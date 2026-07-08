2026 දී ශ්රී ලංකාවේ டெங்கு උවදුර තීව්ර වෙයි — වාර්තා වූ රෝගීන් සංඛ්යාව 63,000 ඉක්මවයි
ශ්රී ලංකාව 2026 වර්ෂයේ දී දරුණු டெங்கු රෝග වසංගතයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, නිල සෞඛ්ය දත්තයන්ට අනුව වාර්තා වූ සමස්ත රෝගීන් සංඛ්යාව 63,000 ඉක්මවා ගොස් ඇති අතර මරණ සංඛ්යාව 42 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.
උත්සන්න වෙමින් පවතින පොදු සෞඛ්ය හදිසි අවස්ථාවක්
මෙම වර්ෂය ආරම්භයේ සිට මේ දක්වා 63,835 ක් டெング් රෝගීන් ලෙස තහවුරු වී ඇති අතර, මදුරුවන් හරහා පැතිරෙන මෙම රෝගය මැඩපැවැත්වීමට කටයුතු කරන සෞඛ්ය බලධාරීන් සඳහා ඉතාමත් කනස්සල්ලට කරුණු ඇති කර ඇත. වසංගතය හා සම්බන්ධ 42 දෙනෙකුගේ මරණය, සියලු පළාත්වල වැඩිදුර වැළැක්වීමේ ක්රියාමාර්ග සඳහා ඇති හදිසි ස්වභාවය තවත් තීව්ර කර ඇත.
ශ්රී ලංකාව සඳහා Aedes aegypti මදුරුවාගේ දෂ්ටනය හරහා පැතිරෙන டெング் උණ දිගු කලක සිටම නැවත නැවත පැමිණෙන මෙසමය හා සම්බන්ධ අභියෝගයක් ව පැමිණ ඇත. කෙසේ නමුත්, මෙ වසරේ වාර්තා වූ සංඛ්යාවේ පරිමාව, වෛද්ය විශේෂඥයන් සහ රජයේ නිලධාරීන් අතර දැඩි සැලකිල්ලට ලක්ව ඇත.
මහජනතාව දැනගත යුතු කරුණු
- டெング் රෝග ලක්ෂණ අතරට දැඩි උණ, දරුණු හිසරදය, ඇස් පිටුපස වේදනාව, සන්ධි හා මාංශ පේශී වේදනාව, සහ සමේ කැසීම් ඇතුළත් වේ.
- නිවාස හා කාර්යාල අවට고여 있는 නිශ්චල ජලය, රෝගය පැතිරවීමට වගකිව යුතු මදුරුවන්ගේ ප්රධාන බෝ වීමේ භූමිය ලෙස ක්රියා කරයි.
- ප්රතිකාර නොකළ හොත් டெング் රෝගය ඉතා ඉක්මනින් ජීවිතයට තර්ජනයක් විය හැකි බැවින්, කෙලින්ම වෛද්ය ප්රතිකාර ලබා ගැනීම ඉතාමත් ඉක්මනින් සිදු කළ යුතුය.
- ජනතාව, ජලය රැස්විය හැකි ඕනෑම බඳුනක් හෝ ස්ථානයක් නිතිපතා පරීක්ෂා කර ඉවත් කරන ලෙස දැඩිව දිරිගන්වනු ලැබේ.
බලධාරීන් සුපරීක්ෂාකාරී වන ලෙස ඉල්ලා සිටිති
සෞඛ්ය බලධාරීන් විසින් මදුරු බෝ වන ස්ථාන තුරන් කිරීමේදී ප්රජා සහභාගිත්වයේ වැදගත්කම නැවත නැවතත් අවධාරණය කර ඇත; විශේෂයෙන් ම ගම්භීර වර්ෂාපතනය සිදු වන කාලවල, සම්ප්රේෂණ අවදානම සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ යන බැවිනි. ඉහළ යන රෝගීන් සංඛ්යාව ඵලදායි ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා රට පුරා රෝහල් සූදානම් තත්ත්වයට පත් කර ඇත.
டெング் රෝගය වැළැක්වීම සඳහා, අපගේ පරිසරය නිශ්චල ජලයෙන් සහ සම්භාව්ය බෝ වීමේ භූමිවලින් තොරව තබා ගැනීමේදී — තනි පවුල්වල සිට පළාත් පාලන ආයතන දක්වා — සාමූහික වගකීමක් අවශ්ය වේ.
டெング் උණට අනුකූල රෝග ලක්ෂණ ඇති වුවහොත් ජනතාව ඉක්මනින් වෛද්ය ප්රතිකාර ලබා ගන්නා ලෙස දැඩිව දිරිගන්වන අතර, ඔවුන්ගේ ප්රදේශවල දැනුවත් කිරීමේ හා පරීක්ෂා කිරීමේ වැඩසටහන් පවත්වාගෙන යන සෞඛ්ය නිලධාරීන් සමඟ සම්පූර්ණ සහයෝගයෙන් ක්රියා කරන ලෙස ද ඉල්ලා සිටී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.