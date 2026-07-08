ලේඛන වංචාව සම්බන්ධයෙන් කොළඹ ඉඩම් රෙජිස්ට්රාර් කාර්යාලයේ නිලධාරිනියක් අත්අඩංගුවට
කොළඹ කලාපයේ ඉඩම් රෙජිස්ට්රාර් කාර්යාලයකට අනුයුක්ත කාන්තා ඉඩම් රෙජිස්ට්රාර්වරියක් ව්යාජ ලේඛන සම්බන්ධ පරීක්ෂණයක් සිලසිලා අඟහරුවාදා (07) රජයේ විමර්ශන දෙපාර්තමේන්තුව (සීඅයිඩී) විසින් අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී.
රාජ්ය ඉඩම් ලියාපදිංචි වාර්තා හසුරුවාලීම හරහා රජයේ විශ්වාසය බරපතල ලෙස කඩකිරීමක් ලෙස බලධාරීන් හඳුන්වන මෙම සිදුවීමේ වැදගත් ආරංචිමූලයක් ලෙස මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම සලකනු ලැබේ.
සීඅයිඩී මැදිහත් වෙයි
ශ්රී ලංකාවේ සංකීර්ණ හා අධිතීව්ර අපරාධ විමර්ශන හසුරුවන රජයේ විමර්ශන දෙපාර්තමේන්තුව, කතිකා ව්යාජ ලේඛන යෝජනා ක්රමය පිළිබඳ විමර්ශනය අතරතුර රැස්කරගත් සාක්ෂි අනුව එම නිලධාරිනිය අත්අඩංගුවට ගැනීමට පියවර ගත්තේය.
ඉඩම් ලියාපදිංචි ලේඛන යනු හිමිකාරිත්වය සහ දේපල හුවමාරුව තහවුරු කිරීමට භාවිතා කරනු ලබන නීතිමය බල ඇති ලිපිලේඛන වන බැවින්, එවැනි වාර්තා වලට අත ගැසීම නීතිමය වශයෙන් මෙන්ම මහජන වශයෙනුත් ඉතා බරපතල කරුණකි.
පුළුල් ප්රතිවිපාක
මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම, දේපල වටිනාකම් සහ හිමිකාරිත්ව ආරවුල් දිනෙන් දිනම සංවේදී ගැටළුවක් ව පවතින කොළඹ කලාපයේ ඉඩම් පරිපාලන ක්රියාවලීන්ගේ අඛණ්ඩතාව පිළිබඳ නැවුම් ප්රශ්න මතු කර ඇත. වංචනික ඉඩම් ලේඛන, නීතිවිරෝධී දේපල හුවමාරු සහ නීත්යානුකූල දේපල හිමිකරුවන්ට සිදුවන විශාල මූල්ය පාඩු ඇතුළු දුරදිග යන ප්රතිවිපාකවලට තුඩු දිය හැකිය.
විමර්ශන දිගටම පවතින බව බලධාරීන් පෙන්වා දී ඇති අතර, පරීක්ෂණය ඉදිරියට ගෙන යත්ම වැඩිදුර තොරතුරු අනාවරණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. මෙම නඩුව සම්බන්ධයෙන් වෙනත් සැකකරුවන් සෙවෙමින් සිටීද යන්න මේ අවස්ථාවේදී පැහැදිලි නැත.
එවැනි අත්අඩංගුවට ගැනීම්වලින් පසු අනුගමනය කරනු ලබන සම්මත රෙගුලාසිවලට අනුව, සැකකරු නියමිත වේලාවේදී මහේස්ත්රාත්වරයෙකු ඉදිරියේ ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.