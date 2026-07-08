Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

තුවාල ලැබූ නිලධාරියා මියෑදීමෙන් නේගම්බෝ බන්ධනාගාර මරණ සංඛ්‍යාව 28 දක්වා ඉහළට

08 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
තුවාල ලැබූ නිලධාරියා මියෑදීමෙන් නේගම්බෝ බන්ධනාගාර මරණ සංඛ්‍යාව 28 දක්වා ඉහළට

නේගම්බෝ බන්ධනාගාරයේ සිදු වූ හිංසාත්මක සිදුවීමේදී දරුණු ලෙස තුවාල ලැබූ බන්ධනාගාර නිලධාරියෙකු වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටියදී මියෑදීමත් සමඟ මරණ සංඛ්‍යාව 28 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

නිලධාරියාගේ මරණයෙන් සංඛ්‍යාව තවත් ඉහළට

නේගම්බෝ බන්ධනාගාරයේ දී සිදු වූ ම්ලේච්ඡ ගැටුමෙන් පසු ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටි බන්ධනාගාර නිලධාරියාට ලැබුණු තුවාල වල බරපතලකමෙන් සුවය ලැබීමට නොහැකි වූ බව බලධාරීන් තහවුරු කළේය. ඔහුගේ මරණය, ශ්‍රී ලංකාවේ මෑත කාලීන බන්ධනාගාර ඉතිහාසයේ වඩාත්ම ඛේදජනක සිදුවීමක් ලෙස දැනටමත් හඳුනාගෙන ඇති මෙම සිදුවීමේ තවත් ශෝකජනක තතු ලකුණකි.

කූඩු තුළ මතුවන ඛේදවාචකය

නේගම්බෝ බන්ධනාගාරයේ හිංසාත්මක ගැටුම රට පුරා කම්පනයක් ඇති කළ අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය තුළ රැඳවියන් සහ බන්ධනාගාර කාර්ය මණ්ඩලය යන දෙඅංශයේම ආරක්ෂාව, ආරක්ෂක තත්ත්වයන්, අධික ජනාකීර්ණතාව සම්බන්ධයෙන් හදිසි ප්‍රශ්න මතු කළේය. මෙම සිදුවීම ජනතාව, මානව හිමිකම් නිරීක්ෂකයන් සහ රජයේ නිලධාරීන් අතර සැලකිය යුතු අවධානයක් ආකර්ෂණය කර ගෙන ඇත.

තම රාජකාරිය ඔහුගේ ජීවිතයෙන් ගෙවා ගත් සාමාජිකයෙකු ගිය බව ඉස්මතු කරමින්, මෙසේ ඉතා භයානක පරිසරයක් බවට පත් වී ඇති බන්ධනාගාරයේ හරස් ගිනි ගැනීමේ ගොදුරු වූ අය අතර බන්ධනාගාර කාර්ය මණ්ඩලය ද සිටිති.

වගවීම හා ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා හඬ නැඟේ

ඉහළ යන මරණ සංඛ්‍යාව, හිංසාවට තුඩු දුන් තත්ත්වයන් පිළිබඳ සම්පූර්ණ හා විනිවිද පෙනෙන විමර්ශනයක් පැවැත්වීමට බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව සහ අදාළ රජයේ අමාත්‍යාංශ කෙරෙහි පීඩනය තීව්‍ර කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. බන්ධනාගාර කළමනාකරණය, රැඳවියන්ගේ සුභසාධනය සහ ප්‍රතිකාරක නිලධාරීන්ගේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධ සැලකිලිමත් බව ඉදිරි දිනවල සාකච්ඡාවල ප්‍රධාන ස්ථානයක් ගනු ඇත.

ගැටුමට හේතු වූ සිදුවීම් අනුපිළිවෙල හෝ අනාගතයේ දී එවැනි ඛේදවාචකයන් වැළැක්වීම සඳහා ගනු ලබන පියවර විස්තර කරමින් බලධාරීන් තවම සම්පූර්ණ රාජ්‍ය ප්‍රකාශයක් නිකුත් කර නොමැත. ජීවිත අහිමි වූවන්ගේ, ඒ අතර ජීවිතක්ෂය වූ බන්ධනාගාර නිලධාරියාගේ, පවුල් පිළිතුරු හා වගවීම් බලාපොරොත්තුවෙන් සිටිති.

රාජ්‍යය අහිමි වූ ජීවිත ශෝකයෙන් සිහිකරන අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය එහි ප්‍රාකාර ඇතුළත සිටින සියල්ලන්ට ආරක්ෂිත කළ යුතු බවට බලධාරීන්ගෙන් රට ඉල්ලා සිටී.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

2026 දී ශ්‍රී ලංකාවේ டெங்கு උවදුර තීව්‍ර වෙයි — වාර්තා වූ රෝගීන් සංඛ්‍යාව 63,000 ඉක්මවයි Sinhala

2026 දී ශ්‍රී ලංකාවේ டெங்கு උවදුර තීව්‍ර වෙයි — වාර්තා වූ රෝගීන් සංඛ්‍යාව 63,000 ඉක්මවයි

ශ්‍රී ලංකාව 2026 වර්ෂයේ දී දරුණු டெங்கු රෝග වසංගතයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, නිල සෞඛ්‍ය දත්තයන්ට අනුව වාර්තා වූ සමස්ත රෝගීන් සංඛ්‍යාව 63,000 ඉක්මවා ගොස් ඇති…

08 Jul 2026 Discuss
එමිරේට්ස් ගුවන් සේවය කොළඹ-දුබායි මාර්ගයේ දෙවන දෛනික A350 පියාසැරිය හඳුන්වා දෙමින් ශ්‍රී ලංකාවේ මෙහෙයුම් දෙගුණ කරයි Sinhala

එමිරේට්ස් ගුවන් සේවය කොළඹ-දුබායි මාර්ගයේ දෙවන දෛනික A350 පියාසැරිය හඳුන්වා දෙමින් ශ්‍රී ලංකාවේ මෙහෙයුම් දෙගුණ කරයි

එමිරේට්ස් ගුවන් සේවය ශ්‍රී ලංකාවේ තම මෙහෙයුම් සඳහා විශාල දියුණුවක් ප්‍රකාශයට පත් කරමින්, කොළඹ-දුබායි මාර්ගයේ දෛනික දෙවන එයාර්බස් A350 ගුවන් සේවාවක් හඳුන්වා දී…

08 Jul 2026 Discuss
ලේඛන වංචාව සම්බන්ධයෙන් කොළඹ ඉඩම් රෙජිස්ට්‍රාර් කාර්යාලයේ නිලධාරිනියක් අත්අඩංගුවට Sinhala

ලේඛන වංචාව සම්බන්ධයෙන් කොළඹ ඉඩම් රෙජිස්ට්‍රාර් කාර්යාලයේ නිලධාරිනියක් අත්අඩංගුවට

කොළඹ කලාපයේ ඉඩම් රෙජිස්ට්‍රාර් කාර්යාලයකට අනුයුක්ත කාන්තා ඉඩම් රෙජිස්ට්‍රාර්වරියක් ව්‍යාජ ලේඛන සම්බන්ධ පරීක්ෂණයක් සිලසිලා අඟහරුවාදා (07) රජයේ විමර්ශන…

08 Jul 2026 Discuss