දිත්වාහ් චක්‍රවාතය හේතුවෙන් දරුණු හානිවලට ලක් වූ ශ්‍රී ලාංකික ගොවීන් 200,000කට අධික පිරිසකට වන්දි ගෙවීම් සිදු කර ඇති අතර, කෘෂිකර්ම හා ගොවි රක්ෂණ මණ්ඩලය…

08 Jul 2026 Discuss
නුවරඑළිය රෝහලේදී දූෂිත අක්ෂි බිංදු භාවිතයෙන් දෘෂ්ටිය අහිමි වූ රෝගීන්ට රජයෙන් වන්දි ගෙවීමට තීරණය Sinhala

නුවරඑළිය රෝහලේදී දූෂිත අක්ෂි බිංදු භාවිතයෙන් දෘෂ්ටිය අහිමි වූ රෝගීන්ට රජයෙන් වන්දි ගෙවීමට තීරණය

නුවරඑළිය මූලික රෝහලේදී අක්ෂි සැත්කම් සිදු කිරීමෙන් පසු දෘෂ්ටිය සම්පූර්ණයෙන් හෝ සැලකිය යුතු ලෙස දුර්වල වූ රෝගීන්ට වන්දි ගෙවීමට නියමිතය. දූෂිත අක්ෂි ඖෂධයක් මෙම…

08 Jul 2026 Discuss
නේගම්බෝ රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාර කලබලය සඳහා බන්ධනාගාර බුද්ධි අංශය වගකිව යුතු බවට විපක්ෂය චෝදනා කරයි; අමාත්‍යවරයාගේ ඉල්ලා අස්වීම ඉල්ලයි Sinhala

නේගම්බෝ රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාර කලබලය සඳහා බන්ධනාගාර බුද්ධි අංශය වගකිව යුතු බවට විපක්ෂය චෝදනා කරයි; අමාත්‍යවරයාගේ ඉල්ලා අස්වීම ඉල්ලයි

බන්ධනාගාර අසාන්තිය සම්බන්ධයෙන් බුද්ධි අංශ නිලධාරීන් වෙත ජී.එල්. පීරිස් ඇඟිල්ල දිගු කරයි මේ සතිය මුලදී නේගම්බෝ රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරයේ ඇති වූ දරුණු කලබලය සඳහා…

08 Jul 2026 Discuss