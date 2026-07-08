නේගම්බෝ බන්ධනාගාරයේ පුපුරා ගිය කලහකාරී සිදුවීමෙන් මිය ගිය සංඛ්යාව 20 දක්වා ඉහළ යයි
නේගම්බෝ බන්ධනාගාරය තුළ ඇති වූ දරුණු කලහකාරී සිදුවීම් හේතුවෙන් අවම වශයෙන් දෙදහස් විස්සක් (20) දෙනකු ජීවිතක්ෂයට පත් වී ඇති අතර, මෑත කාලීන ශ්රී ලංකා ඉතිහාසයේ සිරගෙවල්හි සිදු වූ වඩාත්ම ජීවිත හානිකර සිදුවීම් අතරින් මෙය ප්රධාන තැනක් ගනී.
මහළු ගෙවල් තුළ ගිනිදළු නගී
කොළඹට උතුරින් පිහිටි වෙරළාසන්න නගරය වන නේගම්බෝහි බන්ධනාගාර පරිශ්රය තුළ ඇති වූ මෙම කලහකාරී සිදුවීම්, සිරකරු ජනගහනය අතර සිදු වූ සැලකිය යුතු ජීවිත හානියකට හේතු විය. සිදු වූ ප්රචණ්ඩත්වයේ පරිමාණය රට පුරා කම්පනයක් ඇති කර ඇති අතර, ශ්රී ලංකාවේ ඉතා ඝනකම් ව පිරි, කාර්ය මණ්ඩල හිඟකින් පෙළෙන බන්ධනාගාර ආයතන තුළ පවතින තත්ත්වයන් පිළිබඳ ජරාවද් ප්රශ්න මතු කර ඇත.
කලහකාරී තත්ත්වය ගිනිඅවුළු ගනිමින් තිබියදී බලධාරීන් එය පාලනය කිරීමට ක්රියා කළ නමුත්, සිදුවීම්වල නිවැරදි අනුපිළිවෙළ සහ කලහය ඇති වීමට හේතු වූ සාධක පිළිබඳ විස්තර දැනටමත් සිදු කෙරෙන විමර්ශනයක් හරහා සොයා බලනු ලැබේ.
දිගු කලක් තිස්සේ ඇති ගැටලුවක් — ඉතා ඝනකම් ව පිරීම
ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ක්රමය, නියමිත ධාරිතාවට වඩා බොහෝ සෙයින් වැඩි සිරකරුවන් රඳවා ගෙන සිටීම හේතුවෙන්, දිගු කලක් තිස්සේ මානව හිමිකම් නිරීක්ෂකයන්ගේ දෝෂාරෝපණයට ලක් ව ඇත. මෙම තත්ත්වයන් ඓතිහාසික වශයෙන් සිරකරුවන් අතර ආතතිය සඳහා දායක වී ඇති අතර, නිවැරදිකරණ අංශය තුළ ක්රමානුකූල ගැටලු විසඳීම සඳහා නිලධාරීන්ට නැවත නැවතත් ඉල්ලීම් කර ඇත.
දිවයිනේ බොහෝ ආයතන මෙන්ම නේගම්බෝ බන්ධනාගාරයද, ප්රමාණවත් නොවන සම්පත් සහ කාර්ය මණ්ඩල ගැටලු සමඟ පොරබදමින් සිටී. විවේචකයන්ගේ මතය වන්නේ, මෙවැනි තත්ත්වයන් ප්රචණ්ඩ සිදුවීම් ඇති වීමේ ඉඩකඩ ক্রমයෙන් වැඩි කරන පරිසරයක් නිර්මාණය කරන බවයි.
වගවීම සහ ප්රතිසංස්කරණ සඳහා ඉල්ලීම්
මෙම මරණ සිදුවීම් හේතුවෙන්, කලහකාරී සිදුවීම් ඇති වීමට හේතු වූ තත්ත්වයන් පිළිබඳ ස철ිෂ්ඨ හා විනිවිද භාවයෙන් යුත් විමර්ශනයක් සඳහා සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් සහ දේශපාලන විචාරකයන්ගෙන් නව ඉල්ලීම් මතු ව ඇත. මතු කරනු ලබන ප්රධාන කනස්සල්ල් අතර:
- ආයතනය තුළ සිරකරුවන්ගේ ජීවන තත්ත්වයන් සහ සැලකීම
- ආරක්ෂක ප්රොටෝකෝල සහ කාර්ය මණ්ඩල යෙදවීමේ ප්රමාණාත්මකභාවය
- ප්රචණ්ඩකාරී සිදුවීම්වලට පෙර කලහකාරී ලකුණු හඳුනා ගෙන ඒ සඳහා ක්රියා කරනු ලැබුවාද යන්න
- ශ්රී ලංකාව පුරා බන්ධනාගාර කළමනාකරණය සහ ප්රතිසංස්කරණවල පුළුල් තත්ත්වය
මෙම සිදුවීම ශ්රී ලංකාවේ තත්ත්වය නිරීක්ෂණය කරන පාර්ලිමේන්තුව මෙන්ම ජාත්යන්තර මානව හිමිකම් සංවිධාන ও වෙතින්ද සැලකිය යුතු සූක්ෂ්ම පරීක්ෂාවකට ලක් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
රාජ්යය කම්පනයෙන්
බොහෝ ශ්රී ලාංකිකයන් සඳහා, තනි බන්ධනාගාර කලහකාරී සිදුවීමකින් ජීවිත 20ක් අහිමි වීම, රටේ යුක්ති ප්රදාන හා රඳවා ගැනීමේ ක්රමය තුළ පවතින ගැඹුරු අර්බුදයක් ඉස්මතු කරයි. විමර්ශන කටයුතු ඉදිරියට යද්දී, ජීවිතක්ෂයට පත් වූවන්ගේ පවුල්වල සාමාජිකයන් ඔවුන්ගේ ආදරණීයයන්ගේ ඉරණම සම්බන්ධයෙන් බන්ධනාගාර බලධාරීන්ගෙන් නිල තහවුරු කිරීමක් සහ වැඩිදුර තොරතුරු රැඳී බලා සිටිති.
කලහකාරී සිදුවීමේ සම්පූර්ණ තත්ත්වය විස්තර කරන හෝ අනාගතයේ ඒ ආකාරයේ ඛේදවාචකයන් ඇති වීම වළක්වා ගැනීම සඳහා ගන්නා ක්ෂණික පියවරු දක්වන සවිස්තරාත්මක රාජ්ය ප්රකාශයක් ආණ්ඩුව තවම නිකුත් කර නොමැත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.