ඉරානය බහරේන් සහ කුවේට්හි ඇමරිකානු හමුදා ඉලක්ක 85ක් වෙත ප්රතිප්රහාර එල්ල කළ බව ප්රකාශ කරයි
IRGC විසින් ඇමරිකානු හමුදා කඳවුරු වෙත රාත්රී ප්රහාරයක් එල්ල කළ බව නිවේදනය කරයි
ඉරානයේ ඉස්ලාමීය විප්ලවවාදී ආරක්ෂක බලකාය (IRGC) විසින් බහරේන් සහ කුවේට් රාජ්යයන්හි පිහිටි එක්සත් ජනපද හමුදා ඉලක්ක 85ක් වෙත ප්රහාර එල්ල කළ බව නිවේදනය කර ඇති අතර, එය ඇමරිකාව විසින් ඉරානයට එරෙහිව සිදු කළ පූර්ව ප්රහාරවලට ලබාදෙන සෘජු ප්රතිචාරයක් ලෙස විස්තර කර ඇත.
ගල්ෆ් කලාපයේ උත්සන්න වන ආතතිය
රාත්රී කාලයේ සිදු කළ මෙම ප්රහාරය තෙහෙරාන් සහ වොෂිංටනය අතර ශත්රුත්වය සැලකිය යුතු ලෙස උත්සන්න කිරීමක් ලෙස සලකන අතර, IRGC ප්රකාශ කළේ මෙම ප්රහාරය ගල්ෆ් රාජ්ය දෙකෙහි ඇමරිකානු හමුදා පහසුකම් කිහිපයක් ඉලක්ක කළ බවයි. ඉරාන බලධාරීන් විස්තර කළ පරිමාණයෙන් ප්රහාර සිදු වූ බව තහවුරු වූයේ නම්, එය කලාපයේ ඇමරිකානු හමුදා යටිතල පහසුකම් ඉලක්ක කරමින් ඉරානය විසින් සිදු කළ වඩාත්ම ආක්රමණශීලී ප්රතිප්රහාර ක්රියාවක් ලෙස සැලකෙනු ඇත.
ඉරානය මෙම ප්රහාරය පෙර ප්රහාරවලට සාධාරණ හා සමානුපාතික ප්රතිචාරයක් ලෙස හඳුන්වා දුන් නමුත්, ඉලක්ක කළ ස්ථාපනාවලට සිදු වූ හානියේ ස්වභාවය හා විශාලත්වය සම්බන්ධව නිශ්චිත තොරතුරු, එකිනෙකට පරස්පර ප්රකාශයන් මධ්යයේ තවමත් අපැහැදිලිව පවතී.
කලාපීය බලපෑම්
බහරේන් සහ කුවේට් යන රාජ්ය දෙකෙහිම ගල්ෆ් කලාපයේ සැලකිය යුතු ඇමරිකානු හමුදා පැවැත්මක් දක්නට ලැබේ. බහරේන් යනු එක්සත් ජනපද නාවික හමුදාවේ පස්වන යාත්රා නැව් සංචලන හමුදාවේ (Fifth Fleet) මූලස්ථානය වන අතර, කුවේට් දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ ප්රධාන ඇමරිකානු භූ හමුදා ස්ථාපනාවන් රඳවා ගෙන ඇති හෙයින්, මෙම රාජ්ය දෙකම මැදපෙරදිග ඇමරිකාවේ උපාය මාර්ගික ස්ථාවරත්වය සඳහා කේන්ද්රීය වැදගත්කමක් දරයි.
මෙම නිවේදනය කලාපය පුරා රාජ්යතාන්ත්රික හා ආරක්ෂක කවයන් අතර නොසන්සුන්තාවයක් ඇති කර ඇති අතර, ශත්රු රාජ්ය දෙක අතර වැඩිදුර ප්රතිප්රහාර හුවමාරුවක් ඇති විය හැකිද යන හදිසි ප්රශ්ය ඉස්මතු කර ඇත.
ඉරාන ඉස්ලාමීය විප්ලවවාදී ආරක්ෂක බලකාය (IRGC) ප්රකාශ කළේ, ඇමරිකාව ඉරානයට එරෙහිව හමුදා ප්රහාර එල්ල කිරීමට ප්රතිචාර දැක්වීමක් ලෙස, බහරේන් සහ කුවේට්හි ඇමරිකානු හමුදා පහසුකම් 85ක් ඉලක්ක කරමින් ප්රහාර සිදු කළ බවයි.
ජාත්යන්තර ප්රජාව අවධානයෙන්
එක්සත් ජනපදය සහ ඉරානය අතර ආතතිය භයානක නව අවධියකට ළඟා වෙද්දී, ලෝක බලවතුන් මෙම තත්ත්වයේ දිගහැරීම සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටිති. විශ්ලේෂකයන් අනතුරු අඟවන්නේ, වැඩිදුර ප්රහාර හුවමාරු කිසිවක් සිදු වුවහොත් කලාපීය සහෘද රාජ්යයන් පුළුල් ගැටුමකට ගැඹුරින් ඇදවැටීමේ අවදානමක් ඇති අතර, ඒ නිසා මැදපෙරදිග සහ ඊට ඔබ්බෙහි ස්ථාවරත්වයට විනාශකාරී ප්රතිවිපාක ඇති විය හැකි බවයි.
ප්රකාශනයේ මොහොත වන විට, ඇමරිකානු ආරක්ෂා අමාත්යාංශය හෝ බහරේන් සහ කුවේට් රජයන් කිසිවක් විසින් කෙවෙනි ප්රහාරවල ප්රමාණය තහවුරු කරමින් හෝ ප්රතික්ෂේප කරමින් නිල ප්රතිචාරයක් ප්රකාශයට පත් කර නොතිබුණි. තත්ත්වය දිගින් දිගටම දිගහැරෙද්දී, වැඩිදුර විස්තර ලබා ගැනීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.