Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මාරාන්තික බන්ධනාගාර කලහයකට පසු ශ්‍රී ලංකාව ගෘහ අත්අඩංගුව පිළිබඳ නීතිය සකස් කිරීමට සැලසුම් කරයි

08 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මාරාන්තික බන්ධනාගාර කලහයකට පසු ශ්‍රී ලංකාව ගෘහ අත්අඩංගුව පිළිබඳ නීතිය සකස් කිරීමට සැලසුම් කරයි

මාරාන්තික අසාන්තියකට පසු බන්ධනාගාරවල අධික තදබදය සමනය කිරීමට රජය ක්‍රියා කරයි

රටේ අධික ලෙස තදබදව ඇති බන්ධනාගාරයක් තුළ මෑතකදී ඇති වූ මාරාන්තික කලහයකින් පසු, සිරගත කිරීමට විකල්පයක් ලෙස ගෘහ අත්අඩංගුවට ඉඩ සලසන නීති සම්පාදනය කිරීමට ශ්‍රී ලංකා රජය සූදානම් වෙමින් සිටී.

කලහය හදිසි ප්‍රතිසංස්කරණ ව්‍යාපාරයකට තල්ලුවක් වෙයි

මාරාන්තික බන්ධනාගාර කලහය, ශ්‍රී ලංකාවේ අපරාධ සුධාරණ පහසුකම්වල තත්ත්වය සම්බන්ධව දිගුකලක් තිස්සේ පැවති කනස්සල්ල තීව්‍ර කර ඇත. භයානක ලෙස ඉහළ ගිය රැඳවියන් සංඛ්‍යාව ස්ඵෝටක හා අමානුෂික තත්ත්වයන් උත්පාදනය කර ඇති අතර, මෙම අසාන්තිය රටේ බන්ධනාගාර ජාලය තුළ ක්‍රමානුකූල ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා ඇති හදිසි අවශ්‍යතාව ප්‍රකටව සිහිගන්වන්නක් බවට පත් විය.

අධිකාරීන් පෙන්වා දී ඇත්තේ, නිශ්චිත කාණ්ඩවල වරදකරුවන්ට අධීක්ෂණය යටතේ බන්ධනාගාර තාප්ප ඉක්මවා සිය දඬුවම් ගත කිරීමට ඉඩ සලසමින්, ගෘහ අත්අඩංගු රාමුවක් විධිමත් ලෙස හඳුන්වා දීම, අර්බුදය විසඳීම සඳහා සළකා බලනු ලබන ප්‍රධාන පියවරක් බවයි.

යෝජිත නීතිය අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?

යෝජිත නීති සම්පාදනයේ සම්පූර්ණ විස්තර තවමත් ප්‍රසිද්ධියට පත් කර නොමැති නමුත්, ගෘහ අත්අඩංගු යාන්ත්‍රණය අප්‍රචණ්ඩ හා අඩු අවදානම් සහිත වරදකරුවන් ඉලක්ක කර ගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, දැනටමත් බරපතල ලෙස පීඩාවට පත් බන්ධනාගාර ක්‍රමය මත ඇති බරෙන් සහනයක් ලැබෙනු ඇත. එවැනි ප්‍රතිපත්ති වෙනසක් ශ්‍රී ලංකාවේ සාම්ප්‍රදායිකව රඳවා තැබීමට බර වූ දඬුවම් ක්‍රමය සම්බන්ධව සැලකිය යුතු ආපසු හැරීමක් නියෝජනය කරනු ඇත.

  • ගෘහ අත්අඩංගුව සාම්ප්‍රදායික සිරගත කිරීමට නෛතික විකල්පයක් ලෙස සේවය කරනු ඇත
  • මෙම පියවර ප්‍රධාන වශයෙන් අරමුණු කර ඇත්තේ බන්ධනාගාරවල භයානක අධිජනාකීර්ණ තත්ත්වය අඩු කිරීමටය
  • ක්‍රියාත්මක කිරීම පාර්ලිමේන්තුවේ විධිමත් නීති අනුමැතියෙන් පසු ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ

පීඩාවට පත් ක්‍රමයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර දශක ගණනාවක් තිස්සේ මානව හිමිකම් සංවිධාන හා දේශීය පෙනී සිටින්නන් විසින් ඉතා අධිකව ජනාකීර්ණ ය ැයි නම් කර ඇති අතර, බොහෝ පහසුකම් ඒවායේ නියමිත ධාරිතාවට වඩා කිහිප ගුණයක් රැඳවියන් රඳවා ගනිමින් සිටී. සීමිත සම්පත්, ප්‍රමාදිත අධිකරණ ක්‍රියාවලීන් හා විශාල රිමාන්ඩ් රැඳවියන් ප්‍රමාණය ඒකාබද්ධ වීම, අනුප්‍රාප්තික රජයන් යටතේ ගැටලුව වඩාත් සංකීර්ණ කර ඇත.

මාරාන්තික කලහය, දශක ගණනාවකට ප්‍රතිසංස්කරණ අවශ්‍ය ය ැයි පෙනී සිටින්නන් පවසන ක්‍රියාමාර්ග සඳහා නව හදිසිභාවයක් ගෙනැවිත් ඇත.

තවදුරටත් ජීවිත හානිය වළක්වා ගැනීම සහ රටේ අපරාධ අධිකරණ ක්‍රමය නවීකරණය කිරීමට විශ්වාසනීය කැපවීමක් ප්‍රදර්ශනය කිරීම යන දෙකම සඳහා රජය දැන් ඉක්මනින් හා තීරණාත්මකව ක්‍රියා කිරීමේ පීඩනයට මුහුණ දෙයි. ඉදිරි සති කිහිපය තුළ යෝජිත ගෘහ අත්අඩංගු පනත හැඩ ගැනෙද්දී, නීති සම්පාදකයන් හා සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් එය ඉතා සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

2026 දී ශ්‍රී ලංකාවේ டெங்கு උවදුර තීව්‍ර වෙයි — වාර්තා වූ රෝගීන් සංඛ්‍යාව 63,000 ඉක්මවයි Sinhala

2026 දී ශ්‍රී ලංකාවේ டெங்கு උවදුර තීව්‍ර වෙයි — වාර්තා වූ රෝගීන් සංඛ්‍යාව 63,000 ඉක්මවයි

ශ්‍රී ලංකාව 2026 වර්ෂයේ දී දරුණු டெங்கු රෝග වසංගතයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, නිල සෞඛ්‍ය දත්තයන්ට අනුව වාර්තා වූ සමස්ත රෝගීන් සංඛ්‍යාව 63,000 ඉක්මවා ගොස් ඇති…

08 Jul 2026 Discuss
එමිරේට්ස් ගුවන් සේවය කොළඹ-දුබායි මාර්ගයේ දෙවන දෛනික A350 පියාසැරිය හඳුන්වා දෙමින් ශ්‍රී ලංකාවේ මෙහෙයුම් දෙගුණ කරයි Sinhala

එමිරේට්ස් ගුවන් සේවය කොළඹ-දුබායි මාර්ගයේ දෙවන දෛනික A350 පියාසැරිය හඳුන්වා දෙමින් ශ්‍රී ලංකාවේ මෙහෙයුම් දෙගුණ කරයි

එමිරේට්ස් ගුවන් සේවය ශ්‍රී ලංකාවේ තම මෙහෙයුම් සඳහා විශාල දියුණුවක් ප්‍රකාශයට පත් කරමින්, කොළඹ-දුබායි මාර්ගයේ දෛනික දෙවන එයාර්බස් A350 ගුවන් සේවාවක් හඳුන්වා දී…

08 Jul 2026 Discuss
ලේඛන වංචාව සම්බන්ධයෙන් කොළඹ ඉඩම් රෙජිස්ට්‍රාර් කාර්යාලයේ නිලධාරිනියක් අත්අඩංගුවට Sinhala

ලේඛන වංචාව සම්බන්ධයෙන් කොළඹ ඉඩම් රෙජිස්ට්‍රාර් කාර්යාලයේ නිලධාරිනියක් අත්අඩංගුවට

කොළඹ කලාපයේ ඉඩම් රෙජිස්ට්‍රාර් කාර්යාලයකට අනුයුක්ත කාන්තා ඉඩම් රෙජිස්ට්‍රාර්වරියක් ව්‍යාජ ලේඛන සම්බන්ධ පරීක්ෂණයක් සිලසිලා අඟහරුවාදා (07) රජයේ විමර්ශන…

08 Jul 2026 Discuss