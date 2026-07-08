එමිරේට්ස් ගුවන් සේවය කොළඹ-දුබායි මාර්ගයේ දෙවන දෛනික A350 පියාසැරිය හඳුන්වා දෙමින් ශ්රී ලංකාවේ මෙහෙයුම් දෙගුණ කරයි
එමිරේට්ස් ගුවන් සේවය ශ්රී ලංකාවේ තම මෙහෙයුම් සඳහා විශාල දියුණුවක් ප්රකාශයට පත් කරමින්, කොළඹ-දුබායි මාර්ගයේ දෛනික දෙවන එයාර්බස් A350 ගුවන් සේවාවක් හඳුන්වා දී ඇති අතර, එය දෙරට අතර ගමන් කරන මගීන්ගේ සංචාර අත්දැකීම වෙනස් කිරීමට පොරොන්දු වන ප්රධාන පුළුල් කිරීමක් ලෙස සලකනු ලැබේ.
ශ්රී ලංකාවේ ගුවන් සම්බන්ධතාව සඳහා නව පරිච්ඡේදයක්
මෙම පියවර, ශ්රී ලංකාව ප්රධාන සංචාර හා සංචාරක වෙළඳපොළක් ලෙස ගල්ෆ් ගුවන් සේවා සමාගමේ වර්ධනය වන විශ්වාසය පිළිබිඹු කරයි. කාර්යබහුල කොළඹ-දුබායි කොරිඩෝවේ තාක්ෂණිකව වඩාත්ම දියුණු ගුවන් යානා වර්ගයක් සඳහා සමාගම කැපවීමක් දක්වා ඇත. දෙවන දෛනික A350 සේවාව එකතු කිරීම මෙම මාර්ගයේ පළල් කාය A350 පැවැත්ම ඵලදායී ලෙස දෙගුණ කරන අතර, මගීන්ට වැඩිදියුණු කළ යාත්රා සුවපහසුවත් සමගම කාලසටහන් සකස් කිරීමේදී වැඩි නම්යශීලීභාවයක් ලබා දෙයි.
ප්රිමියම් ඉකොනොමි කොළඹට පැමිණේ
ශ්රී ලංකික මගීන් සඳහා වඩාත් කැපී පෙනෙන වර්ධනයන් අතර, පුළුල් කළ සේවාවේ එමිරේට්ස්හි ප්රිමියම් ඉකොනොමි කැබිනය හඳුන්වා දීම ප්රධාන වේ. මෙතෙක් මෙම මාර්ගයේ නොතිබූ ප්රිමියම් ඉකොනොමි, බිස්නස් ක්ලාස් හා ඉකොනොමි අතර පිහිටි සුවිශේෂ ගමන් ස්ථරයක් ලෙස, පළල් ආසන, අතිරේක කකුල් ඉඩ, වැඩිදියුණු ආහාර විකල්ප සහ වඩාත් පෞද්ගලිකත්වයෙන් යුත් සේවා අත්දැකීමක් ලබා දෙයි. මෙය ශ්රී ලංකික මගීන්ට හා ආගන්තුකයන්ට විවිධ අයවැය හා මනාපයන්ට ගැළපෙන පුළුල් කැබින් තේරීම් ලබා දෙයි.
යාත්රා ගෙන් ඉහළ තාක්ෂණය
එයාර්බස් A350 යනු වාණිජ ගුවන් සේවයේ ඉහළම තාක්ෂණික ශ්රේෂ්ඨත්වය නියෝජනය කරන ගුවන් යානයකි. ගුවන් යානයෙහි දියුණු ගතිකලා ශාස්ත්රය, ඉන්ධන කාර්යක්ෂම එන්ජින් සහ ඉහළ ආර්ද්රතා මට්ටම්, වැඩිදියුණු වායු පෙරීම හා විශාල ජනේල හරහා මගී වෙහෙස අවම කිරීම සඳහා නිර්මාණය කළ කැබින් පරිසරයක් ඇතුළත් වේ. A350 හි එමිරේට්ස් සැකසුම, සියලු කැබින් ශ්රේණිවල ශ්රේෂ්ඨ අත්දැකීමක් සහතික කරමින් ගුවන් ගමන් විනෝදාස්වාද ක්ෂේත්රයේ නවතම පරම්පරාවද ඇතුළත් කරයි.
ශ්රී ලංකාවට මෙයින් අදහස් වන්නේ කුමක්ද?
මෙම දියුණුව සංචාරක මහජනතාවේ බහුවිධ කොටස් සඳහා ප්රයෝජනවත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ඒ අතර:
- වඩාත් පහසු ගුවන් ගමන් විකල්ප සොයන ගල්ෆ් කලාපයේ රැකියාවල නිරත ශ්රී ලාංකික ප්රවාසීන්
- දුබායි හරහා යුරෝපයෙන්, මැදපෙරදිගින් හා ඉන් ඔබ්බෙන් ශ්රී ලංකාවට ගමන් කරන සංචාරකයන්
- එමිරේට්ස්හි දුබායි කේන්ද්රය හරහා නම්යශීලී හා සුවපහසු සම්බන්ධතා අවශ්ය ව්යාපාරික මගීන්
- මාර්ගයේ ආසන ධාරිතාව වැඩිවීමෙන් ප්රතිලාභ ලැබීමට නියමිත පුළුල් ශ්රී ලාංකික සංචාරක හා ආගන්තුක සත්කාර කර්මාන්තය
ශ්රී ලංකාව සඳහා විශ්වාසයේ ඡන්දයක්
ශ්රී ලංකාව වසර ගණනාවක ආර්ථික කලකිරීම් අනුගමනය කරමින් සිය සංචාරක අංශය නැවත ක්රියාශීලී කිරීම සඳහා ක්රියාශීලීව කටයුතු කරන අවස්ථාවක මෙම පුළුල් කිරීම සිදු වේ. එමිරේට්ස් වැනි ප්රිමියම් ගුවන් සේවා සමාගමක් සමඟ වැඩි ගුවන් සම්බන්ධතාව, සංචාරක වර්ධනයේ තීරණාත්මක හේතුකාරකයක් ලෙස පුළුල් ලෙස සලකනු ලබන අතර, කර්මාන්ත මහජනතාව හා රජයේ නිලධාරීන් සේම මෙම දියුණුව පිළිගනු ඇත.
දෙවන දෛනික A350 සේවාව දැන් ස්ථාපිත වී ඇති අතර, ගුවන් සේවා ක්ෂේත්රයේ ප්රකෘතිතම කේන්ද්රස්ථාන වලින් එකක් හරහා ශේෂ ලෝකය සමඟ ශ්රී ලංකාවේ ගුවන් සම්බන්ධතා අර්ථවත් පියවරක් ඉදිරියට ගොස් ඇති අතර, බණ්ඩාරනායක ජාතාන්තරික ගුවන් තොටුපළ හරහා ගමන් කරන මගීන්ට ලැබිය හැකි සේවා ප්රමිත
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.