Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ලෝක බැංකුව ශ්‍රී ලංකාව ඉහළ-මධ්‍යම ආදායම් රටක් ලෙස නම් කරයි — ජනසංඛ්‍යාවට සාපේක්ෂ ආදායම් ශ්‍රේණිගත කිරීමෙන් ඉන්දියාව පසු කරයි

07 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ලෝක බැංකුව ශ්‍රී ලංකාව ඉහළ-මධ්‍යම ආදායම් රටක් ලෙස නම් කරයි — ජනසංඛ්‍යාවට සාපේක්ෂ ආදායම් ශ්‍රේණිගත කිරීමෙන් ඉන්දියාව පසු කරයි

ලෝක බැංකුව ශ්‍රී ලංකාවට වැදගත් ආර්ථික අනුමැතියක් ලබා දී ඇති අතර, එම ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය ආයතනය දිවයිනේ ආදායම් වර්ගීකරණය ඉහළ-මධ්‍යම ආදායම් තත්ත්වයට උසස් කර ඇත. මෙය ශ්‍රී ලංකාව, ජනසංඛ්‍යාවට සාපේක්ෂ ආදායම් ශ්‍රේණිගත කිරීමේ දී, තමාට වඩා බෙහෙවින් විශාල කලාපීය අසල්වැසියා වන ඉන්දියාව ඉක්මවා ගිය සන්ධිස්ථානයකි.

මෙම උසස් කිරීමේ අර්ථය කුමක්ද?

ලෝක බැංකුව රටවල් ආදායම් වර්ගීකරණය කිරීමේ දී එක් එක් රටෙහි දළ ජාතික ආදායම (GNI) ජනසංඛ්‍යාවෙන් බෙදූ ඒකකය ඇසුරෙන් කාලීනව සමාලෝචනය කරමින් සංශෝධනය කරයි. ශ්‍රී ලංකාව ඉහළ-මධ්‍යම ආදායම් තත්ත්වයට ඔසවා තැබීම, රටෙහි ජනගහනයට සාපේක්ෂව ආර්ථික නිෂ්පාදනයෙහි මැනිය හැකි වැඩිදියුණුවක් ප්‍රතිඹිබ කරයි. වසර කිහිපයකට පෙර දරුණු ආර්ථික අර්බුදයකට මුහුණ දුන් රාජ්‍යයක් ලෙස, මෙය කැපී පෙනෙන ජයග්‍රහණයකි.

ලෝක බැංකුව රටවල් කාණ්ඩ හතරකට වර්ග කරයි: අඩු ආදායම, පහළ-මධ්‍යම ආදායම, ඉහළ-මධ්‍යම ආදායම සහ ඉහළ ආදායම යනුවෙනි. ශ්‍රී ලංකාවේ නවතම නැවත වර්ගීකරණය, රට කලින් පැවති පහළ-මධ්‍යම ආදායම් කාණ්ඩයෙන් ඉදිරියට පියවරක් තබා ඇති බව සනිටුහන් කරයි.

ඉන්දියාවේ ආර්ථිකය බෙහෙවින් විශාල වුවද ශ්‍රී ලංකාවට ඉන්දියාව ඉක්මවා යා හැකි ආකාරය කෙසේද?

මෙම වෙනස රඳා පවතින්නේ මුළු දේශීය නිෂ්පාදිතය (GDP) සහ ජනසංඛ්‍යාවට සාපේක්ෂ ආදායම අතර ඇති මූලික වෙනස මතය. ඉන්දියාව නිරපේක්ෂ ප්‍රමාණයෙන් ලොව විශාලතම ආර්ථිකයන් අතරට ගැනෙන නමුත්, එහි බිලියන 1.4 ක් ඉක්මවන විශාල ජනගහනය ජාතික ධනය වැඩි ජනතාවක් අතර බෙදී යාමට හේතු වේ. ශ්‍රී ලංකාව, ආසන්න වශයෙන් මිලියන 22 ක ජනගහනයක් සිටීමත් සමග, ජාතික නිෂ්පාදිතය ජනසංඛ්‍යාවෙන් බෙදූ කල සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ ආදායම් ප්‍රමාණයක් ලබා ගනී.

වෙනත් වචනවලින් කිවහොත්, රටක සමස්ත ආර්ථික ප්‍රමාණය සහ ජනසංඛ්‍යාවට සාපේක්ෂ ආදායම මගින් මනිනු ලබන පුරවැසියන්ගේ සාමාන්‍ය ජීවන තත්ත්වය ඉතා වෙනස් මිනුම් දෙකකි. ඉන්දියාවේ විශාල GDP එහි ආර්ථිකයේ පරිමාණය ප්‍රතිඹිබ කරයි, නමුත් ශ්‍රී ලංකාවේ කුඩා, වඩාත් සංකේන්ද්‍රිත ජනගහන පදනම, ලෝක බැංකුව තම වර්ගීකරණ සඳහා භාවිත කරන නිශ්චිත මිනුම වන, ඉහළ දළ ජාතික ආදායමක් (GNI) ජනසංඛ්‍යාවෙන් බෙදූ ඒකකය සටහන් කිරීමට රටට ඉඩ සලසයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතා සැලකිය යුතු යළි නැගිටීම

මෙම උසස් කිරීම ශ්‍රී ලංකාවේ මෑත ඉතිහාසය හමුවේ විශේෂ සංකේතාත්මක වැදගත්කමක් දරයි. රට 2022 දී දේශීය ඉතිහාසයේ පෙර නොවූ විරූ ආර්ථික හදිසි අවස්ථාවක් ප්‍රකාශයට පත් කළ අතර, විදේශ ණය ආපසු ගෙවීමට ව්‍යාජකොළ ලෙස නොහැකි වූ අතර, ඉන්ධන, ඖෂධ හා අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ දරුණු ලෙස හිඟ විය. ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල ප්‍රතිසංවිධාන වැඩසටහනක් සමඟ ඉදිරිපත් වූ අතර, අනුප්‍රාප්තික රජයන් වේදනාකාරී වුවද අවශ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාවට නංවීය.

ලෝක බැංකුවේ නැවත වර්ගීකරණය, එම ප්‍රතිසංස්කරණ ඵල ගෙන දෙමින් ඇති බවත්, රටේ ආර්ථික යළිනැගිටීම ජාත්‍යන්තර වේදිකාවේ විශ්වාසනීයත්වය ලබා ගනිමින් ඇති බවත් සනිටුහන් කරන බාහිර තහවුරු කිරීමකි.

ප්‍රවේශමෙන් සංවෘත අශාවාදයට හේතු

ආර්ථික විශේෂඥයන් හා ප්‍රතිපත්ති立案කරුවන් මෙම ප්‍රවෘත්තිය සාදරයෙන් පිළිගෙන ඇති නමුත්, බොහෝ දෙනෙක් ප්‍රවේශමෙන් සිටීමට ඉල්ලා සිටිති. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රකෘතිය තවමත් අස්ථිර අතර, ප්‍රධාන අභියෝග රැසක් ඉදිරිය ඇත, ඒවා නම්:

  • නොනවතින මූල්‍ය විනයක් අවශ්‍ය කරන, තවමත් ඉහළ මට්ටමක පවතින රාජ්‍ය ණය බර

  • අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

හෝප් සහ ග්‍රීව්ස්ගේ සතයක් සමඟ වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව රන් 142ක පුරෝගාමී තත්ත්වයක් ශ්‍රී ලංකාව අත්කරගනී Sinhala

හෝප් සහ ග්‍රීව්ස්ගේ සතයක් සමඟ වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව රන් 142ක පුරෝගාමී තත්ත්වයක් ශ්‍රී ලංකාව අත්කරගනී

පවතින ටෙස්ට් තරගයේ අවසාන වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කඩුලු දෙක හෙලා දමමින් සහ ශක්තිමත් ලෙස ද්විතීය ඉනිම ආරම්භ කරමින්, ශ්‍රී ලංකාව රන් 142ක පුරෝගාමී ස්ථානයක් සමඟ තරගයේ තෙවන…

07 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාරයේ ඇති වූ ප්‍රචණ්ඩ කලහයෙන් මරණ සංඛ්‍යාව 26 දක්වා ඉහළට Sinhala

ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාරයේ ඇති වූ ප්‍රචණ්ඩ කලහයෙන් මරණ සංඛ්‍යාව 26 දක්වා ඉහළට

ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාරයක ඇති වූ මාරාන්තික කලහයකින් රැඳවියන් අඩු තරමින් 26 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වූ අතර, තවත් පුද්ගලයන් 100කට අධික සංඛ්‍යාවක් තුවාල ලබා ඇති බව…

07 Jul 2026 Discuss
නේගොඹ කාරාගාරයේ ප්‍රචණ්ඩත්වයෙන් මරණ සංඛ්‍යාව 26 දක්වා ඉහළ යාමෙන් බන්ධනාගාර නිලධාරීන් පස් දෙනෙකු ද කොටු වෙයි Sinhala

නේගොඹ කාරාගාරයේ ප්‍රචණ්ඩත්වයෙන් මරණ සංඛ්‍යාව 26 දක්වා ඉහළ යාමෙන් බන්ධනාගාර නිලධාරීන් පස් දෙනෙකු ද කොටු වෙයි

නේගොඹ කාරාගාරයේ ඇති වූ මාරාන්තික ප්‍රචණ්ඩ සිදුවීමකින් අවම වශයෙන් 26 දෙනෙකු මිය ගොස් ඇති අතර, රෝහල් මූලාශ්‍ර තහවුරු කළ තොරතුරු අනුව ඒ අතර බන්ධනාගාර නිලධාරීන්…

07 Jul 2026 Discuss