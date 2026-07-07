ලෝක බැංකුව ශ්රී ලංකාව ඉහළ-මධ්යම ආදායම් රටක් ලෙස නම් කරයි — ජනසංඛ්යාවට සාපේක්ෂ ආදායම් ශ්රේණිගත කිරීමෙන් ඉන්දියාව පසු කරයි
ලෝක බැංකුව ශ්රී ලංකාවට වැදගත් ආර්ථික අනුමැතියක් ලබා දී ඇති අතර, එම ජාත්යන්තර මූල්ය ආයතනය දිවයිනේ ආදායම් වර්ගීකරණය ඉහළ-මධ්යම ආදායම් තත්ත්වයට උසස් කර ඇත. මෙය ශ්රී ලංකාව, ජනසංඛ්යාවට සාපේක්ෂ ආදායම් ශ්රේණිගත කිරීමේ දී, තමාට වඩා බෙහෙවින් විශාල කලාපීය අසල්වැසියා වන ඉන්දියාව ඉක්මවා ගිය සන්ධිස්ථානයකි.
මෙම උසස් කිරීමේ අර්ථය කුමක්ද?
ලෝක බැංකුව රටවල් ආදායම් වර්ගීකරණය කිරීමේ දී එක් එක් රටෙහි දළ ජාතික ආදායම (GNI) ජනසංඛ්යාවෙන් බෙදූ ඒකකය ඇසුරෙන් කාලීනව සමාලෝචනය කරමින් සංශෝධනය කරයි. ශ්රී ලංකාව ඉහළ-මධ්යම ආදායම් තත්ත්වයට ඔසවා තැබීම, රටෙහි ජනගහනයට සාපේක්ෂව ආර්ථික නිෂ්පාදනයෙහි මැනිය හැකි වැඩිදියුණුවක් ප්රතිඹිබ කරයි. වසර කිහිපයකට පෙර දරුණු ආර්ථික අර්බුදයකට මුහුණ දුන් රාජ්යයක් ලෙස, මෙය කැපී පෙනෙන ජයග්රහණයකි.
ලෝක බැංකුව රටවල් කාණ්ඩ හතරකට වර්ග කරයි: අඩු ආදායම, පහළ-මධ්යම ආදායම, ඉහළ-මධ්යම ආදායම සහ ඉහළ ආදායම යනුවෙනි. ශ්රී ලංකාවේ නවතම නැවත වර්ගීකරණය, රට කලින් පැවති පහළ-මධ්යම ආදායම් කාණ්ඩයෙන් ඉදිරියට පියවරක් තබා ඇති බව සනිටුහන් කරයි.
ඉන්දියාවේ ආර්ථිකය බෙහෙවින් විශාල වුවද ශ්රී ලංකාවට ඉන්දියාව ඉක්මවා යා හැකි ආකාරය කෙසේද?
මෙම වෙනස රඳා පවතින්නේ මුළු දේශීය නිෂ්පාදිතය (GDP) සහ ජනසංඛ්යාවට සාපේක්ෂ ආදායම අතර ඇති මූලික වෙනස මතය. ඉන්දියාව නිරපේක්ෂ ප්රමාණයෙන් ලොව විශාලතම ආර්ථිකයන් අතරට ගැනෙන නමුත්, එහි බිලියන 1.4 ක් ඉක්මවන විශාල ජනගහනය ජාතික ධනය වැඩි ජනතාවක් අතර බෙදී යාමට හේතු වේ. ශ්රී ලංකාව, ආසන්න වශයෙන් මිලියන 22 ක ජනගහනයක් සිටීමත් සමග, ජාතික නිෂ්පාදිතය ජනසංඛ්යාවෙන් බෙදූ කල සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ ආදායම් ප්රමාණයක් ලබා ගනී.
වෙනත් වචනවලින් කිවහොත්, රටක සමස්ත ආර්ථික ප්රමාණය සහ ජනසංඛ්යාවට සාපේක්ෂ ආදායම මගින් මනිනු ලබන පුරවැසියන්ගේ සාමාන්ය ජීවන තත්ත්වය ඉතා වෙනස් මිනුම් දෙකකි. ඉන්දියාවේ විශාල GDP එහි ආර්ථිකයේ පරිමාණය ප්රතිඹිබ කරයි, නමුත් ශ්රී ලංකාවේ කුඩා, වඩාත් සංකේන්ද්රිත ජනගහන පදනම, ලෝක බැංකුව තම වර්ගීකරණ සඳහා භාවිත කරන නිශ්චිත මිනුම වන, ඉහළ දළ ජාතික ආදායමක් (GNI) ජනසංඛ්යාවෙන් බෙදූ ඒකකය සටහන් කිරීමට රටට ඉඩ සලසයි.
ශ්රී ලංකාවේ ඉතා සැලකිය යුතු යළි නැගිටීම
මෙම උසස් කිරීම ශ්රී ලංකාවේ මෑත ඉතිහාසය හමුවේ විශේෂ සංකේතාත්මක වැදගත්කමක් දරයි. රට 2022 දී දේශීය ඉතිහාසයේ පෙර නොවූ විරූ ආර්ථික හදිසි අවස්ථාවක් ප්රකාශයට පත් කළ අතර, විදේශ ණය ආපසු ගෙවීමට ව්යාජකොළ ලෙස නොහැකි වූ අතර, ඉන්ධන, ඖෂධ හා අත්යවශ්ය භාණ්ඩ දරුණු ලෙස හිඟ විය. ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල ප්රතිසංවිධාන වැඩසටහනක් සමඟ ඉදිරිපත් වූ අතර, අනුප්රාප්තික රජයන් වේදනාකාරී වුවද අවශ්ය මූල්ය ප්රතිසංස්කරණ ක්රියාවට නංවීය.
ලෝක බැංකුවේ නැවත වර්ගීකරණය, එම ප්රතිසංස්කරණ ඵල ගෙන දෙමින් ඇති බවත්, රටේ ආර්ථික යළිනැගිටීම ජාත්යන්තර වේදිකාවේ විශ්වාසනීයත්වය ලබා ගනිමින් ඇති බවත් සනිටුහන් කරන බාහිර තහවුරු කිරීමකි.
ප්රවේශමෙන් සංවෘත අශාවාදයට හේතු
ආර්ථික විශේෂඥයන් හා ප්රතිපත්ති立案කරුවන් මෙම ප්රවෘත්තිය සාදරයෙන් පිළිගෙන ඇති නමුත්, බොහෝ දෙනෙක් ප්රවේශමෙන් සිටීමට ඉල්ලා සිටිති. ශ්රී ලංකාවේ ප්රකෘතිය තවමත් අස්ථිර අතර, ප්රධාන අභියෝග රැසක් ඉදිරිය ඇත, ඒවා නම්:
- නොනවතින මූල්ය විනයක් අවශ්ය කරන, තවමත් ඉහළ මට්ටමක පවතින රාජ්ය ණය බර
-
අදාළ වීඩියෝව
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.